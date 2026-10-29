Ursuleții essence pornesc la drum și ajung la Timișoara!

După ce au adus zâmbete și au cucerit inimile iubitoarelor de beauty din întreaga regiune, adorabilii ursuleți essence își continuă călătoria, iar următoarea oprire este chiar în România! De această dată, destinația este Timișoara, unde essence pregătește o activare specială, plină de nostalgie, creativitate și momente de neuitat.

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  de  ELLE
Ursuleții essence pornesc la drum și ajung la Timișoara!

Dacă nu ai planuri pentru 30 și 31 octombrie, avem o propunere tare drăgălașă pentru tine!

În cadrul colaborării dintre brandul de beauty essence și îndrăgitele personaje Care Bears, la Iulius Mall din Timișoara va avea loc un atelier creativ special, unde vei avea ocazia să-ți creezi propriul ursuleț essence și să pleci acasă cu o amintire unică.

Când frumusețea întâlnește nostalgia și creativitatea

Noua colecție essence x Care Bears Trend Edition transformă rutina de beauty de zi cu zi într-un mic univers al stării de bine, în care iubirea de sine, bunătatea și energia pozitivă sunt mereu la modă.

De la iconicul rimel Lash Princess la blush-uri cushion, produse de buze cu efect glossy, adorabile accesorii cu personajele Care Bears și o trusă de machiaj în nuanțe pastelate, colecția îmbină produsele preferate de beauty cu un strop de nostalgie.

Ursuleți mici, amintiri mari!

Pe lângă ocazia de a descoperi noua colecție, essence pregătește o experiență specială, menită să-ți stimuleze creativitatea și să transforme câteva momente obișnuite în amintiri de neuitat.

Vizitatorii își vor putea crea propriul ursuleț essence, gratuit, și îl vor putea personaliza cu un mesaj special, ales chiar de ei.

Fie că îl păstrezi pentru tine, ca amintire, fie că îl oferi în dar unei persoane dragi, acest ursuleț adorabil îți va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze de fiecare dată când îl vei revedea.

Atelierul este ocazia perfectă de a petrece timp de calitate cu prietenii, de a-ți pune creativitatea la încercare și de a te bucura de universul colorat Care Bears.

Ne vedem la Timișoara!

Activarea essence x Care Bears va avea loc în zilele de 30 și 31 octombrie 2026, la Iulius Mall din Timișoara, România.

Adună-ți prietenii, ia cu tine o persoană dragă și pregătește-te pentru o experiență plină de iubire, creativitate și momente dulci.

Ursuleții essence sunt gata să cucerească Timișoara. Tu ești pregătită?

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