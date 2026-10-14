Uleiul de ricin: aceeași sticlă, două utilizări și riscuri diferite

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  de  ELLE
Uleiul de ricin: aceeași sticlă, două utilizări și riscuri diferite

Foto: Pexels.com

Dacă te gândești să folosești ulei de ricin pentru piele, păr sau constipație, este important să faci diferența între utilizarea cosmetică și administrarea ca laxativ. Același ingredient apare în recomandări despre gene, scalp, comprese abdominale și tranzit intestinal, dar aplicarea pe piele și administrarea orală au scopuri și riscuri diferite.

Înainte să îl folosești intern, verifică indicațiile și contraindicațiile produsului. Dacă ai constipație persistentă sau însoțită de durere, cere sfatul medicului înainte să încerci un laxativ. Pentru îngrijirea cosmetică, păstrează așteptări realiste: promisiunile despre stimularea creșterii părului depășesc adesea dovezile disponibile. În continuare, afli ce beneficii sunt plauzibile, care sunt limitele utilizării externe și când este indicat să discuți cu medicul sau farmacistul.

Beneficiile uleiului de ricin țin mai ales de hidratare

Uleiul de ricin poate înmuia pielea uscată, dar nu transformă un produs cosmetic într-un tratament pentru orice problemă. Textura densă lasă o peliculă grasă la suprafață, de unde vine senzația de piele mai suplă și de fir de păr mai neted. Pentru păr, uleiul poate reduce frecarea și face firele să pară mai lucioase, însă această schimbare, care ține de felul în care uleiul acoperă firul, nu înseamnă că foliculii cresc mai repede sau că s-a oprit o alopecie, iar o revizuire dermatologică arată că multe utilizări se bazează pe relatări personale ori rezultate preclinice, nu pe dovezi clinice ferme.

În practică, beneficiile cele mai plauzibile sunt:

– pielea uscată poate deveni mai moale la atingere;

– firul de păr poate părea mai lucios și se poate rupe mai greu prin frecare;

– sprâncenele ori genele pot părea mai pline când firele sunt acoperite, fără să fie demonstrată creșterea lor.

Relatările personale nu sunt toate la fel. @Ladyhawk_79jh a scris că, după două luni de masaj cu ulei, sprâncenele rare „păreau mai pline'; a precizat că este o observație personală, anecdotică. (@Ladyhawk_79jh, YouTube, [Remediile naturale chiar ajută la creșterea părului?], 5 noiembrie 2025)

Poate să fi contat și felul în care firele s-au așezat sau rutina care s-a schimbat odată cu aplicarea. Rezultatul individual nu arată, de unul singur, că uleiul a fost cauza. Dacă observi că părul sau sprâncenele se răresc, folosirea unui ulei nu înlocuiește evaluarea motivului, mai ales când schimbarea persistă.

Uz extern: testează pielea și protejează ochii

Dacă vrei să folosești ulei de ricin pentru îngrijirea pielii sau a părului, începe cu o cantitate mică și urmărește toleranța. Uleiul poate ajuta la menținerea hidratării pielii, dar aplicarea lui poate provoca iritație sau dermatită de contact. Pe scalp, poate favoriza porii înfundați, coșurile și disconfortul, mai ales dacă pielea este deja sensibilă. 

Când compari produse TIS Farmaceutic, verifică indicațiile fiecărei formule și zona pentru care este destinată. Produsul ulei de ricin TIS, 100 ml, de pe helpnet.ro conține ulei de ricin și este folosit inclusiv pentru utilizare externă. Mențiunile despre îngrijirea părului nu trebuie interpretate ca o garanție a creșterii acestuia.

Zona ochilor necesită o atenție deosebită. Uleiul de ricin obișnuit nu este un produs oftalmic și nu trebuie folosit drept picături. Dacă ajunge în ochi, poate provoca usturime, durere, roșeață sau vedere încețoșată. Evită aplicarea care permite produsului să pătrundă în ochi, inclusiv la baza genelor.

Înainte de aplicare, ține cont de câteva reguli:

  1. Încearcă produsul pe o zonă mică de piele și întrerupe utilizarea dacă apar roșeață, mâncărime, umflare sau usturime.
  2. Nu pune uleiul în ochi și nu îl folosi ca înlocuitor pentru produse oftalmice.
  3. Evită aplicarea unui strat gros pe scalp, mai ales dacă ai iritații, mătreață sau tendință la coșuri.
  4. Dacă apare disconfort, spală zona și nu reaplica produsul. Pentru simptome persistente, cere sfatul medicului.

De exemplu, înainte să îl aplici pe coatele uscate, încearcă o cantitate mică pe antebraț și urmărește reacția pielii. Toleranța într-o zonă nu garantează că pleoapele sau scalpul vor reacționa la fel.

