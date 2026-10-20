Cum schimbă AI regulile în E-Commerce & Digital Marketing: Neil Patel și liderii industriei, în fața a peste 1.000 de participanți la GPeC SUMMIT   

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Peste 1.000 de participanți din E-Commerce și Digital Marketing s-au întâlnit pe 13 octombrie 2026 la Teatrul Național București, în cadrul GPeC SUMMIT. În anul în care GPeC marchează 21 de ani, conferința și GPeC Expo au adus împreună experți internaționali, lideri ai pieței locale, magazine online și furnizori de servicii pentru o zi de informații aplicate și întâlniri de business.

Neil Patel, Tudor Manea, A. Lee Judge, Irina Dietrich, Florian Arndt, Eden Bidani și Tedy Necula s-au numărat printre speakerii ediției. Prezentările și dezbaterile au urmărit schimbările din comerțul online românesc, trecerea de la căutările tradiționale la recomandările AI și soluțiile prin care companiile își pot crește productivitatea, fideliza clienții și construi încrederea. Gazdele evenimentului au fost Andreea Marinescu, News Anchor PRO TV, și Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Comerțul online românesc între revenirea consumului și presiunea pe marje

În dialogul cu Andrei Radu, Tudor Manea, CEO eMAG, a descris o evoluție mai bună a vânzărilor în a doua parte a anului, după un început de an mai dificil. Consumabilele și produsele cu achiziție recurentă s-au aflat printre categoriile dinamice din experiența eMAG, în timp ce cumpărăturile de valoare mare au resimțit prudența consumatorilor. Discuția a abordat și pregătirile pentru Black Friday, dezvoltarea marketplace-ului și utilizarea AI în procesele interne și în sprijinul sellerilor.

Perspectivele pieței au fost aprofundate într-un panel cu Adrian Mihai (FAN Courier), Adrian Negrescu (Frames), Arthur Rădulescu (MerchantPro), Emil Mitescu (UniCredit Consumer Financing), George Rășchitor (Sinaps Marketing) și Lucian Baltaru (SAMEDAY Group). Intervențiile au evidențiat diferențe între categorii și modele de business, presiunea costurilor logistice, rolul finanțării cumpărăturilor și nevoia de a urmări profitabilitatea, alături de volumul vânzărilor. Automatizarea și îmbunătățirea experienței clientului au fost discutate ca direcții de creștere a eficienței.

De la pozițiile în Google la prezența în răspunsurile AI

Neil Patel a explicat de ce vizibilitatea unui brand trebuie evaluată pe întregul parcurs de cumpărare: de la descoperirea în social media și cercetarea pe Google sau în instrumente AI, până la recenzii, comunități și marketplace-uri. Recomandările sale au vizat combinarea SEO cu Generative Engine Optimization și Search Everywhere, astfel încât magazinele să fie prezente acolo unde clienții caută și compară produse.

Pentru retaileri, acest lucru înseamnă pagini de produs cu informații clare, specificații complete, comparații relevante, răspunsuri la întrebările reale ale cumpărătorilor și recenzii autentice. Neil Patel a subliniat și rolul reputației construite în afara site-ului, al livrării conforme cu promisiunea și al unui checkout fără costuri surpriză sau pași inutili.

Datele de produs pregătesc magazinele pentru cumpărătorul asistat de AI

Irina Dietrich, Senior Advertising Solutions Architect Google, a prezentat transformarea căutării într-o experiență conversațională, capabilă să răspundă unor intenții de cumpărare tot mai complexe. În acest context, calitatea feed-ului de produse devine esențială pentru modul în care ofertele sunt înțelese și afișate în experiențele bazate pe AI.

Titlurile și descrierile relevante, atributele complete, imaginile de calitate, prețurile actualizate și informațiile precise despre livrare și retur au fost printre recomandările practice. Pentru magazinele online, pregătirea pentru agentic shopping începe cu date comerciale corecte și consecvente.

