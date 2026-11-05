25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon

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  de  ELLE
25 de ferestre, 25 de opriri beauty în Seul: cum arată calendarul advent coreean al acestui sezon

În decembrie, cei mai mulți dintre noi încep numărătoarea inversă până la Crăciun. Anul acesta însă, poți face lucrurile puțin diferit: cu 25 de opriri beauty prin Seul. Seouls Journey Advent Calendar de la Ksisters transformă tradiționalul calendar de Advent într-o călătorie de 25 de zile prin capitala Coreei de Sud. Fiecare fereastră este inspirată de atmosfera orașului și ascunde o nouă descoperire din universul K-beauty. Acest calendar advent cu cosmetice coreene reunește produse pentru îngrijirea pielii, machiaj, păr și corp într-o singură experiență festivă.

Ideea este simplă: între 1 și 25 decembrie, deschizi câte o fereastră în fiecare zi și descoperi treptat diferite laturi ale culturii coreene de frumusețe. Un calendar advent cu produse cosmetice devine astfel mai mult decât un set de produse. Este un mod de a transforma așteptarea Crăciunului într-un ritual plin de surprize, cu o textură, o formulă sau o nuanță nouă în fiecare zi.

De ce calendarele advent au devenit un ritual beauty special în luna decembrie

Calendarele de Advent au avut întotdeauna un farmec aparte: transformă așteptarea sărbătorilor într-o parte a bucuriei de a le celebra. Varianta beauty adaugă acestei tradiții și plăcerea descoperirii. În locul unui singur cadou mare, primești câte un mic moment de răsfăț în fiecare zi din decembrie. Frumusețea devine astfel parte din numărătoarea inversă, fără să mai fie nevoie să aștepți până pe 25 decembrie pentru a deschide ceva special.

Tocmai de aceea, un advent calendar pentru femei a devenit de mult mai mult decât o simplă cutie cu daruri. Este ocazia perfectă să descoperi branduri noi, să-ți diversifici rutina sau să încerci, în sfârșit, acele produse pe care le ai de ceva vreme pe lista de dorințe.

Pentru fetele și femeile pasionate de cosmetice coreene, un astfel de calendar advent cosmetice poate fi și un adevărat ghid beauty: de la curățarea și hidratarea de bază până la ingrediente active moderne și machiaj festiv.

Seouls Journey adaugă acestei experiențe și o dimensiune geografică. Cele 25 de ferestre reprezintă 25 de opriri simbolice în Seul. Astfel, calendarul nu mai este doar o modalitate de a număra zilele până la Crăciun, ci o mică aventură pe care o poți trăi chiar de acasă.

De la SPF la machiajul festiv: ce se ascunde în cele 25 de ferestre

Un mic spoiler: în interior găsești tot ce ai nevoie pentru a explora universul K-beauty. Valoarea totală a produselor este de aproximativ 450 €, în timp ce Seouls Journey Advent Calendar costă 220 €.

Calendarul include 25 de produse beauty de la 24 de branduri. Dintre acestea, 23 sunt în format full-size. Doar două ferestre conțin variante mini: un produs individual în format mini și un mini-set.

Conținutul este împărțit în trei categorii:

  • 17 produse pentru îngrijirea pielii;
  • 5 produse de machiaj;
  • 3 produse pentru îngrijirea părului și a corpului.

Așadar, este atât un advent calendar cosmetice pentru rutina zilnică de îngrijire, cât și un advent calendar cu machiaj pe care îl poți folosi pentru petrecerile din decembrie și look-urile de sărbătoare.

Îngrijirea pielii: de la curățarea zilnică la ingredientele active moderne

Cea mai mare parte a calendarului Seouls Journey este dedicată îngrijirii pielii. Cele 17 produse acoperă diferite etape ale rutinei: curățare, tonifiere, hidratare, protecție solară, măști, îngrijirea zonei ochilor și a buzelor, dar și formule cu ingrediente active.

Printre produsele incluse se numără crema cu protecție solară Birch Juice Sunscreen de la Round Lab, serul cu acid hialuronic Dive In de la Torriden, crema PDRN Capsule Cream 100 de la VT Cosmetics, boosterul cu retinal de la Celimax și esența No.9 NAD Bio Lifting-Sil Essence de la Numbuzin.

