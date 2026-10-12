Botine de damă: modelele care completează garderoba de sezon

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  . Actualizat 12.10.2026, 13:20,  de  ELLE
Botine de damă: modelele care completează garderoba de sezon

Atunci când temperaturile scad, botinele devin una dintre cele mai versatile alegeri. Pot fi purtate cu jeanși, fuste, rochii sau pantaloni eleganți și fac trecerea cu ușurință de la ținutele de zi la cele de seară.

O pereche bine aleasă trebuie să răspundă atât preferințelor de stil, cât și activităților din program. Tocul, talpa, forma vârfului și finisajul pot schimba complet aspectul unei ținute.

Categoria DEICHMANN reunește botine clasice, modele cu șiret, variante Chelsea și modele cu platformă, toc sau talpă joasă.

Model de botine de damă pentru sezonul rece'

Cum alegi modelul potrivit

Pentru zilele în care mergi mult, caută o talpă stabilă și un toc jos sau mediu. Pentru ținutele de birou, botinele cu linii curate și toc gros se potrivesc cu pantaloni drepți, fuste midi sau rochii tricotate. Modelele cu platformă ori cu talpă robustă pot completa ținutele urbane inspirate de stilul utilitar.

Culoarea este la fel de importantă. Negrul rămâne o alegere clasică, în timp ce maroul, coniacul și Chocolate Brown încălzesc vizual outfitul. Pentru mai multă flexibilitate, alege o nuanță care se regăsește deja în paltonul, geanta sau accesoriile tale.

Cum porți botinele cu jeanși

Jeanșii drepți și botinele formează una dintre cele mai simple combinații de sezon. Tivul pantalonilor poate ajunge deasupra botinei sau se poate opri la marginea acesteia, astfel încât încălțămintea să rămână vizibilă.

Pentru un look relaxat, adaugă un pulover amplu și o geacă matlasată. Pentru o direcție smart-casual, înlocuiește puloverul cu o cămașă și un sacou structurat.

Botine de damă maro purtate cu pantaloni și bluză sacou'

Botine cu rochii și fuste

Botinele cu toc pot echilibra vizual o rochie midi, în timp ce modelele cu talpă mai robustă creează un contrast modern cu materialele fluide. În zilele reci, completează ținuta cu dresuri și un palton lung.

Pentru un efect coerent, poți alege botine și dresuri în tonuri apropiate. Dacă îți dorești ca încălțămintea să fie punctul central, optează pentru o culoare contrastantă sau pentru un finisaj cu textură.

Toc, platformă sau talpă joasă?

  • Botinele cu toc gros se integrează ușor în ținutele office și elegante.
  • Botinele cu platformă oferă un aspect contemporan și pun în evidență ținutele urbane.
  • Botinele cu talpă joasă sunt potrivite pentru combinații casual și zile active.
  • Botinele cu șiret adaugă structură și pot permite o ajustare mai bună în zona gleznei.

Descoperă botinele potrivite stilului tău

Fie că preferi liniile minimaliste, talpa accentuată sau eleganța unui toc, botinele potrivite pot deveni baza mai multor ținute de sezon.

Explorează selecția de botine de damă și găsește modelul care se integrează natural în garderoba ta.

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