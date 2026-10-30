Salteaua și alergiile de interior: cum alegi un model mai igienic pentru un somn liniștit

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Strănuți dimineața, te trezești cu nasul înfundat sau simți că simptomele alergice se accentuează atunci când stai în dormitor? Deși primul instinct este să dai vina pe praf, polen sau aerul din cameră, problema poate avea legătură și cu locul în care dormi. Salteaua, de exemplu, acumulează în timp particule de piele, praf, transpirație și alte reziduuri care pot favoriza prezența alergenilor. Pentru persoanele sensibile, alegerea unei saltele potrivite și întreținerea corectă a acesteia pot contribui la un mediu de somn mai curat. Din fericire, există câteva caracteristici simple pe care merită să le urmărești înainte de achiziție.

Ce se acumulează într-o saltea de-a lungul timpului?

Una dintre cele mai frecvente surse de alergeni din dormitor o reprezintă acarienii de praf. Aceste organisme microscopice se dezvoltă în medii în care găsesc umiditate, căldură și particule de piele, iar saltelele, pernele și covoarele pot constitui locuri favorabile pentru ele.

Reacțiile alergice sunt provocate în special de proteinele prezente în excrementele și fragmentele corporale ale acarienilor. Acestea pot declanșa strănut, congestie nazală, mâncărimi oculare sau agravarea simptomelor respiratorii la persoanele sensibilizate. În plus, o saltea expusă constant la umezeală și insuficient aerisită poate favoriza apariția mucegaiului. Tocmai de aceea, igiena dormitorului trebuie să includă și suprafața pe care dormi.

Husa detașabilă, un avantaj pentru întreținerea saltelei

Unul dintre primele detalii pe care ar trebui să le verifici atunci când vizitezi un magazin de saltele este tipul husei. Modelele prevăzute cu huse detașabile și lavabile sunt mai ușor de întreținut, deoarece permit îndepărtarea periodică a prafului și a reziduurilor acumulate la suprafață. Verifică temperatura de spălare recomandată de producător, mai ales dacă ai alergie la acarieni. Temperaturile ridicate, atunci când materialul le permite, pot fi mai eficiente pentru reducerea acestora.

Un alt accesoriu util este protecția de saltea cu barieră împotriva alergenilor. Aceasta limitează contactul cu particulele din interior și poate fi curățată mai frecvent decât salteaua propriu-zisă.

Materialele din interior pot influența igiena

Spumele, latexul și sistemele de arcuri au caracteristici diferite în ceea ce privește structura și circulația aerului. Totuși, simpla prezență a unui anumit material nu garantează că salteaua este hipoalergenică.

Este important să urmărești calitatea materialelor, caracteristicile husei și eventualele certificări relevante. De asemenea, etichetele care promit proprietăți antibacteriene sau antiacarieni merită analizate cu atenție, pentru a înțelege exact ce caracteristici au fost testate. Un producător precum Somnus Premium, de exemplu, poate fi luat în considerare atunci când compari construcția, materialele și opțiunile de întreținere ale diferitelor modele. Astfel, informațiile despre compoziția saltelei te ajută să faci o alegere adaptată sensibilităților tale.

Aerisirea corectă contează la fel de mult ca materialele

Chiar și o saltea de calitate are nevoie de condiții potrivite de utilizare. Umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea acarienilor și a mucegaiului, motiv pentru care ventilația dormitorului joacă un rol important. Aerisirea zilnică, folosirea unei somiere care permite circulația aerului și evitarea așezării saltelei direct pe podea pot contribui la limitarea acumulării de umezeală. De asemenea, aspirarea regulată cu un aparat dotat cu filtru HEPA și spălarea frecventă a lenjeriei sunt măsuri utile pentru reducerea expunerii la alergeni.

Așadar, alegerea unei saltele ușor de întreținut reprezintă doar o parte a soluției. Igiena pernelor, a pilotelor, a lenjeriilor și controlul umidității sunt la fel de importante, mai ales dacă te confrunți cu alergii respiratorii. Înainte să cumperi o saltea nouă, verifică posibilitatea de curățare a husei, materialele utilizate și recomandările de întreținere. Aceste detalii practice pot conta mai mult decât o etichetă atractivă sau o promisiune comercială. Astfel, un mediu de dormit mai igienic se construiește prin alegeri informate și îngrijire constantă. Iar pentru persoanele sensibile la alergeni, atenția acordată acestor detalii poate face dormitorul un loc considerabil mai confortabil.

Foto: https://somnus-premium.ro/

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro