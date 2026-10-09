Ce criterii să iei în calcul atunci când alegi absorbantele?

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  de  ELLE
Ce criterii să iei în calcul atunci când alegi absorbantele?

Alegerea absorbantelor influențează confortul, igiena intimă și modul în care te simți în zilele menstruației. Nu există un model potrivit pentru toate persoanele: fluxul menstrual, sensibilitatea pielii, activitățile din program și momentul zilei pot schimba alegerea de la o zi la alta.

Urmărește câteva repere simple și observă reacțiile corpului tău. Dacă apar simptome neobișnuite, precum sângerări foarte abundente, dureri intense sau iritații persistente, cere sfatul medicului ginecolog sau al farmacistului.

Evaluează fluxul menstrual

Fluxul menstrual variază pe durata ciclului. În multe cazuri, primele una-două zile implică o sângerare mai abundentă, iar spre final cantitatea scade. Alege nivelul de absorbție în funcție de această schimbare, nu folosi același tip de produs pe întreaga perioadă.

Pentru flux redus, un absorbant subțire poate fi suficient. Pentru flux moderat sau abundent, caută modele mai lungi, cu nucleu absorbant și margini laterale protectoare. Verifică simbolurile de pe ambalaj, însă compară și dimensiunile produsului, deoarece numărul de picături diferă între producători.

Dacă preferi un strat de contact din fibre naturale, poți analiza absorbantele din bumbac de la DrMax. Citește eticheta pentru a afla dacă bumbacul se află doar la suprafață sau intră și în structura internă a produsului. Pentru informații generale despre menstruație, poți consulta și această pagină Wikipedia.

Alege dimensiunea și forma potrivite

Lungimea și lățimea absorbantului contează mai mult decât grosimea lui. Un model prea scurt poate favoriza petele în partea din față sau din spate, iar unul prea lat poate crea disconfort la mers.

Observă unde apar scurgerile, dacă se întâmplă. Dacă petele apar mai ales în partea posterioară, alege un absorbant mai lung sau un model de noapte. Dacă apar lateral, aripioarele și o formă mai lată pot fixa mai bine produsul pe lenjerie.

Verifică materialul care atinge pielea

Pielea vulvei și a zonei inghinale poate reacționa la umezeală, frecare, parfumuri sau adezivi. Dacă ai pielea sensibilă, testează modele fără parfum și fără coloranți adăugați. Alege câte un pachet mic înainte să cumperi o cantitate mai mare.

Suprafața de tip plasă poate direcționa rapid lichidul spre interior, iar una moale, asemănătoare bumbacului, poate fi mai plăcută la contact. Toleranța diferă de la o persoană la alta, astfel că merită să urmărești cum te simți după câteva ore de purtare.

Decide dacă ai nevoie de aripioare

Aripioarele se lipesc pe exteriorul lenjeriei și limitează deplasarea absorbantului. Ele pot ajuta în zilele cu flux moderat sau abundent, în timpul mersului prelungit, al sportului ori al călătoriilor.

Pentru spotting, adică pierderi foarte mici de sânge între zilele cu flux activ, un model fără aripioare poate fi mai comod. Dacă marginile aripioarelor irită pliul inghinal, schimbă forma sau mărimea produsului, nu ignora disconfortul.

Folosește produse diferite ziua și noaptea

Ziua ai nevoie, de regulă, de un absorbant stabil și discret sub haine. Noaptea, poziția corpului se schimbă frecvent, iar secrețiile se pot distribui spre partea din spate a lenjeriei.

Absorbantele de noapte sunt mai lungi și au, adesea, o zonă posterioară mai lată. Le poți folosi în primele zile ale menstruației sau ori de câte ori observi scurgeri nocturne. Schimbă absorbantul dimineața, chiar dacă nu pare complet îmbibat.

Respectă regulile de igienă intimă

Schimbă absorbantul la câteva ore sau mai devreme dacă devine umed, își pierde forma ori produce disconfort. În zilele cu flux abundent, verifică-l mai des. Spală mâinile înainte și după schimbare pentru a reduce transferul de microorganisme.

Curăță zona externă cu apă călduță și un produs delicat, dacă îl tolerezi. Evită spălăturile intravaginale și deodorantele intime, deoarece pot modifica flora vaginală, adică microorganismele care contribuie la protecția locală. Rulează absorbantul folosit în ambalaj și aruncă-l la coș, nu în vasul de toaletă.

Compară absorbantele ultrafine, clasice și reutilizabile

Absorbantele ultrafine pot absorbi eficient datorită materialelor din nucleu și se potrivesc pentru utilizare uzuală, inclusiv sub haine mai mulate. Modelele clasice sau maxi au, de obicei, un volum mai mare și pot oferi o senzație de protecție în zilele cu flux ridicat.

Absorbantele reutilizabile reduc deșeurile, însă cer spălare riguroasă, uscare completă și depozitare curată. Dacă alegi această variantă, respectă instrucțiunile producătorului. Un material umed sau spălat insuficient poate favoriza iritațiile și mirosurile neplăcute.

Acordă atenție situațiilor speciale

La prima menstruație, o adolescentă poate începe cu absorbante subțiri, cu dimensiuni potrivite corpului ei. Un kit pentru școală poate include absorbante de rezervă, lenjerie curată și șervețele obișnuite. Discută deschis despre schimbarea regulată a produsului și despre semnele care cer evaluare medicală.

După naștere apar lohiile, eliminări vaginale care conțin sânge și secreții uterine. Pentru această perioadă se folosesc absorbante postnatale, mai mari decât cele menstruale. În cazul pierderilor involuntare de urină, alege absorbante urologice: ele sunt create pentru alt tip de lichid și pentru controlul mirosului.

Evită greșelile frecvente

Nu aștepta până când absorbantul este saturat. Umezeala prelungită și frecarea pot provoca roșeață, prurit sau senzație de arsură. Dacă apar aceste manifestări după folosirea unui produs nou, oprește utilizarea lui.

Nu masca un miros neobișnuit cu produse parfumate. Mirosul modificat, secrețiile anormale, usturimea la urinare sau mâncărimea persistentă pot necesita consult medical. Aceste simptome nu permit un diagnostic acasă.

Cere ajutor medical la semnele de alarmă

Programează un consult ginecologic dacă trebuie să schimbi absorbantul la mai puțin de una-două ore în mod repetat, dacă apar cheaguri mari, dacă sângerarea durează neobișnuit de mult sau survine între menstruații. Cere evaluare rapidă dacă sângerarea apare în sarcină sau după menopauză.

Mergi la medic și dacă apar amețeală, slăbiciune accentuată, palpitații, durere pelvină puternică ori iritație care nu se ameliorează după schimbarea produsului. Articolul are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. 

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