Încă o echipă a părăsit Asia Express 2026. Primele declarații despre eliminare: „Am avut cea mai proastă zi”

O nouă eliminare a avut loc la Asia Express 2026, iar publicul a rămas surprins când a văzut ce vedete au părăsit competiția de la Antena 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Irina Fodor
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Ediția Asia Express 2026 difuzată pe 8 octombrie a adus o nouă eliminare care a surprins publicul.

Cine a părăsit Asia Express 2026

Cursa pentru ultima șansă din cea de-a cincea etapă Asia Express – Drumul Mătăsii a avut în centrul ei ursul Panda, unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei. În ediția difuzată pe 8 octombrie, publicul a văzut cum Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Maya și Mirela Retegan și Cheloo și Mihai Dan au fost echipele care s-au luptat în cursa pentru ultima șansă. Deși se aflau într-o competiție cu o miză uriașă, concurenții s-au bucurat din plin de întâlnirea cu celebrele animale, iar întreaga zi a avut un vibe diferit față de cursele de până acum.

Dincolo de momentele amuzante și de misiunile dedicate urșilor Panda, presiunea competiției a rămas însă la fel de mare. Finalul zilei a adus și vestea de care toate echipele se temeau. Dacă Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au clasat pe primul loc la probă, Maya și Mirela Retegan pe al doilea, Cheloo și Mihai Ban au ajuns ultimii la Irina Fodor.

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi”, a mărturisit Cheloo.

Cheloo și Mihai Ban nu au acceptat să se deghizeze în urși Panda la o probă din cadrul cursei pentru ultima șansă și au fost penalizați 30 de minute. Eșarfa a fost roșie, astfel că cei doi au părăsit emisiunea Asia Express 2026 și Drumul Mătăsii.

„Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a mai spus Cheelo.

Duminică, Asia Express dă startul celei de-a șasea etape, una dintre cele mai așteptate de public. Competiția va fi dată complet peste cap de celebrul schimb de echipe, care îi va despărți temporar pe concurenți de partenerii alături de care au parcurs până acum Drumul Mătăsii și îi va obliga să intre în cursă într-o formulă cu totul nouă. Cum se vor descurca noile perechi și ce tensiuni sau alianțe neașteptate va aduce schimbul de echipe, telespectatorii vor descoperi duminică, de la ora 20:00, la Antena 1.

Ce trebuie să știi despre Asia Express sezonul 9

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la orgolii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai puternică decât oricând.

Sezonul cu numărul 9, prezentat de Irina Fodor, readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

Citește și:
Noi detalii despre divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady. Ce i-ar fi spus modelul cu puțin timp înainte de despărțire

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Eva Zaharescu, surprinsă din nou alături de medicul stomatolog din Suedia. Unde au fost văzuți cei doi
People
Eva Zaharescu, surprinsă din nou alături de medicul stomatolog din Suedia. Unde au fost văzuți cei doi
Amalia Enache, despre compromisurile pe care le-a făcut în calitate de mamă: "Acesta este prețul în familia noastră"
People
Amalia Enache, despre compromisurile pe care le-a făcut în calitate de mamă: "Acesta este prețul în familia noastră"
Laura Cosoi, dezvăluiri despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean. Cum o surprinde soțul ei după 11 ani de căsnicie
People
Laura Cosoi, dezvăluiri despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean. Cum o surprinde soțul ei după 11 ani de căsnicie
Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții, Sofía Vergara. Ce dezvăluiri face actorul despre căsnicia lor
People
Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții, Sofía Vergara. Ce dezvăluiri face actorul despre căsnicia lor
Cum a schimbat-o pe Adelina Pestrițu căsătoria cu Virgil Șteblea. Confesiunea vedetei: "Din nevoia de a face totul perfect..."
People
Cum a schimbat-o pe Adelina Pestrițu căsătoria cu Virgil Șteblea. Confesiunea vedetei: "Din nevoia de a face totul perfect..."
Mia Goth a intentat divorț de Shia LaBeouf, la un an de la despărțire. Ce solicitări a făcut actrița în instanță
People
Mia Goth a intentat divorț de Shia LaBeouf, la un an de la despărțire. Ce solicitări a făcut actrița în instanță
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre Andreea. Ce a zis
Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre Andreea. Ce a zis
O influenceriță a fost descalificată de la Maratonul Berlinului după ce a fost prinsă trișând. Ce a făcut în timpul cursei
O influenceriță a fost descalificată de la Maratonul Berlinului după ce a fost prinsă trișând. Ce a făcut în timpul cursei
Cursa pentru Ultima Șansă ajunge în lumea urșilor Panda. Concurenții Asia Express descoperă Chengdu într-o ediție spectaculoasă
Cursa pentru Ultima Șansă ajunge în lumea urșilor Panda. Concurenții Asia Express descoperă Chengdu într-o ediție spectaculoasă
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Unica.ro
Uită-te bine la el! Îl recunoști? Acum apare des la TV, e plin de mușchi și de tatuaje și îl știe toată România! Când a fost făcută poza asta era un tânăr ca oricare altul, fără prea mulți bani. Ți-ai dat seama cine e?
Uită-te bine la el! Îl recunoști? Acum apare des la TV, e plin de mușchi și de tatuaje și îl știe toată România! Când a fost făcută poza asta era un tânăr ca oricare altul, fără prea mulți bani. Ți-ai dat seama cine e?
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Prins cu o blondă sexy, la o lună de când a anunțat că s-a despărțit de nevastă! Showbizul românesc vuiește!! Gata cu suferința, uite ce iubită sexy și-a făcut
Prins cu o blondă sexy, la o lună de când a anunțat că s-a despărțit de nevastă! Showbizul românesc vuiește!! Gata cu suferința, uite ce iubită sexy și-a făcut
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Mădălina Ghenea, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis actrița: "Sunt foarte fericită că sunt în viață"
Mădălina Ghenea, imagine de pe patul de spital. Ce a transmis actrița: "Sunt foarte fericită că sunt în viață"
People

Mădălina Ghenea a atras atenția urmăritorilor după ce a publicat pe Instagram o imagine surprinzătoare, în care apare pe un pat de spital.

+ Mai multe
Noi detalii despre divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady. Ce i-ar fi spus modelul cu puțin timp înainte de despărțire
Noi detalii despre divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady. Ce i-ar fi spus modelul cu puțin timp înainte de despărțire
People

La aproape patru ani de la divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady, o nouă carte despre fostul star NFL dezvăluie detalii neștiute despre căsnicia lor și tensiunile care ar fi dus la despărțire.

+ Mai multe
Adela Popescu a împlinit 40 de ani. Mesajul special primit de la Radu Vâlcan
Adela Popescu a împlinit 40 de ani. Mesajul special primit de la Radu Vâlcan
People

Adela Popescu a împlinit 40 de ani, iar Radu Vâlcan a ținut să marcheze aniversarea soției sale printr-un mesaj emoționant.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC