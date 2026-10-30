Ai pielea aspră și plină de mici puncte pe brațe? Ce este keratoza pilară și de ce apare

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  de  ELLE
Ai pielea aspră și plină de mici puncte pe brațe? Ce este keratoza pilară și de ce apare

Ai observat vreodată mici bubițe pe brațe, care seamănă cu niște coșuri, dar care nu dispar indiferent ce produse antiacneice folosești? Pielea este aspră la atingere, uneori roșiatică, iar aspectul poate persista luni sau chiar ani. Deși aceste manifestări sunt adesea confundate cu acneea, ele pot indica o afecțiune foarte frecventă, numită keratoză pilară. Asemănarea dintre cele două probleme dermatologice poate duce la alegerea unor produse nepotrivite, care irită pielea și accentuează disconfortul. De aceea, înțelegerea diferențelor este importantă pentru alegerea unei rutine de îngrijire eficiente.

Keratoza pilară sau acnee? Cum le deosebești?

La prima vedere, keratoza pilară poate semăna cu o formă ușoară de acnee. Ambele afecțiuni pot produce mici proeminențe la suprafața pielii și pot afecta zone în care există numeroși foliculi de păr. Diferența apare însă la nivelul mecanismului de formare. 

În cazul keratozei pilare, keratina, o proteină prezentă în mod natural în piele, se acumulează și formează mici dopuri la nivelul foliculilor. Rezultatul este aspectul caracteristic de „piele de găină', întâlnit frecvent pe partea exterioară a brațelor, pe coapse sau pe fese.

Acneea apare printr-un proces mai complex, care implică obstrucția foliculilor, producția de sebum, activitatea bacteriei Cutibacterium acnes și inflamația. Leziunile pot include puncte negre, puncte albe, papule, pustule sau noduli dureroși. În keratoza pilară, micile bubițe sunt de obicei relativ uniforme și rareori prezintă caracteristicile inflamatorii ale coșurilor acneice.

De ce apar aceste mici bubițe pe brațe?

Keratoza pilară are o componentă genetică și este întâlnită frecvent la persoanele cu piele uscată sau cu predispoziție la afecțiuni atopice. Manifestările pot deveni mai vizibile în sezonul rece, când umiditatea aerului scade și pielea pierde mai ușor apă. Mai mult, frecarea produsă de haine și utilizarea unor produse de curățare agresive pot accentua aspectul aspru.

Spre deosebire de acnee, keratoza pilară nu este determinată în principal de excesul de sebum și nu reprezintă o infecție. De asemenea, este o afecțiune benignă, care nu pune în pericol sănătatea.

Ce se întâmplă dacă tratezi keratoza pilară ca pe acnee?

Atunci când bubițele sunt confundate cu acneea, prima reacție poate fi utilizarea unor produse destinate tenului gras, cu efect puternic de uscare. Gelurile de curățare agresive, exfolierea mecanică intensă sau aplicarea simultană a mai multor ingrediente active pot deteriora bariera cutanată. În loc să obții o piele mai netedă, te vei confrunta cu roșeață, usturime și descuamare. 

Este drept că anumite ingrediente, precum acidul salicilic sau retinoizii, pot fi utilizate în gestionarea ambelor afecțiuni, însă concentrațiile, frecvența aplicării și produsele complementare trebuie adaptate tipului de leziuni și sensibilității pielii. Totuși, o consultație la dermatologie poate clarifica diagnosticul, mai ales atunci când bubițele sunt inflamate, persistente sau apar în zone în care acneea și foliculita sunt frecvente.

Cum îngrijești corect pielea afectată de keratoză pilară?

Hidratarea regulată reprezintă una dintre cele mai importante măsuri. Produsele care conțin uree, acid lactic sau alți agenți keratolitici pot contribui la reducerea acumulării de keratină și la îmbunătățirea texturii pielii. Este recomandată și utilizarea unor produse de curățare blânde, evitarea dușurilor foarte fierbinți și limitarea exfolierii agresive.

Totuși, rezultatele apar treptat, iar manifestările pot reveni după întreruperea îngrijirii. Scopul aici este menținerea pielii confortabile și reducerea aspectului aspru, deoarece keratoza pilară poate avea o evoluție îndelungată.

Când bubițele de pe corp sunt, de fapt, acnee?

Acneea corporală poate apărea pe umeri, spate, piept și uneori pe brațe. Spre deosebire de keratoza pilară, aceasta poate produce leziuni inflamate, coșuri cu puroi și, în formele mai severe, noduli care pot lăsa cicatrici. Transpirația, frecarea hainelor strâmte și anumite produse cosmetice pot agrava acneea la unele persoane. Tratamentul depinde de tipul și severitatea leziunilor și poate include produse topice sau, în anumite cazuri, medicamente administrate oral.

Dacă ai încercat mai multe produse fără rezultate sau observi că leziunile devin dureroase, vizita la un dermatolog în București, de exemplu, te poate ajuta să stabilești dacă este vorba despre acnee, keratoză pilară, foliculită sau o combinație a acestora.

Așadar, aspectul asemănător al unor afecțiuni dermatologice poate fi înșelător. Keratoza pilară și acneea au mecanisme diferite de apariție și necesită abordări adaptate, chiar dacă unele ingrediente utilizate în îngrijire se suprapun. Înainte să introduci un nou produs antiacneic în rutină, merită să înțelegi ce provoacă modificările pielii. De aceea, un diagnostic corect te poate scuti de tratamente inutile, iritații repetate și luni întregi de încercări fără rezultate.

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