Vezi mai multe detalii despre uleiul de ricin TIS pe helpnet.ro, inclusiv instrucțiunile și avertismentele. Îl poți achiziționa online sau poți întreba despre disponibilitatea lui în farmaciile Help Net. Farmacistul te poate ajuta să înțelegi indicațiile produsului și să alegi o variantă potrivită scopului urmărit.

Uz intern: laxativ, nu metodă de curățare a colonului

Administrat oral, uleiul de ricin acționează ca laxativ stimulant. Acest efect explică atât utilizarea sa medicală, cât și riscurile asociate. Potrivit StatPearls, disponibil în NCBI Bookshelf, în intestin se eliberează acid ricinoleic, care stimulează contracțiile intestinale.

Administrarea poate provoca crampe abdominale, diaree, greață sau vărsături. Dacă diareea este severă ori se repetă, pierderea de lichide poate duce la deshidratare. Cleveland Clinic atrage atenția asupra reacțiilor digestive asociate consumului. Utilizarea internă trebuie abordată separat de îngrijirea cosmetică, respectând indicațiile și contraindicațiile produsului.

Administrarea internă cere prudență:

– folosește numai un produs etichetat pentru uz oral, conform prospectului și după ce verifici cu medicul ori farmacistul dacă ți se potrivește;

– evită administrarea în sarcină, fiindcă poate stimula contracțiile uterine;

– nu lua ulei de ricin dacă ai durere abdominală neexplicată, greață, vărsături ori suspiciune de blocaj intestinal;

– nu repeta doza și nu îl combina cu alt laxativ fără să ceri sfatul unui profesionist.

Uleiul pentru uz extern nu se înghite. Citește eticheta, chiar dacă ai mai folosit ulei de ricin în alt scop. Și nu îl lua pentru „curățarea' colonului, eliminarea toxinelor sau tratarea unei probleme digestive pe care nu ai identificat-o. Acestea nu sunt beneficii demonstrate ale administrării.

De exemplu: dacă ai luat deja un laxativ și acum ai dureri puternice și vărsături, nu adaugi ulei de ricin; cere ajutor medical, fiindcă simptomele pot necesita evaluare, nu stimularea suplimentară a intestinului. Dacă problema este constipația ocazională, farmacistul te poate ajuta să alegi o soluție potrivită situației tale.

Când constipația revine, caută cauza

Un laxativ poate ajuta la eliminarea scaunului, dar nu explică de ce constipația s-a instalat. Când problema revine sau ai nevoie des de laxative, merită discutat cu medicul ori farmacistul, nu doar schimbat uleiul folosit. Uneori contează alimentația, alteori pot fi implicate medicamente sau o problemă de sănătate. Nu e un detaliu minor. Nu amâna dacă simptomele se înrăutățesc.

Cere sfatul unui profesionist dacă:

– constipația persistă ori revine frecvent;

– apare durere abdominală severă, greață sau vărsături;

– ai abdomenul umflat și nu poți elimina scaun sau gaze;

– ești însărcinată și iei în calcul orice laxativ.

Durerea puternică, vărsăturile sau imposibilitatea de a elimina scaun și gaze pot semnala o problemă care nu se rezolvă printr-un laxativ luat acasă. StatPearls menționează blocajul intestinal și alte afecțiuni abdominale printre situațiile în care laxativele stimulante pot fi contraindicate. Dacă iei medicamente în mod regulat, spune-i farmacistului ce folosești înainte să adaugi un produs pentru constipație. Unele combinații sau afecțiuni schimbă recomandarea, iar eticheta singură nu poate ține locul unei evaluări.

Poate că diferența dintre uz extern și uz intern pare simplă, dar numele de pe sticlă nu spune întotdeauna dacă produsul este potrivit pentru ambele. Verifică destinația înscrisă pe ambalaj și caută sfat când simptomul persistă. Pentru pielea uscată, un efect emolient poate fi suficient; pentru constipația repetată, întrebarea utilă nu este cât ulei să iei, ci ce anume o provoacă.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube, @Ladyhawk_79jh, [Remediile naturale chiar ajută la creșterea părului?](https://www.youtube.com/watch?v=dbDXM2se9Yo), 5 noiembrie 2025;

– YouTube, @ktj8074, [Recomandări dermatologice pentru gene mai lungi](https://www.youtube.com/watch?v=sQqlbHpfBzw), 5 octombrie 2024.

Referințe:

– https://health.clevelandclinic.org/castor-oil-benefits

– https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK551626/

– https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12978418/ 

Sursa foto: Pexels.com

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