Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026

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Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026

Două concerte-eveniment alături de HB Orchestra, o carieră rememorată prin muzică și energia inconfundabilă a unui show marca Horia Brenciu.

Pe 21 și 22 noiembrie 2026, Horia Brenciu revine pe scena Sălii Palatului cu două spectacole speciale, reunite sub titlul „Fac ce-mi spune inima'. Alături de HB Orchestra, artistul pregătește o incursiune muzicală prin cele mai importante momente ale carierei sale, într-un show care promite să aducă împreună emoția, umorul, spontaneitatea și energia care l-au consacrat.

Cu o carieră construită între muzică, televiziune și teatru, Horia Brenciu este unul dintre cei mai carismatici artiști de divertisment din România. De-a lungul anilor, a trecut cu aceeași pasiune de la emisiuni de televiziune la concerte de amploare, de la spectacole de club la musicaluri, păstrând mereu în centrul atenției legătura directă cu publicul.

„După săptămâni întregi de ploaie, răsare soarele la concertele de la Sala Palatului!', a declarat Horia Brenciu.

„Fac ce-mi spune inima' este o sărbătoare a acestui parcurs, dar și a tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul timpului. Concertul marchează, de asemenea, 15 ani de la primul concert al lui Horia Brenciu la Sala Palatului. Cele două seri vor aduce pe scenă piese îndrăgite, momente-surpriză și acea combinație de muzică și spectacol care transformă fiecare apariție a artistului într-o experiență aparte.

Alături de HB Orchestra, Horia Brenciu invită publicul la două întâlniri în care trecutul și prezentul se împletesc într-un spectacol plin de viață. Pentru că, uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să asculți de vocea din interior și să te lași purtat de muzică.

Pe 21 și 22 noiembrie, fă ce-ți spune inima și cântă alături de Horia Brenciu, la Sala Palatului!

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Magic FM.

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro.

Regulament de Acces: Copii și Persoane cu Dizabilități

Pentru ca toți participanții să se bucure în siguranță de o experiență memorabilă, accesul la eveniment se face respectând regulile de mai jos: 

1. Accesul Copiilor

  • Gratuitate până la 6 ani: Accesul copiilor cu vârsta de până la 6 ani inclusiv este gratuit, fără loc asigurat pe scaun (copilul va sta în brațele însoțitorului).
  • Bilet peste 7 ani: Copiii cu vârsta de peste 7 ani au nevoie de un bilet valabil de acces la Eveniment.
  • Recomandare: Evenimentul este de interes general, recomandat persoanelor peste 12 ani. De asemenea,recomandăm utilizarea căștilor de protecție fonică pentru copiii mici, având în vedere nivelul ridicat de zgomot și efectele speciale de lumină.
  • Verificare: La intrarea în sală se poate solicita un act doveditor pentru vârsta copilului.

2. Accesul Persoanelor cu Dizabilități

Conform procedurii oficiale a organizatorului și în baza Legii nr. 448/2006, accesul persoanelor cu dizabilități și al însoțitorilor acestora se face respectând pașii de mai jos:

  • Solicitare prealabilă: Cu maximum 7 zile înainte de data evenimentului, se va trimite o solicitare pe e-mail la adresa: [email protected].
  • Ce trebuie să conțină cererea:
    • Numele și prenumele solicitantului (persoana cu dizabilități). 
    • Evenimentul la care se dorește participarea.
    • Numărul de bilete solicitate (specificând dacă există sau nu însoțitor).
    • Gradul de handicap și natura acestuia (vizual, fizic etc.), cu mențiunea expresă dacă se utilizează un scaun rulant.
    • Copii după actele doveditoare valabile (certificatul de încadrare în grad de handicap și actul de identitate).
  • Aprobare și Termene: Organizatorul va analiza cererile în ordinea primirii (primul venit – primul servit), în limita locurilor disponibile (minimum 2 locuri rezervate pentru scaune rulante per eveniment, conform normelor ISU).Răspunsul privind aprobarea va fi transmis cu minimum 5 zile înainte de începerea evenimentului.
  • În ziua evenimentului: Solicitantul se va prezenta la intrare cu mesajul de aprobare/biletul primit, însoțit de actul de identitate propriu și al însoțitorului.

Important: Nicio cerere trimisă mai târziu de termenul de 7 zile înainte de eveniment nu va fi luată în calcul. În cazul aprobării, dacă nu mai puteți participa, aveți obligația de a anunța organizatorul cu cel puțin 24 de ore înainte, pentru a evita penalizarea la următoarele evenimente.

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