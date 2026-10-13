Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii

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  . Actualizat 13.10.2026, 11:41,  de  ELLE
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii

În zona Nehoiu din județul Buzău, pe malul râului Bâsca Rozilei, Buturuga Mică este o casă de vacanță în care își găsesc locul weekendurile cu prietenii, reuniunile de familie, aniversările și team building-urile.

Există plecări care încep cu o destinație și altele care încep cu o conversație: „Ar trebui să mergem undeva împreună.' Urmează calendarele, propunerile și căutarea unei case în care să încapă toți. Prietenii vin cu parteneri și copii, familia extinsă înseamnă câteva generații, iar o aniversare poate fi un motiv bun să transformați o singură seară în câteva zile de vacanță.

Buturuga Mică, în Bâsca Rozilei, aproape de Nehoiu, se potrivește unor astfel de planuri. Râul care dă numele localității curge la câțiva pași de casă, iar pădurea face parte din priveliștea de zi cu zi. Toamna, nuanțele de galben și ruginiu ale versanților dau peisajului o căldură care te îndeamnă să mai rămâi puțin afară.

O casă în care încăpeți cu toții

Vila are 19 locuri de cazare, șapte dormitoare și nouă băi, astfel încât puteți veni cu întregul grup de prieteni, cu familia extinsă sau cu echipa de la birou.

Fiecare cameră are baie proprie, iar amenajarea păstrează o legătură discretă cu natura din jur: accente din lemn, culori calde și detalii simple. Camerele au configurații diferite, potrivite atât pentru cupluri, cât și pentru familii. După o zi petrecută împreună, fiecare se poate retrage în propriul spațiu.

De la cafeaua de dimineață la filmul de seară

Livingul, cu șemineu, canapele și videoproiector, invită la seri de film sau la conversații care continuă după ce restul casei s-a liniștit. Bucătăria complet echipată și zona generoasă pentru luat masa fac mai ușor gătitul împreună, de la micul dejun pregătit pe rând până la o cină la care fiecare contribuie cu ceva.

Afară, terasa, grădina și foișorul oferă alte locuri de întâlnire. Grătarul și ceaunul pot deveni centrul unei după-amiezi, mai ales când pregătirea prânzului ajunge să fie parte din distracție. Iar ciubărul are farmecul lui în serile răcoroase, când apa caldă vă mai ține afară, deși s-a lăsat deja întunericul.

Puteți începe ziua cu planuri și o puteți continua fără ele. Cineva citește, altcineva pregătește cafeaua, câțiva joacă ping-pong. Faptul că sunteți în aceeași casă lasă loc și acestor momente în care fiecare face ce îi place, înainte să vă reuniți pentru următoarea activitate.

Și pentru copii, și pentru părinți

Când plecați cu mai multe familii, contează ca vacanța să fie plăcută pentru toate vârstele. La Buturuga Mică, cei mici au curte, loc de joacă, jocuri și puzzle-uri, iar seara se poate încheia cu un film văzut împreună în living.

Pentru părinți, o asemenea plecare poate însemna și bucuria de a petrece timp cu prietenii, în timp ce copiii își descoperă propriile jocuri și preocupări. Programul se poate schimba după vreme, energie sau chef, fără ca fiecare oră să trebuiască organizată dinainte.

Confortul casei apare și în impresiile oaspeților, care apreciază camerele, bucătăria bine echipată și spațiile comune. Pe Booking, Buturuga Mică are un scor de 9,8 din 10, cu note de 10 pentru curățenie și confort.

Împrejurimi de descoperit, timp de petrecut acasă

Barajul Siriu se află la aproximativ 11 kilometri, așa că puteți rezerva o parte din weekend unei ieșiri prin împrejurimi. La întoarcere, casa vă așteaptă cu toate variantele pentru restul zilei: câteva pagini citite, un joc început în living, o cină pregătită împreună sau o baie în ciubăr.

Poate că tocmai această libertate face plăcută o astfel de vacanță. Aveți unde să mergeți, dar și motive să rămâneți. Puteți organiza o aniversare, o reuniune sau un team building și să lăsați suficient timp între activități pentru conversații, odihnă și planuri făcute pe moment.

La final, s-ar putea să vă amintiți la fel de bine priveliștea de lângă râu și filmul la care ați râs cu toții. Sau micul dejun care s-a prelungit până aproape de prânz. Sunt lucruri simple, pentru care acasă găsiți greu timp, dar care, într-o plecare împreună, ajung să umple frumos câteva zile.

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