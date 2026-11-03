Renovezi casa? Detaliile decorative care fac diferența, de la Fabrica de Profile

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  de  ELLE
Renovezi casa? Detaliile decorative care fac diferența, de la Fabrica de Profile

Ai terminat cu instalațiile, tencuiala și pardoseala, iar casa arată corect, dar parcă îi lipsește ceva? Este o senzație pe care o au mulți dintre cei care renovează: banii și energia se duc pe lucrurile care nu se văd, iar la final pereții par goi. Diferența o fac, de cele mai multe ori, detaliile: o cornișă, un ancadrament la ferestre, un perete cu textură. La Fabrica de Profile, aceste elemente sunt fabricate în România, din poliuretan și polistiren, în zeci de modele care pot fi adaptate proiectului tău.

Începe cu fațada, prima impresie a casei

Fațada este cartea de vizită a locuinței și, totodată, partea care îndură cel mai mult: soare, ploaie, ger și diferențe mari de temperatură de la un anotimp la altul. De aceea, când o renovezi, merită să te gândești la ea din două unghiuri deodată: cum arată și cât de bine protejează casa. Brâurile, ancadramentele, solbancurile sau cornișele conturează ferestrele și liniile clădirii, iar o fațadă simplă capătă imediat ritm și proporție.

Dacă vrei să împaci estetica cu eficiența, un panou decorativ exterior din gama de termosistem poate rezolva ambele probleme. Panourile sunt din polistiren cu rol termoizolant, acoperă punțile termice și ajută casa să piardă mai puțină căldură iarna și să rămână mai răcoroasă vara. Există modele care imită cărămida sau care au linii simple, toate făcute la comandă, după dimensiunile proiectului, și vopsite în culoarea aleasă. Montajul se face cu adeziv special și chit pentru îmbinări, fie de echipa producătorului, fie în regie proprie.

Pereții interiori, de la simpli la expresivi

În interior, cea mai simplă cale de a scăpa de senzația de perete gol este textura. Panourile 3D din poliuretan creează un perete accent în living, pe hol sau în spatele unui birou, iar gama de panouri decorative interior de la Fabrica de Profile include modele care pot fi vopsite în orice culoare. Un avantaj mai puțin evident este că sunt rezistente la umezeală și au proprietăți de antifonare, așa că pot fi folosite în orice tip de încăpere, chiar și în zonele cu trafic intens.

Pe lângă panouri, contează și elementele care fac trecerea dintre pereți, tavan și podea. Câteva exemple care schimbă vizibil o cameră:

  • scafele de tavan, care pot ascunde o bandă LED pentru lumină indirectă;
  • brâurile, care separă două culori sau două finisaje pe același perete;
  • plintele, care finisează îmbinarea cu pardoseala și ascund cablurile.

Dormitorul, camera în care detaliile se simt cel mai mult

Dormitorul este locul în care îți dorești liniște și o atmosferă caldă, nu efecte spectaculoase. Tocmai de aceea, la amenajarea dormitorului funcționează bine intervențiile discrete: un perete accent cu panouri 3D în spatele patului, o scafă cu lumină ambientală care ia locul unei lustre puternice sau un brâu care împarte peretele în două tonuri. Fiecare dintre aceste elemente poate fi vopsit în nuanța potrivită cu restul camerei, astfel încât totul să pară gândit împreună.

Cum alegi fără să te încurci

Cea mai frecventă greșeală la renovare este să lași decorul pentru final, după ce totul e gata. Ideal este să te gândești la profile încă din etapa de proiect: unde vor fi luminile, ce stil are casa, ce suprafețe vrei să pui în valoare. Fabrica de Profile oferă consultanță și simulare 3D, ca să vezi cum arată elementele în spațiul tău înainte să le comanzi, precum și livrare și montaj asigurate. Pentru că produsele se pot personaliza ca dimensiuni, ele se potrivesc atât într-o casă nouă, cât și într-un proiect de restaurare.

O renovare reușită nu înseamnă neapărat un buget mai mare, ci decizii mai bine gândite. Câteva detalii alese cu grijă, de la fațadă până în dormitor, pot da casei tale personalitatea pe care o cauți. Primul pas este să îți imaginezi cum vrei să arate fiecare cameră, iar apoi să alegi elementele care te ajută să ajungi acolo.

Foto: pexels.co

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