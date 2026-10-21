Iconic by Nature. Kate Moss revine în universul Hunter într-o campanie aniversară

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  de  ELLE
Iconic by Nature. Kate Moss revine în universul Hunter într-o campanie aniversară

Cu o istorie de 170 de ani, Hunter este un simbol al stilului britanic, al calității fără compromisuri și al eleganței care transcende tendințele. Pentru a celebra această moștenire, brandul lansează campania aniversară Iconic by Nature, care o aduce în prim-plan pe Kate Moss, una dintre cele mai emblematice figuri ale modei internaționale.

Legătura dintre Kate Moss și Hunter a început în 2005, pe terenurile festivalului Glastonbury, când fotografiile supermodelului purtând clasicele cizme de cauciuc Hunter au făcut înconjurul lumii. Acel moment spontan a transformat o piesă practică de încălțăminte într-un simbol global al modei de festival. Două decenii mai târziu, povestea continuă, iar Kate Moss devine, pentru prima dată, protagonista unei campanii globale oficiale Hunter.

Iconic by Nature celebrează întâlnirea dintre instinctul natural pentru stil al supermodelului și forța neîmblânzită a naturii, element definitoriu pentru identitatea Hunter încă din 1856. Campania surprinde esența stilului britanic contemporan, în care moștenirea tradițională întâlnește atitudinea rock n roll, iar funcționalitatea se îmbină firesc cu rafinamentul.

Stilul autentic nu este definit de microtendințe sau de colecții în ediție limitată. Esența sa constă în curajul de a combina elemente aparent opuse, de a echilibra funcționalitatea cu sofisticarea podiumurilor de modă și de a purta piese practice cu o naturalețe lipsită de efort. Tocmai această filozofie definește universul Hunter: piese durabile, atemporale, care depășesc sezoanele și pot fi reinterpretate în funcție de personalitatea și stilul fiecăruia.

Piese iconice, reinterpretate pentru garderoba contemporană

Colecțiile Hunter disponibile pe platformele epantofi.ro, MODIVO și CCC reflectă versatilitatea brandului și capacitatea sa de a îmbina estetica urbană cu funcționalitatea.

Pe epantofi.ro, protagoniste sunt clasicele cizme înalte de cauciuc, completate de sneakers cu influențe gorpcore, ghete robuste cu șireturi, modele călduroase pentru iarnă și o selecție variată de genți.

MODIVO propune articole outerwear contemporane, de la jachete de iarnă și parka impermeabile până la accesorii minimaliste și portfarduri cu logo discret.

CCC pune accentul pe funcționalitate, oferind o selecție de încălțăminte outdoor, bocanci pentru drumeții, ghete Chelsea și modele căptușite, ideale pentru sezonul rece.

Campania se încheie cu mesajul Be Iconic, o invitație de a celebra autenticitatea și libertatea de exprimare prin stil. Pentru Hunter, adevărata eleganță nu înseamnă să urmezi tendințele, ci să ai curajul de a reinterpreta piesele clasice într-o manieră personală.

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