She is the moment! She’s Next

A treia ediție a programului She's Next, derulat de Visa și ING Bank în colaborare cu Impact Hub Bucharest, la care te poți înscrie până pe 15 noiembrie, vine cu granturi, mentorat și oportunități de neratat pentru afacerile deținute de femei. De la finanţare şi acces la know-how până la digitalizare şi noile tehnologii care schimbă modul în care facem business, află de ce ar trebui să participi chiar tu.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 23.10.2026, 13:34,  de  ELLE
She is the moment! She's Next

Dacă te-a tentat vreodată să începi un business, atunci probabil știi bine despre ce vorbim. Nu e un lucru simplu, cum nu e nici cel mai complicat. Dincolo de poveștile tip girlboss şi de imaginea idealizată a antreprenoriatului stă realitatea: cu idei bune și mai puțin bune, cu riscuri, cu decizii dificile, cu pierderi uneori asumate şi cu victorii importante.

Iar realitatea, așa cum rezultă din studiul She’s Here, realizat de Bravva împreună cu Termene.ro pentru ING Bank, analizând 401.404 companii cu o cifră de afaceri de peste 100 de mii de lei şi cu acționari persoane fizice din România, arată  că business-urile deţinute de femei performează foarte bine. Conform studiului publicat în septembrie anul trecut, companiile deținute 100% de femei au o rată a profitului cu 12.3% peste media companiilor mixte și cu 10.2% mai mare decât media companiilor deținute de bărbați. Cu toate acestea, reprezentarea feminină scade pe măsură ce dimensiunea companiilor creşte: dintre primele 300 de companii din România, 46 au acționariat majoritar feminin și doar 17 sunt deținute integral de femei.

Indiferent de domeniul ales, de la comerț şi consultanță la sănătate, tehnologie sau construcții, antreprenoarele demonstrează că pot construi business-uri performante. Pentru 37% dintre ele, autonomia și flexibilitatea s-au numărat printre principalele motivații la început de drum, în timp ce 25,8% vorbesc despre impactul pe care îl pot avea în societate și despre sentimentul de împlinire pe care-l aduce antreprenoriatul. Iar în ciuda obstacolelor – de la provocările de marketing și vânzări până la fiscalitate, schimbări legislative sau presiunea concurenţei – mai mult de jumătate dintre  femeile care deţin o afacere ar recomanda şi altor femei antreprenoriatul.

Cum creşti un business într-o economie care se schimbă tot mai repede?

Despre toate acestea, dar mai ales despre ce înseamnă să construiești următoarea etapă a unei afaceri, s-a discutat la cea mai recentă întâlnire a antreprenoarelor din cadrul programului She’s Next, susținut de Visa şi ING Bank, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. La prima oprire a caravanei She’s Next, antreprenoarele au vorbit deschis despre provocările unui parcurs care poate deveni uneori solitar, dar și despre cât de importante sunt comunitatea şi accesul la experienţa altor oameni care construiesc business-uri. Programul, ajuns deja la cea de-a treia ediție, creează tocmai astfel de contexte, în care participantele pot schimba experiențe, perspective și cunoștinţe care altfel ar fi fost dificil de accesat. Iar comunitatea va continua să crească odată cu următoarele opriri ale caravanei, la Cluj-Napoca, pe 22 octombrie, și la Iași, pe 5 noiembrie.

La București s-a discutat intens şi despre lecțiile primite de la mentorii programului, experți care aduc perspective din propriile experienţe profesionale. Mentoratul poate face diferenţa pentru un business care se pregăteşte să crească: oferă instrumente practice și perspective strategice, dar şi acel tip de feedback care te ajută să îţi clarifici direcţia şi să iei cu mai multă încredere următoarea decizie importantă.
Pentru că, astăzi, pregătirea unui business pentru creștere implică acces la capital, adaptabilitate, prezență digitală, decizii informate și capacitatea de a folosi tehnologia acolo unde aceasta aduce valoare reală. Presupune să înțelegi unde sunt clienții tăi, cum descoperă și aleg produsele, cum vor să cumpere și cum preferă să plătească.

Mai multăsusţinere financiară, pentru mai multe antreprenoare

Iar în 2026, programul She’s Next revine cu cele mai mari beneficii de până acum: granturi în valoare totală de 90 de mii de euro, față de 60 de mii de euro la ediţia precedentă, și şase câștigătoare, dublu față de ediția anterioară. Câştigătoarea primului loc va primi un grant de 30 de mii de euro, următoarele două vor primi câte 15 mii de euro, iar alte trei antreprenoare vor beneficia de granturi de câte 10 mii de euro.
Dar programul nu se opreşte la finanţare: 15 finaliste vor avea acces la mentorat individual cu experți și la un program extins de dezvoltare.

Antreprenoarele se pot înscrie în program până pe 15 noiembrie 2026, exclusiv pe platforma dedicată She’s Next, unde sunt disponibile toate detaliile despre program (https://impacthub.ro/programe-pentru-antreprenori/shes-next-2026/). 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Nuanțe naturale și orizonturi fără limite: o călătorie în culorile toamnei
Advertorial
Nuanțe naturale și orizonturi fără limite: o călătorie în culorile toamnei
Travel list vara 2027. Trei destinații mediteraneene de descoperit și de rezervat de acum
Advertorial
Travel list vara 2027. Trei destinații mediteraneene de descoperit și de rezervat de acum
ghd prezintă colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun
Advertorial
ghd prezintă colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun
Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare
Advertorial
Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare
Jägermeister: o gamă în continuă evoluție și cu aceeași identitate
Advertorial
Jägermeister: o gamă în continuă evoluție și cu aceeași identitate
Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux
Advertorial
Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic. Turistă de 36 de ani, căzută 300 de metri în Italia
A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic. Turistă de 36 de ani, căzută 300 de metri în Italia
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Bunele maniere în era mesajelor rapide: ce înseamnă respectul atunci când copiii comunică online
Bunele maniere în era mesajelor rapide: ce înseamnă respectul atunci când copiii comunică online
Advertorial

+ Mai multe
Iconic by Nature. Kate Moss revine în universul Hunter într-o campanie aniversară
Iconic by Nature. Kate Moss revine în universul Hunter într-o campanie aniversară
Advertorial

+ Mai multe
Cum construiești o garderobă pentru sezonul rece: piese pe care le vei purta cu drag mulți ani
Cum construiești o garderobă pentru sezonul rece: piese pe care le vei purta cu drag mulți ani
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC