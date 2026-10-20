3 tehnici elegante pentru a spori vizibilitatea produselor pe rafturi

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  de  ELLE
3 tehnici elegante pentru a spori vizibilitatea produselor pe rafturi

Într-un spațiu comercial, diferența dintre un produs observat și unul ignorat ține rareori de produsul în sine. Ține de lumină, de înălțimea la care este așezat și de fundalul pe care se profilează. Sunt tehnici împrumutate din design și din scenografie, aplicate discret, care transformă un raft obișnuit într-o expunere care atrage privirea. Iată trei dintre cele mai eficiente.

Rolul rafturilor ca element de design

Într-un magazin bine gândit, raftul nu este doar un suport, ci un element de design care structurează spațiul și direcționează privirea. Materialul, culoarea, proporțiile și modul în care se articulează cu restul mobilierului contribuie la atmosfera generală, exact ca într-un interior rezidențial.

Alegerea unor modele de rafturi pentru magazine potrivite ca stil și dimensiuni face diferența între un spațiu care pare gândit și unul care pare doar umplut. Rafturile subțiri, cu linii curate, lasă produsele să domine vizual; cele masive, cu structuri vizibile, atrag atenția asupra lor și, involuntar, o iau de la marfă. Regula de bază în expunerea elegantă este ca suportul să dispară, iar produsul să rămână.

Contează și ritmul vizual. Rafturile aliniate la aceeași înălțime creează o linie continuă, liniștitoare pentru ochi, în timp ce variațiile controlate de înălțime (un modul mai jos, o nișă mai adâncă) creează puncte de interes care opresc privirea exact acolo unde este dorit.

Tehnica #1: Iluminarea și reflexia

Lumina este cel mai puternic instrument de expunere și, în același timp, cel mai des neglijat. O iluminare generală uniformă face spațiul să pară curat și deschis, dar nu ierarhizează nimic. Diferența o fac accentele.

Iluminarea direcțională, orientată către anumite zone ale raftului, creează contrast și atrage privirea instantaneu. Produsele plasate într-un con de lumină par mai importante decât cele din jur, chiar dacă sunt identice ca ambalaj. Este principiul folosit în galerii și în vitrinele de bijuterii, perfect transferabil în orice spațiu comercial.

Temperatura luminii schimbă, la rândul ei, percepția. O lumină caldă avantajează materialele naturale, textilele și produsele de panificație; una neutră sau ușor rece pune în valoare ambalajele lucioase, produsele cosmetice și zonele de tehnologie. Aceeași marfă, sub două temperaturi diferite de lumină, transmite două mesaje complet diferite.

Reflexia adaugă un strat suplimentar. Suprafețele lucioase ale polițelor, un panou reflectorizant în spatele produselor sau o oglindă bine plasată multiplică vizual marfa și adâncesc spațiul. Într-un magazin mic, această tehnică are un efect dublu: face expunerea mai bogată și încăperea mai mare.

Tehnica #2: Așezarea la înălțimea ochilor

Principiul cel mai cunoscut din expunerea comercială este și cel mai simplu de aplicat: ceea ce se află la nivelul privirii se vinde mai mult. Zona cuprinsă, aproximativ, între 1,2 și 1,6 metri este cea în care ochiul se oprește natural, fără efort, și în care mâna ajunge confortabil.

Aici își găsesc locul produsele pe care vrei să le pui în valoare, noutățile, articolele cu marjă bună, cele cu ambalaj atractiv. Nivelul imediat inferior, la înălțimea mâinii, rămâne pentru produsele cu rulaj mare, căutate activ. Nivelurile de jos sunt potrivite pentru ambalajele mari și grele, iar cele de sus pentru produsele voluminoase, ușoare, sau pentru elementele de decor care completează vizual expunerea.

Există și un detaliu de finețe pe care puțini îl aplică: aranjarea pe verticală. Un produs expus într-o coloană, pe mai multe niveluri, este mult mai vizibil decât același produs răspândit orizontal pe un singur raft. Ochiul percepe blocul vertical ca pe o singură prezență puternică, în timp ce linia orizontală se pierde între vecini.

Tehnica #3: Culoarea rafturilor ca fundal

A treia tehnică este cea mai subtilă și, adesea, cea cu efectul cel mai spectaculos: tratarea raftului ca fundal, nu ca obiect. Culoarea suportului determină cât de mult iese în evidență produsul așezat pe el.

Principiul este cel al contrastului controlat. Un fundal neutru și închis (gri antracit, negru mat, verde profund) face ca produsele deschise la culoare să pară să plutească, cu un efect vizual apropiat de cel al unei vitrine de prezentare. Un fundal deschis, alb sau crem, funcționează invers, punând în valoare ambalajele intens colorate și creând o senzație de lumină și curățenie.

Materialul contează la fel de mult. Finisajele mate absorb lumina și reduc reflexiile parazite, avantajând produsele cu ambalaj lucios. Cele lucioase amplifică lumina și dau un aer mai dinamic, potrivit zonelor de promoție.

Regula pe care merită să o rețină orice comerciant este simplă: fundalul nu trebuie să concureze cu marfa. Rafturile în culori intense sau cu texturi puternice atrag privirea asupra lor, nu asupra produselor, exact opusul scopului urmărit.

Pentru cine își reamenajează spațiul comercial, aceste trei tehnici funcționează cel mai bine împreună, ca decizii luate din start, nu ca ajustări ulterioare. Furnizori specializați precum Handlekraft oferă game de mobilier comercial în configurații și finisaje diferite, ceea ce permite alegerea suportului potrivit atmosferei dorite, nu adaptarea atmosferei la mobilierul disponibil.

În expunerea comercială, ca și în design de interior, eleganța nu vine din adăugare, ci din ierarhie: ceva trebuie să iasă în evidență, iar restul trebuie să îl susțină discret.

Foto: https://handlekraft.ro

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