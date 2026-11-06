Endometrioza poate afecta și plămânii? Legătura surprinzătoare dintre menstruație și durerile toracice

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Endometrioza poate afecta și plămânii? Ce trebuie să știe femeileLegătura rară dintre menstruație și durerile toracice, explicată din perspectiva chirurgiei toracice.

O durere în piept care apare în fiecare lună, o dificultate de respirație fără o explicație evidentă sau o durere de umăr care coincide cu menstruația pot ascunde, în cazuri rare, o afecțiune despre care se vorbește prea puțin: endometrioza toracică. Dr. Ruslan Șcarăbnîi, medic specialist în chirurgie toracică în București, explică ce trebuie să știe femeile despre această boală și când este necesară evaluarea unui chirurg toracic.

Pentru multe femei, menstruația înseamnă crampe abdominale, oboseală sau dureri lombare. Dar ce se întâmplă atunci când, în aceeași perioadă a lunii, apare și o durere în piept? Sau când respirația devine brusc dificilă, fără o cauză evidentă?

Puține femei știu că endometrioza, cunoscută în special pentru durerile pelvine și problemele de fertilitate, poate afecta uneori și structurile din interiorul toracelui.

Afecțiunea se numește endometrioză toracică și, deși este rară, poate provoca dureri toracice recurente, dificultăți de respirație și, în anumite situații, complicații pulmonare care necesită tratament chirurgical.

Legătura dintre aceste simptome și ciclul menstrual reprezintă un indiciu important. Nu este însă suficientă pentru stabilirea diagnosticului.

Ce este endometrioza toracică și cum ajunge să afecteze plămânii?

Endometrioza este o boală inflamatorie cronică în care țesut asemănător celui care căptușește interiorul uterului se dezvoltă în afara acestuia.

Cel mai frecvent, leziunile sunt localizate în pelvis, la nivelul ovarelor, peritoneului sau în apropierea altor organe pelvine. Mai rar, endometrioza poate afecta diafragma, pleura și chiar țesutul pulmonar.

Diafragma este mușchiul care separă cavitatea toracică de abdomen și joacă un rol esențial în respirație. Pleura este membrana subțire care acoperă plămânii și căptușește interiorul cutiei toracice.

Atunci când leziunile endometriozice implică aceste structuri, vorbim despre endometrioză toracică, parte a unui grup de manifestări cunoscut în medicină drept sindromul de endometrioză toracică.

Cum ajung aceste celule în torace? Mecanismele nu sunt pe deplin elucidate. Cercetătorii au propus mai multe explicații, printre care migrarea celulelor endometriozice din abdomen, trecerea lor prin mici defecte ale diafragmei sau diseminarea prin vasele sanguine și limfatice.

Un aspect interesant este că manifestările toracice sunt întâlnite predominant pe partea dreaptă a toracelui.

Ce simptome pot sugera endometrioza toracică?

Semnul care ridică suspiciunea este repetarea simptomelor în apropierea menstruației, în special atunci când apar în mai multe cicluri consecutive.

Manifestările posibile includ:

Durere toracică , adesea pe partea dreaptă, care apare sau se accentuează în jurul menstruației.

, adesea pe partea dreaptă, care apare sau se accentuează în jurul menstruației. Durere în umăr sau sub omoplat , uneori asociată cu afectarea diafragmei.

, uneori asociată cu afectarea diafragmei. Dificultate de respirație , mai ales dacă apare brusc sau este însoțită de durere.

, mai ales dacă apare brusc sau este însoțită de durere. Tuse recurentă , care poate avea o legătură temporală cu ciclul menstrual.

, care poate avea o legătură temporală cu ciclul menstrual. Tuse cu sânge (hemoptizie), manifestare mai rară, care necesită întotdeauna evaluare medicală.

Important: aceste simptome nu sunt specifice endometriozei. Pot apărea și în boli pulmonare, cardiace sau ale peretelui toracic.

De aceea, durerea în piept nu trebuie atribuită automat menstruației, iar dificultatea bruscă de respirație trebuie evaluată fără întârziere.

Ghidul Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE) recomandă luarea în considerare a endometriozei și în cazul durerilor ciclice de umăr, al durerii toracice recurente și al altor simptome respiratorii corelate cu menstruația.

Pneumotoraxul catamenial: când o problemă ginecologică devine una toracică

Una dintre cele mai cunoscute manifestări ale sindromului de endometrioză toracică este pneumotoraxul catamenial.

Pneumotoraxul apare atunci când aerul pătrunde în spațiul dintre plămân și peretele toracic, determinând colabarea parțială sau completă a plămânului.

Termenul „catamenial' indică asocierea cu ciclul menstrual. În mod caracteristic, episoadele apar în intervalul care începe cu aproximativ 24 de ore înaintea menstruației și se întinde până la 72 de ore după debutul acesteia.