Retenția și contribuția conținutului la vânzări cer o măsurare mai atentă

Diana Anghelescu, Sales Director România GetResponse, a discutat despre automatizarea relației cu clientul pe întregul ciclu de viață, de la primul contact la achiziții repetate și reactivare. Prezentarea a pus accent pe relevanța mesajelor, calitatea produselor și măsurarea valorii clientului în timp, dincolo de costul primei achiziții.

A. Lee Judge, Content Marketing Expert, a analizat limitele atribuirii clasice într-un parcurs de cumpărare care implică numeroase canale și interacțiuni dificil de urmărit integral. Conținutul trebuie privit ca un activ care contribuie în timp la vânzări, iar evaluarea sa trebuie să reflecte felul în care susține relația cu viitorii clienți și decizia de cumpărare.

AI accelerează producția iar autenticitatea susține încrederea

Florian Arndt a adus exemple de instrumente AI pentru crearea și prelucrarea imaginilor, producție video, voce, traduceri și organizarea activității. Demonstrațiile au ilustrat oportunități concrete de reducere a timpului de lucru și de îmbunătățire a proceselor creative și operaționale.

Eden Bidani a abordat cealaltă față a accesului facil la conținut generat: dificultatea clienților de a distinge ofertele reale de cele înșelătoare. Printre soluțiile prezentate s-au aflat comunicarea sinceră a limitărilor produselor, rezolvarea problemelor clienților și transparența asupra oamenilor și proceselor din companie.

Tedy Necula, regizor și fondator Necula Agency, a completat discuția cu o perspectivă asupra conținutului video autentic. Oamenii reali din companie, poveștile clienților și prezentarea modului de lucru pot susține un sistem coerent de comunicare, care construiește familiaritate și preferință de brand înainte ca publicul să fie pregătit să cumpere.

GPeC Expo și mii de conexiuni în comunitate

În paralel cu conferința, GPeC Expo a oferit participanților un spațiu pentru discuții directe cu furnizori de soluții și servicii de E-Commerce și Digital Marketing, inclusiv startup-uri. Întâlnirile au completat informațiile de pe scenă cu posibilitatea de a explora colaborări și soluții pentru propriile afaceri.

În aplicația de networking au fost completate 443 de profiluri și au fost acceptate 4.588 de cereri de conexiune. Dincolo de cifre, rămân conversațiile care deschid oportunități, ideile de pus în practică și energia unei comunități care crește împreună.

Organizatorii GPeC le mulțumesc speakerilor, expozanților, partenerilor și sponsorilor, participanților, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la realizarea ediției din 13 octombrie.

Următoarea întâlnire a comunității pe 23 noiembrie

Seria evenimentelor GPeC 2026 continuă pe 23 noiembrie cu Gala Premiilor eCommerce și Networking Cocktail Soirée. Mai multe informații despre evenimentele și programele GPeC sunt disponibile pe www.gpec.ro.

Despre GPeC

De 21 de ani, GPeC contribuie la dezvoltarea pieței de E-Commerce și Digital Marketing prin conferințe, programe educaționale, networking și inițiative dedicate magazinelor online și furnizorilor de servicii. Evenimentele reunesc specialiști internaționali, lideri ai pieței locale și comunitatea de business, cu accent pe informație aplicabilă, schimb de experiență și parteneriate relevante.

Partenerii GPeC 2026

GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, eMAG Marketplece, euPlatesc.ro, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OpticommAI, PayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, TrustMate, Unicredit Consumer Financing, VISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: cyber_Folks

Parteneri Media: Stirile ProTV, Ringier, Revista BIZ, Wall – Street.ro, Trusted.ro, Manager.ro, Retail.ro, Revista Progresiv, IAB Romania, ARMO, Bulgarian E-Commerce Association, Perspektive, Institutul de Marketing, Portal Management, IQAds, Spotmedia, Zelist, Jurnalul de Afaceri, Lumea SEO PPC, Marketing Focus, MyBG.biz, Smark, Ecompedia.ro, Comunicatedepresa.ro, Softlead, Ecommerce 247, Startarium.ro, Ecommerce Bridge Europe, RisCo, Comunitatea WeTalk, Minutul de Marketing, WhitePress.

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