She is the moment! She’s Next

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Dacă te-a tentat vreodată să începi un business, atunci probabil știi bine despre ce vorbim. Nu e un lucru simplu, cum nu e nici cel mai complicat. Dincolo de poveștile tip girlboss şi de imaginea idealizată a antreprenoriatului stă realitatea: cu idei bune și mai puțin bune, cu riscuri, cu decizii dificile, cu pierderi uneori asumate şi cu victorii importante.

Iar realitatea, așa cum rezultă din studiul She’s Here, realizat de Bravva împreună cu Termene.ro pentru ING Bank, analizând 401.404 companii cu o cifră de afaceri de peste 100 de mii de lei şi cu acționari persoane fizice din România, arată că business-urile deţinute de femei performează foarte bine. Conform studiului publicat în septembrie anul trecut, companiile deținute 100% de femei au o rată a profitului cu 12.3% peste media companiilor mixte și cu 10.2% mai mare decât media companiilor deținute de bărbați. Cu toate acestea, reprezentarea feminină scade pe măsură ce dimensiunea companiilor creşte: dintre primele 300 de companii din România, 46 au acționariat majoritar feminin și doar 17 sunt deținute integral de femei.

Indiferent de domeniul ales, de la comerț şi consultanță la sănătate, tehnologie sau construcții, antreprenoarele demonstrează că pot construi business-uri performante. Pentru 37% dintre ele, autonomia și flexibilitatea s-au numărat printre principalele motivații la început de drum, în timp ce 25,8% vorbesc despre impactul pe care îl pot avea în societate și despre sentimentul de împlinire pe care-l aduce antreprenoriatul. Iar în ciuda obstacolelor – de la provocările de marketing și vânzări până la fiscalitate, schimbări legislative sau presiunea concurenţei – mai mult de jumătate dintre femeile care deţin o afacere ar recomanda şi altor femei antreprenoriatul.

Cum creşti un business într-o economie care se schimbă tot mai repede?

Despre toate acestea, dar mai ales despre ce înseamnă să construiești următoarea etapă a unei afaceri, s-a discutat la cea mai recentă întâlnire a antreprenoarelor din cadrul programului She’s Next, susținut de Visa şi ING Bank, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. La prima oprire a caravanei She’s Next, antreprenoarele au vorbit deschis despre provocările unui parcurs care poate deveni uneori solitar, dar și despre cât de importante sunt comunitatea şi accesul la experienţa altor oameni care construiesc business-uri. Programul, ajuns deja la cea de-a treia ediție, creează tocmai astfel de contexte, în care participantele pot schimba experiențe, perspective și cunoștinţe care altfel ar fi fost dificil de accesat. Iar comunitatea va continua să crească odată cu următoarele opriri ale caravanei, la Cluj-Napoca, pe 22 octombrie, și la Iași, pe 5 noiembrie.

La București s-a discutat intens şi despre lecțiile primite de la mentorii programului, experți care aduc perspective din propriile experienţe profesionale. Mentoratul poate face diferenţa pentru un business care se pregăteşte să crească: oferă instrumente practice și perspective strategice, dar şi acel tip de feedback care te ajută să îţi clarifici direcţia şi să iei cu mai multă încredere următoarea decizie importantă.

Pentru că, astăzi, pregătirea unui business pentru creștere implică acces la capital, adaptabilitate, prezență digitală, decizii informate și capacitatea de a folosi tehnologia acolo unde aceasta aduce valoare reală. Presupune să înțelegi unde sunt clienții tăi, cum descoperă și aleg produsele, cum vor să cumpere și cum preferă să plătească.

Mai multăsusţinere financiară, pentru mai multe antreprenoare

Iar în 2026, programul She’s Next revine cu cele mai mari beneficii de până acum: granturi în valoare totală de 90 de mii de euro, față de 60 de mii de euro la ediţia precedentă, și şase câștigătoare, dublu față de ediția anterioară. Câştigătoarea primului loc va primi un grant de 30 de mii de euro, următoarele două vor primi câte 15 mii de euro, iar alte trei antreprenoare vor beneficia de granturi de câte 10 mii de euro.

Dar programul nu se opreşte la finanţare: 15 finaliste vor avea acces la mentorat individual cu experți și la un program extins de dezvoltare.

Antreprenoarele se pot înscrie în program până pe 15 noiembrie 2026, exclusiv pe platforma dedicată She’s Next, unde sunt disponibile toate detaliile despre program (https://impacthub.ro/programe-pentru-antreprenori/shes-next-2026/).

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