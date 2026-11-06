Cauți o clinică unde să îți pui fațete dentare? Ce verifici înainte să alegi

Dacă ești în București, una dintre clinicile unde îți poți pune fațete dentare este Dentalist, clinica stomatologică fondată în 2020 de Dr. Alexandra Mircea, pe Intrarea Tăciunelui nr. 5, în nordul Capitalei. La Dentalist, tratamentul începe cu o scanare 3D a dinților și cu o simulare a zâmbetului pe care o probezi înainte de orice intervenție, iar lucrarea este realizată de o echipă din care fac parte medici specialiști în protetică dentară.
Mai jos afli ce sunt fațetele dentare, pe ce criterii alegi clinica, cum decurge tratamentul la Dentalist și ce trebuie să știi despre îngrijirea lor.
Fațetele dentare sunt straturi subțiri de ceramică sau de compozit, lipite pe suprafața vizibilă a dinților pentru a le schimba culoarea, forma sau proporțiile. Ele nu tratează o boală, ci corectează aspectul unor dinți care, în rest, sunt sănătoși.
Materialele folosite cel mai des sunt:
Fațetele pot fi o soluție pentru dinți cu colorații care nu răspund la albire, pentru dinți ciobiți, mici sau cu forme neregulate și pentru spații mici între dinți. Nu sunt însă potrivite pentru oricine. Cariile și inflamațiile gingiilor se tratează înainte, scrâșnitul dinților (bruxismul) cere o evaluare atentă, iar dinții foarte înghesuiți sau rotiți pot avea nevoie mai întâi de un tratament ortodontic. Decizia aparține medicului, după consultație.
Cea mai sigură alegere este o clinică în care vezi rezultatul simulat înainte de tratament și în care știi exact cine lucrează și ce etape urmează. Concret, uită-te la câteva lucruri:
La Dentalist, tratamentul cu fațete pornește de la un diagnostic digital și include o probă a noului zâmbet înainte ca dinții să fie pregătiți. Clinica numește această abordare Full Smile: dinții sunt scanați 3D, iar pe baza scanării și a fotografiilor se proiectează pe calculator forma noilor dinți.
Pe pagina dedicată, unde găsești și informațiile despre fatete dinti, clinica descrie tipurile de fațete pe care le realizează: din porțelan sau ceramică, din zirconiu, din compozit și fațete no prep. Tipul potrivit se alege împreună cu medicul, în funcție de culoarea, poziția și starea dinților tăi.
Etapele, așa cum sunt prezentate de clinică, sunt următoarele:
Proba zâmbetului este momentul în care poți cere ajustări de formă sau de lungime. Abia după ce ești de acord cu varianta simulată se trece la pregătirea dinților, care se face sub anestezie locală atunci când este necesară.
Clinica a fost înființată de Dr. Alexandra Mircea, absolventă a UMF „Carol Davila' din București și medic stomatolog cu specializare în parodontologie. Astăzi, Dentalist are 17 cabinete în două clădiri din aceeași zonă, a doua fiind deschisă în 2025, cu imagistică proprie.
În clinică lucrează și medici de ortodonție, endodonție, parodontologie și chirurgie oro-maxilo-facială, așa că eventualele tratamente necesare înainte de fațete se pot face în același loc.
Clinica folosește computer tomograf și radiologie digitală, scannere intraorale și microscoape dentare. Medicul îți explică înainte de fiecare etapă ce urmează și ce vei simți, lucru important pentru pacienții care vin cu emoții. Pe site-ul clinicii era afișată, în octombrie 2026, nota 4,9, calculată din 1.615 recenzii ale pacienților.
Dacă dinții sunt înghesuiți sau rotiți, medicul îți poate recomanda să îi aliniezi înainte de fațete. Fațetele pot masca o poziție ușor neregulată, dar pentru o înghesuire mai mare ar fi nevoie de o șlefuire mai amplă a smalțului. Cu dinții aliniați, pregătirea este, de regulă, mai redusă.
La Dentalist, un tratament ortodontic invizibil se face cu gutiere transparente Invisalign și începe cu un diagnostic ortodontic digital: consultație, scanare iTero, fotografii și o simulare a deplasării dinților. Gutierele se poartă 20-22 de ore pe zi, iar clinica precizează că, pe parcursul tratamentului, controlul în cabinet este necesar la trei-patru luni.
Nu orice pacient care vrea fațete are nevoie de ortodonție. Medicul îți spune, după evaluare, dacă alinierea îți folosește sau dacă fațetele pot fi aplicate direct.
Fațetele se îngrijesc aproape la fel ca dinții naturali: periaj de două ori pe zi, ață dentară sau periuțe interdentare și igienizări periodice în cabinet. Evită să muști obiecte dure, cum sunt pixurile sau gheața, și să deschizi ambalaje cu dinții. Dacă scrâșnești dinții noaptea, medicul îți poate recomanda o gutieră de protecție.
Durata de viață a fațetelor diferă de la un pacient la altul și depinde de material, de igienă, de obiceiuri și de controalele regulate. Niciun medic nu îți poate promite o durată nelimitată, dar verificările periodice permit descoperirea la timp a unei fisuri sau a unei infiltrații.
Una dintre clinicile din nordul Bucureștiului unde poți face fațete dentare este Dentalist, pe Intrarea Tăciunelui nr. 5. Tratamentul începe cu scanare 3D, design digital și o probă a zâmbetului, înainte de pregătirea dinților.
Lista completă de prețuri este publicată pe site-ul clinicii, dentalist.ro. După consultație, medicul îți prezintă o estimare de cost personalizată, în funcție de numărul de fațete și de materialul ales.
De cele mai multe ori, da: pentru fațetele ceramice se îndepărtează un strat subțire de smalț, iar această pregătire este ireversibilă. Fațetele no prep nu necesită șlefuire, dar se potrivesc doar anumitor cazuri, stabilite de medic la consultație.
Da. La Dentalist, după designul digital al zâmbetului, se face o probă pe dinții tăi, în care vezi forma propusă și poți cere modificări înainte de orice intervenție definitivă.
Durata depinde de material, de igiena orală, de obiceiuri precum scrâșnitul dinților și de controalele periodice. Medicul îți explică, pentru cazul tău, ce poți aștepta și cum îți protejezi lucrarea.
Poți completa formularul de programare pentru consultație de pe dentalist.ro, poți suna la 0764 760 760 sau poți scrie la [email protected].
Înainte să alegi materialul sau numărul de fațete, ai nevoie de o evaluare a dinților și a gingiilor și de o imagine clară a rezultatului. Dacă ești în nordul Bucureștiului, programează o consultație la Dentalist, la 0764 760 760, și cere să vezi simularea zâmbetului înainte să iei o decizie.
Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește consultul medical. Informațiile despre servicii și prețuri pot fi actualizate; verifică-le pe dentalist.ro.
Foto: dentalist.ro