The Icon by Dawid Woliński x Reserved – o garderobă capsulă inspirată de senzualitatea anilor ’90

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The Icon by Dawid Woliński x Reserved este o colecție originală, creată în colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă din Polonia. De peste 25 de ani, Dawid Woliński își dezvoltă estetica distinctivă. Creațiile sale îmbină minimalismul modern, croielile precise și senzualitatea, iar siluetele feminine îndrăznețe reprezintă semnătura stilului său. Acum, și clienții Reserved se pot bucura de stilul său inconfundabil.

Colecția pornește de la estetica emblematică a designerului. Colaborarea include atât piese pentru femei, cât și pentru bărbați, diferite prin proporții, dar aflate într-un dialog stilistic. Propunerea cuprinde rochii, pantaloni, articole din tricotaje, topuri, accesorii, lenjerie și piese de îmbrăcăminte exterioară, conturând o garderobă completă. Colecția este definită de o paletă cromatică minimalistă, proporții distinctive și libertatea de a combina piesele din liniile pentru femei și bărbați.

Colecția se inspiră din estetica anilor 90, cu proporțiile sale caracteristice, senzualitatea și eleganța fără efort. Negrul domină paleta cromatică, punctat ocazional de accente de roz vibrant. Culorile rămân separate în cadrul fiecărei ținute, iar adevăratul contrast apare atunci când look-urile sunt asociate între ele. Astfel, un singur accent îndrăzneț poate fi suficient pentru a transforma complet caracterul unei ținute.

În linia pentru femei, senzualitatea se îmbină cu forța și cu elementele de croitorie inspirate din garderoba masculină. Siluetele cambrate alternează cu umeri accentuați, sacouri alungite, pantaloni cu croială amplă și paltoane cu structură fluidă. Jocul proporțiilor este esențial pentru colecție: o piesă superioară cu volum poate fi asociată cu una mai mulată în partea de jos, în timp ce piesele inspirate din garderoba masculină capătă un caracter cu totul nou atunci când sunt purtate pe o siluetă feminină.

„Unele dintre cele mai seducătoare piese din garderoba unei femei nu provin neapărat din secțiunea dedicată femeilor', spune Dawid Woliński. „Nu mi-am dorit să trasez o linie rigidă între garderoba feminină și cea masculină. O femeie poate împrumuta cu ușurință un sacou, un palton sau o pereche de pantaloni din colecția pentru bărbați și poate arăta în continuare extrem de feminin. În mod paradoxal, proporțiile masculine accentuează adesea și mai mult feminitatea.'

Aceasta este o colecție despre puterea unui stil care nu are nevoie de excese. Despre haine care pot fi combinate în moduri diferite, cu proporții și un caracter adaptate persoanei care le poartă. Calitatea materialelor joacă, de asemenea, un rol important: colecția include lână și cașmir, țesături mai consistente pentru paltoane și catifea reiată cu un aspect distinctiv. Alegerea atentă a materialelor reflectă dorința de a crea haine și accesorii care să ne însoțească mai mult timp și să își păstreze caracterul dincolo de un singur sezon.

„Mai puține piese, mai multe posibilități. Mi-am dorit să arăt că luxul nu înseamnă neapărat o garderobă plină de haine. Poți construi o garderobă capsulă atent selecționată, în care fiecare piesă se potrivește cu celelalte, dar creează de fiecare dată o siluetă diferită. Nu mi-am dorit nici să creez două universuri separate – unul feminin și unul masculin. M-a interesat mai mult să construiesc o singură garderobă, din care fiecare să își poată alege piesele emblematice și să le ofere propria interpretare. Aceasta este ideea din spatele The Icon by Dawid Woliński x Reserved', explică designerul.

Colecția este concepută pentru a inspira atracție și încredere în sine, fără a da vreodată impresia unui costum. Scopul său nu este să eclipseze persoana care poartă hainele, ci să îi pună în valoare individualitatea. Așa cum subliniază Dawid Woliński, hainele cu adevărat reușite nu ar trebui să intre niciodată într-o încăpere înaintea celui care le poartă. Dimpotrivă, acestea ar trebui să contribuie la evidențierea personalității sale. Exact acesta este rolul ținutelor create în colaborare cu Reserved.

Colecția în ediție limitată The Icon by Dawid Woliński x Reserved este disponibilă în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

Foto: Reserved

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