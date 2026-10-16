Micul dejun, prânzul și gustarea, în variantă vegetală: idei simple de la Zoya

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Poate că laptele de vacă nu-ți mai priește, poate că medicul ți-a spus să renunți la gluten sau poate vrei doar să mănânci mai multe plante. Oricare ar fi motivul, schimbarea pare complicată până în momentul în care descoperi că nu trebuie să renunți la mesele tale preferate, ci doar la câteva ingrediente. Cu alternativele potrivite, cafeaua, farfuria de paste și gustarea de după-amiază rămân la locul lor. Iată câteva idei simple, de la micul dejun până seara, cu produse pe care le găsești în selecția Zoya.

Dimineața începe cu ce pui în cană

Pentru mulți, primul contact cu alimentația vegetală este cafeaua de dimineață. Băutura din ovăz are un gust ușor dulceag și o textură cremoasă, cea din migdale e mai fină, cea din cocos aduce o aromă exotică, iar cea din orez este cea mai ușoară. Fiecare se potrivește altui obicei, așa că merită să încerci câteva până o găsești pe a ta.

Pe Zoya, categoria de băuturi bio și naturale reunește 162 de produse, iar printre ele găsești lapte vegetal din ovăz, migdale, cocos, orez, soia sau cânepă, de la producători precum Natrue, Ecomil, Lima sau Blue Diamond. Dacă îți place spuma, variantele barista sunt gândite special pentru cafea. Citește eticheta: unele băuturi au zahăr adăugat, altele nu, iar conținutul de proteine și calciu diferă mult de la o rețetă la alta.

Un prânz sățios, fără gluten

Pentru persoanele cu boală celiacă, evitarea glutenului este o necesitate medicală, nu o modă, iar diagnosticul îl pune medicul. Alții aleg să-l reducă pentru că se simt mai bine așa. În ambele situații, una dintre cele mai mari temeri este că va trebui să renunți la paste. Vestea bună este că există multe alternative, făcute din cereale și plante care nu conțin gluten în mod natural.

Dintre cele 134 de produse din categoria de paste și tăiței a magazinului, 57 sunt paste fara gluten, de la mărci precum Alce Nero, Dalla Costa, Farabella sau King Soba. Găsești tăiței din orez alb și brun, paste din hrișcă sau tăiței shirataki din konjac. Fierte al dente și combinate cu legume de sezon, puțin ulei de măsline și o mână de semințe, devin un prânz complet în mai puțin de un sfert de oră.

Gustarea care te ține până la cină

Foamea de după-amiază e momentul în care cedezi cel mai ușor în fața biscuiților și a dulciurilor. O gustare care combină carbohidrați cu grăsimi bune și proteine vegetale te sațiază mai mult și îți dă energie constantă. Câteva idei rapide:

felii de măr sau banană cu o lingură de cremă de arahide;

o felie de pâine integrală cu tahini și puțină miere;

un smoothie din băutură vegetală, fructe congelate și o lingură de unt de nuci.

Dacă vrei un unt de arahide bio, la Zoya găsești variantele Biona, cremoase sau crunchy, inclusiv fără sare, alături de tahini și creme din nuci fără ulei de palmier. O bună parte dintre acestea poartă brandul propriu ZoyaRO ®, de la tahini din susan integral sau susan negru până la tahini de caju și de migdale.

Cămara, pregătită din timp

Cel mai ușor rămâi la noile obiceiuri când ai ingredientele la îndemână. Pe Zoya, cele peste 8.000 de produse naturale și organice acoperă atât cămara, cât și restul rutinei zilnice, iar secțiunile dedicate vegetarienilor și veganilor te ajută să găsești mai repede ce cauți. Pastele uscate și băuturile vegetale în ambalaj închis rezistă mult, așa că îți poți face provizii pentru câteva săptămâni. Odată deschisă, însă, cutia de băutură vegetală se păstrează la frigider și se consumă în câteva zile, conform indicațiilor de pe ambalaj.

Nu trebuie să schimbi totul peste noapte. Începe cu o singură masă pe zi, încearcă un produs nou pe săptămână și observă ce ți se potrivește. Dacă ai o intoleranță sau o afecțiune care îți dictează meniul, discută schimbările cu medicul sau cu un nutriționist, ca alimentația ta să rămână echilibrată și gustoasă.

Foto: pexels.com

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