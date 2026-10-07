Escapadă la munte în sezonul rece: cum pregătești mașina

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  de  ELLE
Escapadă la munte în sezonul rece: cum pregătești mașina

Un weekend la munte, cu zăpadă proaspătă și o cabană caldă la capătul drumului, începe de fapt cu o săptămână înainte, în parcarea de acasă. Pe scurt: verifici din timp anvelopele, bateria și lanțurile, iar în dimineața plecării te uiți la vreme și la starea drumurilor. Pe drum, ritmul îl dă carosabilul, nu ora la care ai făcut check-in-ul. Mai jos găsești pașii în ordinea în care chiar îi faci.

Ce verifici la mașină cu o săptămână înainte de plecare?

Cu șapte zile înainte ai încă timp să repari ce găsești, așa că începe cu anvelopele. Legea cere un profil de minimum 1,6 milimetri, dar pentru zăpadă și noroi specialiștii recomandă în jur de 4 milimetri. Pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele de iarnă sunt obligatorii, indiferent de dată, iar lipsa lor aduce amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Uită-te apoi pe flancul anvelopei, unde sunt înscrise câteva coduri utile. Simbolul cu muntele și fulgul (3PMSF) arată o anvelopă testată pe zăpadă, pe când marcajul M+S singur spune mai puțin. Codul DOT se termină cu patru cifre: săptămâna și anul fabricației, deci 4223 înseamnă săptămâna 42 din 2023.

Tot pe flanc găsești dimensiunea, de care ai nevoie și pentru anvelope noi, și pentru lanțuri. Pe o Dacia Sandero, de pildă, scrie 185 65 r15, o măsură frecventă pe mașinile mici de oraș. La începutul lunii octombrie 2026, anvelopele de iarnă în această dimensiune costau la Marvin Auto aproximativ între 210 și 495 de lei bucata. Pentru drumuri scurte și o mașină folosită mai mult prin oraș, un model din zona de jos a intervalului e suficient, cu condiția să aibă simbolul 3PMSF.

Bateria merită o vizită la service în aceeași săptămână, mai ales dacă e veche sau dacă mașina pornește greu dimineața. Gerul îi scade puterea exact atunci când ai nevoie de ea, la plecarea de la cabană. Completează și lichidul de parbriz cu o variantă de iarnă și verifică ștergătoarele, pentru că pe drumurile de munte stropii de noroi sunt aproape continui.

Când sunt obligatorii lanțurile și cum le pregătești acasă?

Pentru un autoturism, lanțurile antiderapante devin obligatorii în România acolo unde apare indicatorul rotund, albastru, cu roata înfășurată în lanț. De la acel indicator mai departe, circuli doar cu lanțuri montate pe cel puțin două roți motrice, chiar dacă ai anvelope de iarnă. Regula care cere lanțuri pe drum acoperit de zăpadă, ca alternativă la anvelopele de iarnă, se aplică doar camioanelor de peste 3,5 tone și autocarelor.

Lanțurile se cumpără după dimensiunea anvelopei, așa că notează-ți codul de pe flanc înainte să mergi la magazin. Caută în manualul mașinii dacă producătorul permite lanțuri și pe ce roți: la tracțiune față, ele se montează în față. Apoi fă o probă în curte sau în parcare, pe lumină, pentru că prima montare durează cel mai mult. Pune în cutia lanțurilor o pereche de mănuși și o bucată de folie pe care să îngenunchezi.

Ce faci în dimineața plecării, înainte să pornești?

Dimineața plecării începe cu prognoza și cu starea drumurilor, nu cu bagajele. Verifică avertizările de cod galben sau portocaliu de ninsoare pentru zona în care mergi și buletinele Centrului Infotrafic al Poliției Române. Ține cont că unele drumuri spectaculoase nu sunt o opțiune iarna: tronsonul înalt al Transfăgărășanului, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, rămâne închis din toamnă până vara.

Plinul îl faci înainte de ultimul oraș mare, pentru că benzinăriile se răresc pe văile de munte și pot apărea ore de așteptare în coloană. Kitul de iarnă stă în habitaclu, nu sub bagaje: racletă, mătură mică, lopată pliabilă, cablu de pornire, o pătură și o lanternă. Adaugă câteva sticle de apă, ceva de mâncare și un încărcător auto pentru telefon. Curăță apoi toată zăpada de pe mașină, inclusiv de pe plafon, ca să nu-ți cadă pe parbriz la prima frână.

Cum conduci pe drumul spre munte când vremea se schimbă?

Pe drumul spre munte, viteza o stabilește carosabilul, iar legea o spune clar. Pe polei, gheață, zăpadă bătătorită sau mâzgă, regulamentul Codului rutier limitează viteza la 30 km/h în localitate și la 50 km/h în afara ei. Mărește mult distanța față de mașina din față și folosește frâna devreme și ușor.

La urcare, pornești într-o treaptă mică și păstrezi un ritm constant, fără opriri în mijlocul pantei. La coborâre, lași motorul să frâneze într-o treaptă inferioară, ca frânele să nu se încingă pe serpentine lungi. Dacă roțile încep să patineze și vezi indicatorul pentru lanțuri, oprește într-o parcare sau într-un loc lărgit, pune avariile și vesta, apoi montează-le.

Fă pauze regulate, chiar dacă drumul pare ușor, mai ales când în spate sunt copii obosiți. Un ceai cald pe marginea drumului e parte din escapadă, nu o întârziere. Pe asfaltul uscat scoate lanțurile, pentru că se uzează repede și strică drumul.

Dacă ai de făcut un singur lucru în această săptămână, ieși la mașină cu telefonul și fotografiază flancul unei anvelope. Din poza aceea afli dimensiunea, vârsta anvelopei și dacă are fulgul de zăpadă, adică exact ce îți trebuie ca să cumperi la timp ce lipsește.

Foto: Marvin Auto

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