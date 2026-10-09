Încă o echipă a părăsit Asia Express 2026. Primele declarații despre eliminare: „Am avut cea mai proastă zi”

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Ediția Asia Express 2026 difuzată pe 8 octombrie a adus o nouă eliminare care a surprins publicul.

Cine a părăsit Asia Express 2026

Cursa pentru ultima șansă din cea de-a cincea etapă Asia Express – Drumul Mătăsii a avut în centrul ei ursul Panda, unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei. În ediția difuzată pe 8 octombrie, publicul a văzut cum Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Maya și Mirela Retegan și Cheloo și Mihai Dan au fost echipele care s-au luptat în cursa pentru ultima șansă. Deși se aflau într-o competiție cu o miză uriașă, concurenții s-au bucurat din plin de întâlnirea cu celebrele animale, iar întreaga zi a avut un vibe diferit față de cursele de până acum.

Dincolo de momentele amuzante și de misiunile dedicate urșilor Panda, presiunea competiției a rămas însă la fel de mare. Finalul zilei a adus și vestea de care toate echipele se temeau. Dacă Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au clasat pe primul loc la probă, Maya și Mirela Retegan pe al doilea, Cheloo și Mihai Ban au ajuns ultimii la Irina Fodor.

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi”, a mărturisit Cheloo.

Cheloo și Mihai Ban nu au acceptat să se deghizeze în urși Panda la o probă din cadrul cursei pentru ultima șansă și au fost penalizați 30 de minute. Eșarfa a fost roșie, astfel că cei doi au părăsit emisiunea Asia Express 2026 și Drumul Mătăsii.

„Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a mai spus Cheelo.

Duminică, Asia Express dă startul celei de-a șasea etape, una dintre cele mai așteptate de public. Competiția va fi dată complet peste cap de celebrul schimb de echipe, care îi va despărți temporar pe concurenți de partenerii alături de care au parcurs până acum Drumul Mătăsii și îi va obliga să intre în cursă într-o formulă cu totul nouă. Cum se vor descurca noile perechi și ce tensiuni sau alianțe neașteptate va aduce schimbul de echipe, telespectatorii vor descoperi duminică, de la ora 20:00, la Antena 1.

Ce trebuie să știi despre Asia Express sezonul 9

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la orgolii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai puternică decât oricând.

Sezonul cu numărul 9, prezentat de Irina Fodor, readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

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Foto: PR, Instagram

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