O femeie poate prezenta o durere toracică bruscă, însoțită de dificultăți de respirație. După tratamentul episodului, simptomele pot dispărea, dar pot reveni la o menstruație ulterioară.

Această repetare reprezintă un indiciu diagnostic important.

Nu orice pneumotorax apărut în timpul menstruației este provocat de endometrioză, iar stabilirea cauzei necesită investigații suplimentare.

În situațiile în care pneumotoraxul se repetă, este justificată evaluarea de către un medic specializat în chirurgie toracică, în colaborare cu ginecologul.

De ce diagnosticul poate întârzia?

Endometrioza toracică este dificil de recunoscut deoarece simptomele seamănă cu cele ale unor afecțiuni mult mai frecvente.

O durere în piept poate fi interpretată inițial ca fiind musculară, o durere de umăr poate sugera o problemă ortopedică, iar un pneumotorax poate fi considerat spontan, fără identificarea imediată a legăturii cu menstruația.

Mai mult, unele paciente nu prezintă simptome pelvine evidente, astfel încât posibilitatea unei endometrioze nu este luată în calcul de la început.

Un element deosebit de util este istoricul simptomelor.

Dacă durerea toracică se repetă lunar, este recomandat ca pacienta să noteze data debutului, durata, localizarea și relația cu ciclul menstrual.

Aceste informații pot orienta investigațiile și pot contribui la identificarea unei afecțiuni rare, dar tratabile.

Cum se diagnostichează endometrioza toracică?

Diagnosticul pornește de la evaluarea simptomelor, istoricul ginecologic și examinarea clinică.

În funcție de manifestări, medicul poate recomanda o radiografie toracică sau o tomografie computerizată (CT), utile în special pentru identificarea unui pneumotorax, a lichidului pleural sau a altor modificări pulmonare.

În anumite cazuri, rezonanța magnetică (RMN) poate aduce informații suplimentare despre leziunile diafragmatice sau endometriozice.

Totuși, un CT sau un RMN fără modificări evidente nu exclude complet endometrioza toracică. Unele leziuni sunt mici, iar aspectul imagistic poate varia în raport cu ciclul menstrual.

Când suspiciunea persistă, evaluarea poate implica mai multe specialități: ginecologie, pneumologie, radiologie și chirurgie toracică.

În cazuri selectate, toracoscopia videoasistată (VATS) poate permite examinarea directă a cavității toracice și prelevarea de țesut pentru analiza histopatologică.

Este necesară întotdeauna o operație?

Nu. Diagnosticul de endometrioză toracică nu înseamnă automat că pacienta trebuie operată.

În anumite situații, tratamentul hormonal indicat de medicul ginecolog poate reduce activitatea bolii și poate contribui la controlul simptomelor.

Pot fi utilizate, în funcție de particularitățile pacientei, terapii hormonale precum progestativele sau tratamentele care suprimă stimularea hormonală ovariană. Alegerea depinde inclusiv de efectele adverse, contraindicații și planurile reproductive.

Tratamentul chirurgical poate deveni necesar în cazul pneumotoraxului recurent, al unor complicații toracice sau al simptomelor care persistă în ciuda tratamentului medicamentos.

Pentru pacientele atent selectate, chirurgia toracică minim invazivă poate reprezenta o opțiune.

Ce rol are chirurgul toracic și cum poate ajuta chirurgia VATS?

Chirurgul toracic este medicul specializat în diagnosticul și tratamentul chirurgical al afecțiunilor care implică plămânii, pleura, mediastinul, diafragma și alte structuri ale toracelui.

În contextul endometriozei toracice, evaluarea sa este importantă mai ales atunci când apar episoade repetate de pneumotorax sau există leziuni care necesită tratament chirurgical.

Una dintre tehnicile utilizate este VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery), o intervenție minim invazivă realizată prin incizii mici, cu ajutorul unei camere video și al instrumentelor chirurgicale specializate.

În funcție de constatările intraoperatorii, chirurgul poate identifica și trata leziuni ale pleurei sau diafragmei, poate rezeca focare endometriozice și poate repara eventualele defecte diafragmatice.

În anumite situații este indicată și pleurodeza, o procedură destinată reducerii riscului de recurență a pneumotoraxului.

VATS poate evita o incizie toracică amplă în cazurile potrivite, dar rămâne o intervenție chirurgicală, cu riscuri și limite. Nu exclude complet posibilitatea reapariției bolii.

Dr. Ruslan Șcarăbnîi, medic specialist în chirurgie toracică în București, activează în domeniul chirurgiei pulmonare și al intervențiilor toracoscopice videoasistate.

Prin evaluarea de specialitate, un chirurg toracic poate stabili dacă manifestările toracice necesită supraveghere, tratament nechirurgical sau o intervenție și poate contribui la construirea unui plan terapeutic multidisciplinar.

