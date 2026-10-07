De la răsărit la apus: Nutrilite redefinește starea de bine de zi cu zi cu Begin Blend și Metabolism* plus 

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Două suplimente zilnice noi, cu bază științifică, concepute pentru a susține funcțiile organismului, din primele momente ale dimineții și până la asigurarea energiei necesare pe parcursul zilei

Corpurile noastre sunt sisteme extrem de complexe, în care au loc nenumărate reacții biochimice. Termenul general „metabolism' cuprinde toate reacțiile biochimice, în timp ce „metabolismul energetic' se referă la toate procesele care transformă macronutrienții din alimente în energie. În mod firesc, diverse componente interacționează în aceste procese complexe, inclusiv anumite vitamine. Un alt proces complex este digestia nutrienților din alimentele pe care le consumăm. De obicei, nu acordăm nicio atenție acestui aspect, dar uneori putem observa semne precum balonarea, tranzitul intestinal neregulat, oboseala după masă și o digestie mai lentă, care poate fi modul în care organismul ne spune că intestinul nostru nu este pe deplin pregătit să facă față zilei.

Ca răspuns, Nutrilite, marca numărul unu în lume în vânzarea de vitamine și suplimente alimentare, distribuită exclusiv de Amway, introduce două noi produse în gama sa pentru starea de bine zilnică: Begin Blend și Metabolism* plus – concepute pentru a susține digestia2 și metabolismul* din primele momente ale dimineții și pentru a asigura energia necesară pe parcursul întregii zile.

Nutrilite Begin Blend este un amestec 6-în-1 special selecționat care reunește plante verzi, cum ar fi iarba de orz, iarba de grâu și alga spirulina, pentru fibre insolubile, fibre din gumă de guar parțial hidrolizată și măr, o varietate de fructe și legume colorate, inclusiv kiwi și coacăze indiene, condimentele ghimbir, curcumă, ardei cayenne și scorțișoară, Lactobacillus plantarum L-137 și Bifidobacterium longum CECT 7347 tratate termic, studiate clinic, și bromelaină, o enzimă de scindare a proteinelor, provenită din ananas. Consumat în fiecare dimineață, produsul se bazează pe conceptul de pregătire a intestinului, un obicei alimentar care ajută la pregătirea intestinului pentru funcțiile sale zilnice. Este conceput pentru a pregăti intestinul pentru ziua care urmează.

Ingredientele special selectate ajută la susținerea digestiei și a sănătății gastrointestinale și contribuie la regularitate. În plus, amestecul este îmbogățit cu zinc, care contribuie la sinteza normală a proteinelor, la metabolismul normal al macronutrienților și la funcționarea normală a sistemului imunitar. Totul pentru ca tu să te simți pregătit pentru orice îți rezervă ziua. Begin Blend trebuie consumat o singură dată pe zi, amestecat cu apă, de preferință pe stomacul gol înainte de micul-dejun, și are o aromă plăcută de kiwi și lime.

Nutrilite Metabolism* plus este un supliment alimentar zilnic care reunește vitamine pentru susținerea metabolismului*, ingrediente pe bază de plante și bacterii tratate termic: Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 tratată termic, kiwi auriu, o pudră din fruct integral provenită de la fermele partenere Nutrilite și morcov violet, o pudră din suc provenită de la ferma Nutrilite Trout Lake East, alături de riboflavină și acid pantotenic (vitaminele B2 și B5), care contribuie la metabolismul energetic normal; vitamina B2 contribuie de asemenea la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Consumat în timpul zilei, este conceput pentru a susține metabolismul energetic* al organismului, reacțiile biochimice care transformă nutrienții în energie. Deoarece masa musculară are un efect pozitiv direct asupra ratei metabolice bazale a organismului, Metabolism* plus funcționează cel mai bine în combinație cu un program de antrenament de forță. Ca în cazul tuturor plantelor Nutrilite, ingredientele sale pe bază de plante, kiwi și morcov violet, sunt dezvoltate printr-un proces transparent de trasabilitate „de la sămânță la supliment' de către oamenii de știință Nutrilite.

Ca parte a filozofiei Nutrilite privind starea de bine zilnică, Begin Blend și Metabolism* plus reunesc ingrediente diverse, inclusiv dintr-o varietate de surse din plante și știința transparentă pentru a sprijini diferite funcții ale organismului cu scopul general de a susține starea de bine din interior, zi de zi.

*Vitamina B2 (riboflavina) și acidul pantotenic (vitamina B5) contribuie la metabolismul energetic normal.

Despre Amway

Amway este o companie de vânzări directe dedicată îmbunătățirii calității vieții oamenilor din peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume. Printre cele mai bine vândute mărci ale Amway se numără Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ și XS™ – XS™ – promovate de Întreprinzătorii Amway și vândute exclusiv de Amway. Amway este cea mai mare companie de vânzări directe din lume, conform clasamentului „Global 100' realizat de Direct Selling News în 2026[6]. Pentru știri despre companie, vizitează: news.amway.eu

Despre Nutrilite

Nutrilite™, o marcă exclusiv Amway, este marca nr. 1 în lume la vânzarea de vitamine și suplimente alimentare*. Nutrilite este singura marcă globală de vitamine și suplimente alimentare care cultivă, recoltează și procesează plante în propriile ferme organice certificate, situate în Statele Unite, Mexic și Brazilia.

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