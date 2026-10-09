HUAWEI WATCH 6, noul accesoriu din garderoba Adelei Popescu: „Este și jucăuș, și serios și îl pot integra foarte ușor în outfit-urile mele”

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  . Actualizat 09.10.2026, 09:01,  de  ELLE
HUAWEI WATCH 6, noul accesoriu din garderoba Adelei Popescu: „Este și jucăuș, și serios și îl pot integra foarte ușor în outfit-urile mele”

„Nu ne putem alege câte un alt smartwatch pentru fiecare ținută', de aceea este esențial ca el să funcționeze estetic în cât mai multe dintre contextele dintr-o zi, consideră Adela Popescu. Actrița poartă deja un astfel de ceas inteligent. Este vorba despre noul HUAWEI WATCH 6, pe care, dincolo de funcții, Adela îl apreciază în special pentru faptul că este un accesoriu foarte versatil. 

HUAWEI a lansat recent în România noua serie WATCH 6 care include modelele standard de 46 mm și 42 mm și modelele Pro, de 46 mm și 43 mm. Întreaga serie este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store

„Potrivit pentru multe ținute din foarte multe momente ale zilei'

Adela Popescu a testat noul WATCH 6 de 42 mm, în varianta Gold. Ceasul, disponibil și în versiunea White, are o grosime de 10,2 mm și o greutate de doar 38 g, fiind cel mai ușor din istoria întregii serii HUAWEI WATCH. În materie de design, smartwatch-ul propune o abordare minimalistă, dar elegantă, susținând conceptul de „estetică inteligentă'.  

Carcasa lui este fabricată din aliaj de aluminiu, ceea ce  asigură o fiabilitate robustă. Ceasul oferă, în același timp, o experiență de purtare plăcută alături de cureaua Pink din fluoroelastomer, prietenoasă cu pielea. 

În privința felului în care arată WATCH 6, Adela Popescu remarcă mai ales faptul că smartwatch-ul poate fi purtat cu ușurință în combinații extrem de diverse. 

„Mi se pare că e foarte versatil și că îl pot integra foarte ușor în outfit-urile mele de zi cu zi. Este potrivit pentru multe ținute din foarte multe momente ale zilei', spune Adela. 

Și tocmai acest atu face ca WATCH 6 să fie în ton cu stilul ei. „Este cumva și jucăuș, este cumva și serios', adaugă actrița, care apare în această toamnă în două producții noi: filmul „3 zile în septembrie', în regia lui Tudor Giurgiu, și serialul „Fără urmă', difuzat de Pro Tv.

Întrebată dacă poartă WATCH 6 mai degrabă ca piesă statement, ca detaliu discret care completează o ținută sau ca accesoriu cu funcții practice, Adela a răspuns: „Câte puțin din fiecare. Recunosc că l-am luat inițial pentru funcțiile sale, după care mi-am dat seama, uitându-mă în oglindă, că se potrivește foarte bine și parcă îmi completează ținutele'. 

Un smartwatch pentru „femeile active, preocupate de modă'

Un alt avantaj important adus de WATCH 6 este experiența extrem de confortabilă de utilizare. 

„Nici nu îl simți pe mână și parcă e făcut astfel încât ca atunci când îl atingi să te mângâie. E foarte ușor, foarte organic tot ce se întâmplă legat de el', precizează Adela Popescu. 

Astfel, ea spune că ar recomanda noul HUAWEI WATCH 6 „femeilor active, femeilor care sunt preocupate de modă, care își doresc ca atunci când ies din casă să le placă de ele, să fie îndrăznețe când vine vorba despre ținute. Femeilor active, cu multă treabă, care nu au timp neapărat să-și pună mereu întrebări, să fie în contact cu ceea ce simt și atunci smartwatch-ul le poate da o privire de ansamblu a felului în care se simt'.  

WATCH 6 „mi-a făcut lumină' într-o zi în care nu mă simțeam bine

De altfel, dincolo de partea estetică, smartwatch-ul aduce o serie întreagă de funcții de urmărire a unor indicatori de sănătate. În plus, cu noua serie HUAWEI WATCH 6, grija pentru sănătate capătă o nouă dimensiune. Asta pentru că ceasurile depășesc simpla monitorizare a unor parametri și mizează pe cultivarea unor obiceiuri bune care să susțină starea de bine a utilizatorilor. 