În endometrioza toracică, colaborarea cu un ginecolog cu experiență în această afecțiune este deosebit de importantă.

Poate endometrioza toracică să reapară după tratament?

Da. Endometrioza este o afecțiune cronică, iar recurențele sunt posibile inclusiv după intervenția chirurgicală.

Riscul depinde de localizarea leziunilor, amploarea bolii, tehnica utilizată și posibilitatea administrării tratamentului hormonal.

În anumite cazuri, asocierea tratamentului chirurgical cu terapia hormonală postoperatorie poate contribui la reducerea recurențelor.

Pentru femeile care își doresc o sarcină, strategia terapeutică trebuie discutată atent, deoarece unele tratamente hormonale sunt incompatibile cu încercarea de a concepe în perioada administrării.

Monitorizarea ulterioară este individualizată și poate implica atât chirurgul toracic, cât și ginecologul.

Când ar trebui să te adresezi unui medic?

Dacă observi că durerea în piept sau în umăr se repetă în apropierea menstruației, discută aceste simptome cu medicul tău, chiar dacă dispar între episoade.

Dacă ai deja un diagnostic de endometrioză și apar manifestări respiratorii recurente, este util să informezi ginecologul și să soliciți evaluare pneumologică sau toracică, în funcție de simptome.

Durerea toracică bruscă și intensă, dificultatea importantă de respirație, leșinul sau agravarea rapidă a stării generale reprezintă motive de evaluare medicală de urgență. În aceste situații, apelează 112. Tusea cu sânge necesită, de asemenea, evaluare medicală promptă, chiar dacă apare în timpul menstruației.

Nu aștepta următorul ciclu menstrual pentru a vedea dacă simptomele se repetă atunci când acestea sunt severe.

Întrebări frecvente despre endometrioza toracică

1. Endometrioza poate provoca durere în piept în timpul menstruației?

Da. În cazuri rare, endometrioza care afectează diafragma, pleura sau plămânii poate provoca dureri toracice corelate cu ciclul menstrual. Totuși, durerea în piept are numeroase alte cauze, unele urgente. Relația cu menstruația este un indiciu medical, nu o confirmare a diagnosticului.

2. Poți avea endometrioză toracică fără să ai endometrioză pelvină diagnosticată?

Da. Manifestările toracice pot apărea chiar dacă endometrioza pelvină nu a fost diagnosticată anterior. Absența durerilor menstruale severe nu exclude această posibilitate. În cazul suspiciunii, evaluarea ginecologică rămâne importantă.

3. Endometrioza toracică se vede la CT?

Uneori, CT-ul poate evidenția consecințele bolii, precum pneumotoraxul, lichidul pleural sau anumite modificări pulmonare. Totuși, leziunile endometriozice nu sunt întotdeauna vizibile. Diagnosticul trebuie corelat cu simptomele, istoricul menstrual și, când este necesar, alte investigații.

4. Endometrioza toracică este cancer?

Nu. Endometrioza este o afecțiune benignă, deși poate produce simptome importante și complicații. Prezența unui nodul pulmonar nu trebuie atribuită automat endometriozei: cauzele alternative trebuie investigate corespunzător.

5. Cine tratează endometrioza toracică: ginecologul sau chirurgul toracic?

Managementul este multidisciplinar. Ginecologul coordonează evaluarea și tratamentul endometriozei, în timp ce chirurgul toracic intervine atunci când există afectare toracică ce necesită evaluare sau tratament chirurgical. Pneumologul și radiologul pot avea, de asemenea, roluri importante.

Un simptom rar nu trebuie ignorat, dar nici interpretat fără investigații

Endometrioza nu este întotdeauna limitată la zona pelvină. În cazuri rare, poate implica structurile toracelui și poate explica anumite simptome care reapar în apropierea menstruației.

Recunoașterea acestei legături poate ajuta la orientarea diagnosticului și la alegerea tratamentului potrivit.

Nu fiecare durere toracică ascunde o boală pulmonară, după cum nu fiecare endometrioză necesită intervenție chirurgicală. Ceea ce contează este evaluarea corectă, la momentul potrivit.

Despre specialist

Dr. Ruslan Șcarăbnîi este medic specialist în chirurgie toracică în București, cu activitate în evaluarea și tratamentul chirurgical al afecțiunilor toracice, inclusiv prin tehnici minim invazive VATS.

Pentru informații despre chirurgia toracică, pneumotorax, tehnicile VATS sau posibilitatea unei evaluări de specialitate, puteți consulta site-ul oficial: www.doctor-ruslan.ro.

Articol cu scop informativ. Nu înlocuiește consultația medicală, evaluarea clinică sau recomandările individualizate de tratament.

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