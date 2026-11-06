Roborock anunță ofertele de Black Friday la eMAG

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 06.11.2026, 11:52,  de  Advertorial
Roborock anunță ofertele de Black Friday la eMAG

Roborock anunță ofertele de Black Friday la eMAG, începând cu 6 noiembrie, cu o selecție concepută pentru a reduce efortul dedicat curățeniei zilnice și pentru a îndepărta petele dificile de pe pardoseli. Saros 20, Saros 20 Complete, Qrevo 2 Pro și Saros 10R aduc aspirarea, spălarea cu mopul și întreținerea automatizată în stație în rutina zilnică, în timp ce F25 Ultra combină curățarea umed-uscată cu moduri dedicate cu abur și apă fierbinte pentru murdăria persistentă.

De la părul de animale de pe covoare până la resturile de mâncare uscate din bucătărie și praful de sub canapele, gama oferă soluții diferite pentru a menține pardoselile curate cu mai puțin efort manual.

Saros 20: performanță sporită pe pardoseli, covoare și la trecerea peste praguri

Saros 20 combină puterea de aspirare HyperForce de până la 36.000Pa cu șasiul AdaptiLift 3.0, care își ajustează înălțimea pentru a ajuta robotul să treacă peste praguri și să se deplaseze pe covoare. StarSight 2.0 asigură cartografierea locuinței și evitarea obstacolelor, în timp ce peria DuoDivide reduce încurcarea firelor de păr.

Stația RockDock preia operațiunile de întreținere de rutină, inclusiv golirea prafului, alimentarea cu apă și spălarea mopurilor cu apă încălzită până la 100°C, urmată de uscarea cu aer cald. Pentru sesiunile dedicate exclusiv aspirării, robotul își poate lăsa mopurile în stație înainte de a urca pe covoare, reducând nevoia utilizatorilor de a-l pregăti între diferite sarcini de curățare.

F25 Ultra: abur și apă fierbinte pentru pete uscate și grăsimea din bucătărie

F25 Ultra este conceput pentru murdăria care necesită intervenție directă, de la lichide vărsate până la resturi de mâncare uscate și pete de grăsime din bucătărie. Aspiră și spală pardoselile într-o singură trecere, folosind aburul VaporFlow pentru a înmuia murdăria persistentă și apa fierbinte WaveFlow pentru a ajuta la desprinderea grăsimii.

Puterea de aspirare de până la 22.000Pa permite colectarea murdăriei umede și uscate, în timp ce rola este alimentată continuu cu apă curată, iar apa murdară este colectată separat. Sistemul de deplasare asistată SlideTech 2.0 ușurează manevrarea aspiratorului, iar senzorul DirTect ajustează intensitatea curățării în funcție de nivelul de murdărie detectat. Dozarea automată a detergentului, autocurățarea rolei și uscarea cu aer cald simplifică pregătirea și întreținerea.

Qrevo 2 Pro: curățenie zilnică pentru locuințe cu animale de companie și covoare

Qrevo 2 Pro răspunde nevoii de a îndepărta praful, firimiturile și părul de animale care se acumulează în mod repetat în locuințele cu pardoseli dure și covoare. Puterea de aspirare HyperForce de până la 25.000Pa funcționează alături de un sistem dublu antiîncurcare, pentru a susține curățenia zilnică și a reduce întreținerea periilor.

Detașarea automată a mopurilor permite robotului să aspire covoarele fără să transporte lavetele umede peste acestea. Sistemul de curățare a marginilor extinde acoperirea de-a lungul marginilor încăperii, în timp ce stația multifuncțională preia golirea prafului, spălarea și uscarea mopurilor.

Saros 10R: acces la praful de sub paturi și canapele

Cu o înălțime de doar 7,98cm, Saros 10R este conceput pentru a curăța sub mobilierul jos, ajutând la întreținerea zonelor greu accesibile cu un aspirator convențional. Sistemul de navigație StarSight 2.0 și tehnologia de evitare laterală a obstacolelor VertiBeam îl ajută să se deplaseze în jurul mobilierului și al obstacolelor din apropiere.

Cele două mopuri rotative spală pardoselile dure, iar tehnologia FlexiArm extinde acoperirea de-a lungul marginilor. Stația multifuncțională 4.0 automatizează golirea prafului, spălarea mopurilor și uscarea cu aer cald, pentru a susține curățenia regulată.

Selecția Roborock de Black Friday va fi disponibilă la eMAG începând cu 6 noiembrie. Pentru prețuri promoționale, detalii despre produse și disponibilitate, vizitați eMAG.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Lil Uzi Vert vine la Beach, Please! 2027. De Black Friday, Beach, Please! și festivalurile NIBIRU pun vara la vânzare de la 1 leu, pe eMAG
Advertorial
Lil Uzi Vert vine la Beach, Please! 2027. De Black Friday, Beach, Please! și festivalurile NIBIRU pun vara la vânzare de la 1 leu, pe eMAG
Campania „Prevenția Salvează Vieți” a ajuns la Craiova
Advertorial
Campania „Prevenția Salvează Vieți” a ajuns la Craiova
Ghid simplu pentru oamenii ocupați: ce merită rezolvat acum și ce poate aștepta
Advertorial
Ghid simplu pentru oamenii ocupați: ce merită rezolvat acum și ce poate aștepta
Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți
Advertorial
Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți
Pompe de sân electrice și libertatea de a alăpta în ritmul tău: cum alegi soluția potrivită
Advertorial
Pompe de sân electrice și libertatea de a alăpta în ritmul tău: cum alegi soluția potrivită
De la „Blurred Lines” la „Danza Kuduro” și „No Limit”: NIBIRU anunță primii artiști ai unui sezon de 74 de zile în 2027
Advertorial
De la „Blurred Lines” la „Danza Kuduro” și „No Limit”: NIBIRU anunță primii artiști ai unui sezon de 74 de zile în 2027
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Unica.ro
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
ECCO: eleganță și confort, reunite în cadouri pentru sezonul rece
ECCO: eleganță și confort, reunite în cadouri pentru sezonul rece
Advertorial

Confort, protectie si performanta la fiecare pas in sezonul rece

+ Mai multe
Relaxing Friday, varianta mai bună a Black Friday
Relaxing Friday, varianta mai bună a Black Friday
Advertorial

+ Mai multe
25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon
25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC