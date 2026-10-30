De ce se  îngălbenesc husele transparente și cum alegi una care rezistă

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  de  ELLE
De ce se  îngălbenesc husele transparente și cum alegi una care rezistă

Husele transparente sunt printre cele mai populare accesorii pentru smartphone-uri, mai ales pentru că îți permit să păstrezi vizibil designul original al telefonului. Problema apare după câteva luni de utilizare, când materialul începe să capete o nuanță gălbuie, iar aspectul elegant de la început dispare. De ce se întâmplă acest lucru, chiar și atunci când ai grijă de telefon? Explicația ține de materialele folosite, de expunerea la factorii de mediu și de calitatea husei.

De ce își schimbă culoarea husele transparente?

Majoritatea huselor transparente flexibile sunt fabricate din poliuretan termoplastic (TPU), un material apreciat pentru elasticitate, rezistență la impact și capacitatea de a absorbi șocurile. Cu toate acestea, anumite tipuri de TPU sunt vulnerabile la degradarea provocată de lumină, căldură și oxigen. În timp, reacțiile chimice care au loc în structura materialului pot determina apariția unei nuanțe gălbui, iar procesul este accelerat de mai mulți factori:

–              Expunerea la radiațiile UV: lumina soarelui poate favoriza degradarea chimică a materialului.

–              Temperaturile ridicate: căldura accelerează reacțiile responsabile de modificarea culorii.

–              Transpirația și sebumul: contactul permanent cu pielea favorizează acumularea reziduurilor și poate afecta aspectul husei.

–              Contactul cu substanțe chimice: anumite produse cosmetice sau de curățare pot deteriora suprafața materialului.

Chiar și o husă utilizată cu atenție poate deveni gălbuie, deoarece unele dintre aceste procese sunt inevitabile pe termen lung.

De ce unele huse rămân transparente mai mult timp?

Diferența constă în special în compoziția materialelor și tehnologia de fabricație. Dacă ai cumpărat de-a lungul timpului mai multe huse pentru telefon, probabil ai observat că unele își schimbă culoarea după doar câteva luni, în timp ce altele își păstrează aspectul pentru o perioadă mai lungă.

Husele realizate integral din TPU flexibil sunt, în general, mai predispuse la îngălbenire, în funcție de formula materialului. O alternativă este reprezentată de modelele hibride, care combină un spate rigid din policarbonat sau acrilic cu margini flexibile din TPU. Astfel, materialele rigide de bună calitate pot oferi o rezistență mai bună la modificările de culoare. Totuși, marginile flexibile pot continua să se îngălbenească, iar rezistența întregii huse depinde de tratamentele și stabilizatorii utilizați.

Ce înseamnă, de fapt, o husă anti-yellowing?

Probabil ai întâlnit huse transparente promovate drept „anti-yellowing'. Această caracteristică indică utilizarea unor materiale sau tratamente concepute pentru a încetini îngălbenirea. Unele modele includ stabilizatori UV sau formule speciale de polimeri care limitează efectele expunerii la lumină. 

Totuși, termenul „anti-yellowing' reprezintă o promisiune de rezistență îmbunătățită, fără să garanteze că husa va rămâne perfect transparentă pentru totdeauna. Atunci când analizezi modelele disponibile la Brand GSM, de exemplu, merită să acorzi atenție compoziției materialelor și caracteristicilor de protecție, dincolo de simpla mențiune „transparent'.

Poți curăța o husă care a început să se îngălbenească?

Răspunsul depinde de cauza modificării culorii. Dacă aspectul gălbui este provocat de murdărie, transpirație sau depuneri de sebum, o curățare delicată poate îmbunătăți vizibil aspectul husei. Folosește apă călduță, puțin săpun lichid delicat și o lavetă moale. Clătește bine și lasă husa să se usuce complet înainte de a o monta pe telefon.

Dacă îngălbenirea provine însă din degradarea chimică a materialului, curățarea va avea un efect limitat. De asemenea, evită înălbitorii, acetona sau soluțiile abrazive, deoarece pot deteriora materialul.

Cum alegi o husă transparentă care arată bine mai mult timp?

O husă transparentă de calitate trebuie să îmbine aspectul estetic cu protecția împotriva șocurilor și rezistența la uzură. Verifică materialele utilizate, existența tratamentelor anti-îngălbenire și construcția marginilor, în special dacă îți dorești să folosești același accesoriu o perioadă îndelungată. Mai mult, contează și modul în care o întreții. Curățarea periodică, evitarea expunerii prelungite la soare și protejarea telefonului de temperaturile extreme pot contribui la păstrarea aspectului inițial.

În cele din urmă, o husă transparentă rezistentă este cea care își îndeplinește rolul de protecție și după ce trece entuziasmul primelor săptămâni de utilizare. Alegând materialele potrivite, te poți bucura mai mult timp de designul telefonului, fără să fii nevoit să schimbi husa imediat ce începe să își piardă transparența.

Foto: brandgsm.ro

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