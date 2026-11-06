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Roborock anunță ofertele de Black Friday la eMAG, începând cu 6 noiembrie, cu o selecție concepută pentru a reduce efortul dedicat curățeniei zilnice și pentru a îndepărta petele dificile de pe pardoseli. Saros 20, Saros 20 Complete, Qrevo 2 Pro și Saros 10R aduc aspirarea, spălarea cu mopul și întreținerea automatizată în stație în rutina zilnică, în timp ce F25 Ultra combină curățarea umed-uscată cu moduri dedicate cu abur și apă fierbinte pentru murdăria persistentă.

De la părul de animale de pe covoare până la resturile de mâncare uscate din bucătărie și praful de sub canapele, gama oferă soluții diferite pentru a menține pardoselile curate cu mai puțin efort manual.

Saros 20: performanță sporită pe pardoseli, covoare și la trecerea peste praguri

Saros 20 combină puterea de aspirare HyperForce de până la 36.000Pa cu șasiul AdaptiLift 3.0, care își ajustează înălțimea pentru a ajuta robotul să treacă peste praguri și să se deplaseze pe covoare. StarSight 2.0 asigură cartografierea locuinței și evitarea obstacolelor, în timp ce peria DuoDivide reduce încurcarea firelor de păr.

Stația RockDock preia operațiunile de întreținere de rutină, inclusiv golirea prafului, alimentarea cu apă și spălarea mopurilor cu apă încălzită până la 100°C, urmată de uscarea cu aer cald. Pentru sesiunile dedicate exclusiv aspirării, robotul își poate lăsa mopurile în stație înainte de a urca pe covoare, reducând nevoia utilizatorilor de a-l pregăti între diferite sarcini de curățare.

F25 Ultra: abur și apă fierbinte pentru pete uscate și grăsimea din bucătărie

F25 Ultra este conceput pentru murdăria care necesită intervenție directă, de la lichide vărsate până la resturi de mâncare uscate și pete de grăsime din bucătărie. Aspiră și spală pardoselile într-o singură trecere, folosind aburul VaporFlow pentru a înmuia murdăria persistentă și apa fierbinte WaveFlow pentru a ajuta la desprinderea grăsimii.

Puterea de aspirare de până la 22.000Pa permite colectarea murdăriei umede și uscate, în timp ce rola este alimentată continuu cu apă curată, iar apa murdară este colectată separat. Sistemul de deplasare asistată SlideTech 2.0 ușurează manevrarea aspiratorului, iar senzorul DirTect ajustează intensitatea curățării în funcție de nivelul de murdărie detectat. Dozarea automată a detergentului, autocurățarea rolei și uscarea cu aer cald simplifică pregătirea și întreținerea.

Qrevo 2 Pro: curățenie zilnică pentru locuințe cu animale de companie și covoare

Qrevo 2 Pro răspunde nevoii de a îndepărta praful, firimiturile și părul de animale care se acumulează în mod repetat în locuințele cu pardoseli dure și covoare. Puterea de aspirare HyperForce de până la 25.000Pa funcționează alături de un sistem dublu antiîncurcare, pentru a susține curățenia zilnică și a reduce întreținerea periilor.

Detașarea automată a mopurilor permite robotului să aspire covoarele fără să transporte lavetele umede peste acestea. Sistemul de curățare a marginilor extinde acoperirea de-a lungul marginilor încăperii, în timp ce stația multifuncțională preia golirea prafului, spălarea și uscarea mopurilor.

Saros 10R: acces la praful de sub paturi și canapele

Cu o înălțime de doar 7,98cm, Saros 10R este conceput pentru a curăța sub mobilierul jos, ajutând la întreținerea zonelor greu accesibile cu un aspirator convențional. Sistemul de navigație StarSight 2.0 și tehnologia de evitare laterală a obstacolelor VertiBeam îl ajută să se deplaseze în jurul mobilierului și al obstacolelor din apropiere.

Cele două mopuri rotative spală pardoselile dure, iar tehnologia FlexiArm extinde acoperirea de-a lungul marginilor. Stația multifuncțională 4.0 automatizează golirea prafului, spălarea mopurilor și uscarea cu aer cald, pentru a susține curățenia regulată.

Selecția Roborock de Black Friday va fi disponibilă la eMAG începând cu 6 noiembrie. Pentru prețuri promoționale, detalii despre produse și disponibilitate, vizitați eMAG.ro.

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