Astfel, categoria de cosmetice coreene pentru îngrijirea pielii nu este reprezentată printr-un singur tip de produs, ci printr-o rutină completă, de la primul pas de curățare până la aplicarea cremei la final.

Un calendar advent cu produse cosmetice precum Seouls Journey nu înseamnă doar să descoperi 17 produse noi pentru îngrijirea pielii. Este și o ocazie să observi cât de diversă a devenit lumea K-beauty. Alături de formulele de bază se regăsesc ingrediente precum retinalul, PDRN și bakuchiolul, dar și produse concepute pentru a susține bariera protectoare a pielii.

Machiaj pentru look-uri festive

Cinci ferestre sunt dedicate machiajului pentru buze, obraji și ochi. În interior se află produsul multifuncțional Jelly Pot pentru buze și obraji de la Fwee, un blush Apieu, o paletă Peach C, un tint lucios pentru buze de la Laka și un produs cu glitter pentru ochi de la Milk Touch.

Este partea în care un advent calendar cu machiaj face trecerea de la rutina de dimineață la pregătirile pentru o seară festivă. Nuanțele nude sunt potrivite pentru un look de zi cu zi, în timp ce texturile strălucitoare pot adăuga un accent special machiajului de Crăciun sau petrecerilor din decembrie.

Poți completa aceste combinații cu alte produse de machiaj, în funcție de stilul tău. Calendarul îți oferă însă deja o bază pentru mai multe look-uri, de la un machiaj discret de zi până la unul festiv, cu accente luminoase.

Îngrijirea părului și a corpului ca o continuare a rutinei beauty

Alte trei produse depășesc zona de skincare și machiaj. Este vorba despre filtrul pentru duș Seulix, șamponul cu ulei de argan de la Rated Green și loțiunea de corp Kundal.

Această selecție amintește de una dintre caracteristicile culturii coreene de frumusețe: îngrijirea nu se oprește la nivelul feței. Produsele pentru îngrijirea părului și a corpului pot deveni o continuare la fel de firească a rutinei zilnice precum un ser sau o cremă hidratantă.

Prin urmare, acest calendar advent  de cosmetice reunește trei direcții ale îngrijirii personale și nu se limitează doar la produsele pentru ten. Este un mod de a descoperi ritualuri diferite, pe care le poți integra în rutina ta și după încheierea sărbătorilor.

Un cadou care prelungește magia Crăciunului

Seouls Journey este lansat în ediție limitată și apare o singură dată pe an. Pentru această colecție, Ksisters a creat și Glow To Go Cosmetics Bag, o trusă de cosmetice exclusivă, concepută special pentru Seouls Journey. După 25 decembrie, o poți folosi pentru a-ți păstra noile produse preferate sau pentru a le lua cu tine în următoarea călătorie.

Acest detaliu continuă perfect povestea calendarului: ferestrele se termină, dar aventura beauty merge mai departe.

Dacă ești în căutare de idei de cadouri de Crăciun și te întrebi ce să alegi pentru o persoană dragă, un advent calendar pentru femei poate fi o opțiune interesantă. Îl poți oferi unei prietene, surorii sau chiar ție însăți, fără să fie nevoie să ghicești care este acel produs cosmetic perfect.

Dacă vrei să faci un cadou unei fete care este curioasă să descopere lumea K-beauty, dar nu știe cu ce brand să înceapă, calendarul îi oferă ocazia să cunoască 24 de mărci diferite. Iar dacă persoana căreia vrei să i-l dăruiești are deja o colecție impresionantă de cosmetice coreene, experiența poate fi la fel de interesantă: o șansă de a descoperi formule noi din categorii deja familiare.

Printre numeroasele idei de cadouri pentru Crăciun, un astfel de calendar se remarcă prin faptul că bucuria nu se rezumă la un singur moment. În locul unei surprize desfăcute într-o clipă, oferă 25 de mici motive de încântare pe parcursul lunii decembrie.

Seouls Journey este un calendar advent cu produse cosmetice care transformă cele 25 de zile de așteptare a Crăciunului în 25 de descoperiri beauty, fiecare aducându-te puțin mai aproape de atmosfera Seulului. Poți descoperi lista completă a produselor și toate detaliile pe pagina dedicată acestui calendar advent cu cosmetice coreene.

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