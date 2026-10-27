Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE

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  . Actualizat 27.10.2026, 14:08,  de  Advertorial
Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE

De 26 de ani, Zilele Biz aduce cei mai importanți lideri din antreprenoriat, inovație, management, media&marketing și sustenabilitate într-un festival de business care dă tonul tendințelor în mediul de afaceri românesc și îl conectează la piața globală.

Pe 3,4 și 5 noiembrie, la Terra Events din București, Zilele Biz 2026 oferă șansa unui schimb autentic de informații, networking valoros și insighturi utile profesioniștilor.

Prima zi, marți, 3 noiembrie, este dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP, ziua de miercuri, 4 noiembrie, este rezervată INNOVATION & MARKETING, iar cea de-a treia zi, joi, 5 noiembrie, oferă scena Zilele Biz pentru SUSTAINABILITY & CSR.

Vor vorbi decidenți și creatori de direcție: CEO, fondatori, investitori, consultanți seniori, creatori de brand și lideri CSR/ESG din banking, retail, tech și energie. Oameni care inspiră prin claritate și curaj, aduc studii de caz reale, decizii explicate „de la sursă' și rezultate măsurabile.

Organizat de Biz, prima revistă de afaceri a României, evenimentul B2B este dezvoltat anul acesta în jurul unei teme sugestive: „PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE. Vremurile grele construiesc oameni puternici'.

„Cel mai longeviv și complet eveniment de business românesc, Zilele Biz, pornește în acest an de la o constatare simplă: diamantele nu se formează în liniște. La fel nici liderii, nici afacerile durabile. Cea mai mare provocare a unei organizații nu este criza în sine, ci felul în care își mobilizează oamenii să o depășească, iar atunci când incertitudinea devine regulă, claritatea, curajul și adaptabilitatea devin cele mai valoroase active ale unui lider', explică Marta Ușurelu, owner Biz. 

Ultimele locuri în sală la Zilele Biz 2026

Ultimele locuri în sală la Zilele Biz, pentru toate cele 3 zile sau doar pentru ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP, INNOVATION & MARKETING sau SUSTAINABILITY & CSR, se pot rezerva pe www.zilelebiz.ro

Networking valoros și speakeri de top

Cel mai important eveniment B2B din România, Zilele Biz oferă întâlnirea cu speakeri de top și networking valoros

Fiecare dintre cele trei zile este dedicată unor domenii cheie, participarea fiind posibilă doar la una dintre ele sau la întregul eveniment, în format fizic. Mai mult, prin abonamentul complet participanții au acces la toate sesiunile din cele 3 zile (3,4 și 5 noiembrie), plus acces la Gala Biz Sustainability Awards, incluzând pauzele de cafea, masă în fiecare zi și acces la zona de networking & parteneri. 

 Informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Foto: BIZ Agency

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