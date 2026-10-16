Nu toate tipurile de colagen sunt la fel. Ce trebuie să știi despre wellbe Beauty

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Colagenul a devenit unul dintre cele mai discutate ingrediente din universul beauty și wellness. Însă, odată cu popularitatea sa, apare și o întrebare esențială: cum alegem produsul potrivit? Într-o piață în care opțiunile sunt tot mai numeroase, iar formulele par, la prima vedere, asemănătoare, diferențele stau adesea în detalii. De la sursa și forma colagenului până la ingredientele care îl completează, fiecare element merită luat în considerare.

Un exemplu este wellbe Beauty, un supliment alimentar care combină colagenul hidrolizat PEPTAN® cu Rejuva-Complex®, o formulă ce reunește ingrediente atent selectate. Dar ce îl diferențiază și de ce contează atât de mult compoziția unui supliment cu colagen?

În timp, producția naturală de colagen a organismului scade treptat, un proces influențat de vârstă, expunerea la soare și alți factori ce țin de stilul de viață. Schimbările se pot reflecta inclusiv în aspectul pielii, care își pierde treptat din fermitate și elasticitate. Nu este surprinzător, așadar, că interesul pentru suplimentele cu colagen a crescut, odată cu dorința de a completa ritualurile clasice de îngrijire cu o abordare din interior.

Colagenul PEPTAN®: de ce contează forma pe care o alegi

Nu toate suplimentele cu colagen au aceeași compoziție. Diferențele pot începe chiar de la sursa ingredientului și de la modul în care acesta este procesat.

wellbe Beauty conține PEPTAN®, o marcă de peptide de colagen bovin hidrolizat. Prin procesul de hidrolizare, colagenul este descompus în fragmente mai mici, numite peptide, care pot fi digerate și absorbite la nivel intestinal.

Această particularitate este importantă atunci când comparăm diferitele forme de colagen disponibile pe piață. Unele studii clinice au investigat efectele suplimentării cu peptide de colagen asupra hidratării și elasticității pielii, cu rezultate promițătoare, deși dovezile nu sunt încă suficient de uniforme pentru a garanta aceleași beneficii în cazul fiecărui produs.

Colagenul este prezent în mod natural în mai multe țesuturi ale organismului, iar tipurile I, II și III sunt printre cele mai cunoscute. Tipul I se regăsește în cantități importante în piele, tendoane și oase, tipul II este asociat în special cartilajelor, iar tipul III se găsește în piele și în alte țesuturi conjunctive. Dincolo de aceste diferențe, alegerea unui supliment ar trebui să țină cont de compoziția sa exactă și de informațiile oferite de producător.

Dincolo de colagen: ce aduce în plus formula Rejuva-Complex®

Într-un ritual de beauty, ingredientele sunt importante, dar la fel de important este și modul în care acestea sunt integrate într-o formulă.

În cazul wellbe Beauty, colagenul PEPTAN® este completat de Rejuva-Complex®, o combinație de acid hialuronic, vitamina C, zinc, biotină, MSM și L-lizină.

Vitamina C are un rol important în formarea normală a colagenului, necesar pentru funcționarea normală a pielii. Zincul contribuie la menținerea sănătății normale a pielii, părului și unghiilor, în timp ce biotina contribuie la menținerea sănătății normale a pielii și părului.

Formula include și acid hialuronic, o substanță prezentă în mod natural în organism și cunoscută pentru capacitatea sa de a lega apa, alături de MSM și L-lizină, un aminoacid esențial.

Prin această combinație, wellbe Beauty propune o formulă cu mai multe ingrediente, concepută pentru a fi integrată într-o rutină zilnică de îngrijire și wellness.

Un ritual de beauty simplu, ușor de integrat în fiecare zi

Cele mai bune obiceiuri sunt, de multe ori, cele pe care reușim să le păstrăm. Iar atunci când vine vorba despre rutina zilnică, simplitatea poate face diferența.

wellbe Beauty se prezintă sub formă de pudră, cu aromă naturală de fructe de pădure, care poate fi integrată cu ușurință în obiceiurile de zi cu zi.

Conform instrucțiunilor de administrare ale produsului, o măsură de 5 g se amestecă în 150–200 ml de lichid rece sau la temperatura camerei, nu fierbinte. Poate fi adăugată în apă, smoothie-uri, iaurt sau în alte preparate preferate, respectând recomandările de pe ambalaj.

Nu este necesar să transformi administrarea într-un ritual complicat. Poate face parte din rutina de dimineață sau dintr-un moment de pauză pe parcursul zilei, în funcție de preferințele personale.

Un ambalaj conține 50 de porții de câte 5 g, suficiente pentru 50 de zile de utilizare la această doză.

Colagenul wellbe Beauty nu conține gluten, lactoză sau zahăr adăugat. Este îndulcit exclusiv cu stevia, iar gustul de fructe de pădure provine doar din arome naturale, fără coloranți artificiali, aditivi sau conservanți.

Este produs și ambalat în Germania, iar toate materiile prime provin din țări ale Uniunii Europene. Produsul este supus periodic unor teste de laborator independente, ceea ce înseamnă că știi exact ce introduci în organism.

Consecvența, parte dintr-o rutină de îngrijire echilibrată

În beauty, rezultatele nu se reduc la un singur ingredient sau la un singur produs. Aspectul pielii, al părului și al unghiilor este influențat de numeroși factori, de la alimentație și odihnă până la îngrijirea zilnică și stilul de viață.

Deși suplimentele cu peptide de colagen sunt studiate pentru posibilele lor efecte asupra anumitor caracteristici ale pielii, rezultatele cercetărilor variază, iar răspunsul individual nu poate fi anticipat.

De aceea, un supliment alimentar trebuie privit ca o completare a unei rutine echilibrate, nu ca un substitut pentru o alimentație variată sau pentru îngrijirea adecvată a pielii.

Cu o formulă ce reunește colagen hidrolizat PEPTAN® și ingrediente precum vitamina C, zincul și biotina, wellbe Beauty este o opțiune de descoperit pentru persoanele interesate de suplimentele cu colagen și de alegeri mai informate în universul beauty și wellness.

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