Funcția Health Glance, de exemplu, permite o verificare completă și rapidă a potențialelor riscuri, urmărind sănătatea cardiovasculară, respiratorie sau endocrină. Smartwatch-ul are capacitatea de a monitoriza 11 indicatori și creează astfel o imagine cuprinzătoare asupra stării generale. Măsurarea parametrilor are loc foarte simplu cu ajutorul tehnologiei Multi-Sensing X-TAP, care include un senzor tactil cu o sensibilitate la presiune îmbunătățită cu 100% față de generația anterioară. 

Din punctul de vedere al Adelei Popescu, utilitatea funcției Health Glance ține de faptul că oferă informații care îi pot ajuta pe utilizatori să excludă motivele serioase de îngrijorare. Inclusiv ea povestește că a avut o zi în care nu se simțea în formă, iar cu ajutorul datelor înregistrate de ceas a înțeles că nu dormise bine și avea nevoie să bea mai multă apă. Smartwatch-ul „mi-a făcut lumină și m-a făcut să nu mai fiu panicată' în legătură cu alte posibile motive ale stării neplăcute din acea zi, a explicat Adela. 

În mod similar, funcția Safety Check are rolul de a oferi un plus de liniște utilizatorilor prin faptul că permite sincronizarea în timp real a datelor despre locul unde se află și a stării lor de sănătate cu dispozitive ale persoanelor apropiate. 

„Poate că uneori tu nu conștientizezi ce ți se întâmplă și celălalt primește niște notificări, își dă seama că ceva nu e în regulă, te contactează și poate să te ajute', spune Adela Popescu, subliniind că aceasta funcție este extrem de utilă în condițiile în care atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, Radu Vâlcan, este important să știe mereu dacă celălalt este bine. 

WATCH 6 include și funcția Health Insights, cu opțiunile Morning Briefing și Readiness, care pun la dispoziția utilizatorilor, la fiecare început de zi, un rezumat despre starea lor generală și condiția fizică, astfel încât să știe în ce ritm ar trebui să-și desfășoare activitățile din ziua respectivă. 

„Pulsul mă interesează cel mai tare' în timpul antrenamentelor 

Pentru pasionații de sport, HUAWEI WATCH 6 propune peste 100 de moduri de antrenament, inclusiv 20 de moduri profesionale, pentru sporturi precum schi, ciclism și golf. Acestea urmăresc îndeaproape activitatea fizică și oferă, în plus, date importante despre traseu și recomandări privind gestionarea efortului. 

În timpul antrenamentelor sale, Adela Popescu are câțiva indicatori la care este atentă întotdeauna. 

„Pulsul mă interesează cel mai tare. Și la final vreau să văd și câte calorii am consumat și cum se simte inima', precizează ea. 

eSIM, o „funcție salvatoare'

WATCH 6 este echipat și cu alte funcții menite să aducă mai multă eficiență în viața de zi cu zi. Cu smart gestures, ceasul poate fi controlat cu o singură mână, printr-o serie de gesturi intuitive.  Iar eSIM permite efectuarea și primirea apelurilor direct de pe smartwatch, o funcție „salvatoare', în opinia Adelei Popescu, „în perioada asta în care, pur și simplu, pare că avem telefonul lipit de mână și nu-l mai folosim doar pentru apeluri, ci tot timpul ne fură privirea rețelele sociale, WhatsApp-ul, lucruri care sunt absolut inutile și care ne fură atenția de la cei dragi'. 

HUAWEI WATCH 6 are un sistem dual de alimentare a bateriei, care face posibilă trecerea în doar trei secunde de la modul standard la cel de economisire. Modelele WATCH 6 de 42 mm și 43 mm au o autonomie  bateriei de două, până la șapte zile, iar în cazul modelului de 46 mm, autonomia bateriei este de trei, până la 11 zile. 

Seria WATCH 6 aduce beneficii extra în HUAWEI Store până la început de noiembrie 

Seria HUAWEI WATCH 6 este disponibilă în România începând din 1 octombrie, la prețul de 3399 lei pentru modelul WATCH 6 Pro, de 2399 lei pentru WATCH 6 46 mm și de 2299 lei pentru varianta de 42 mm. Ceasurile pot fi achiziționate din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor autorizați. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 4 noiembrie, achiziția unui WATCH 6 aduce un voucher cadou în valoare de 300 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, precum și acces la serviciile din pachetul HUAWEI Care Plan, care pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs. 

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