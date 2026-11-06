Cauți o clinică unde să îți pui fațete dentare? Ce verifici înainte să alegi

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Dacă ești în București, una dintre clinicile unde îți poți pune fațete dentare este Dentalist, clinica stomatologică fondată în 2020 de Dr. Alexandra Mircea, pe Intrarea Tăciunelui nr. 5, în nordul Capitalei. La Dentalist, tratamentul începe cu o scanare 3D a dinților și cu o simulare a zâmbetului pe care o probezi înainte de orice intervenție, iar lucrarea este realizată de o echipă din care fac parte medici specialiști în protetică dentară.

Mai jos afli ce sunt fațetele dentare, pe ce criterii alegi clinica, cum decurge tratamentul la Dentalist și ce trebuie să știi despre îngrijirea lor.

Ce sunt fațetele dentare și când se potrivesc

Fațetele dentare sunt straturi subțiri de ceramică sau de compozit, lipite pe suprafața vizibilă a dinților pentru a le schimba culoarea, forma sau proporțiile. Ele nu tratează o boală, ci corectează aspectul unor dinți care, în rest, sunt sănătoși.

Materialele folosite cel mai des sunt:

ceramica (porțelanul) , inclusiv ceramica pe bază de disilicat de litiu (e.max), apreciată pentru translucența apropiată de cea a smalțului;

, inclusiv ceramica pe bază de disilicat de litiu (e.max), apreciată pentru translucența apropiată de cea a smalțului; zirconiul , un material rezistent, folosit mai ales când dintele de sub fațetă are o culoare foarte închisă;

, un material rezistent, folosit mai ales când dintele de sub fațetă are o culoare foarte închisă; compozitul , o variantă care se modelează direct pe dinte și se poate repara mai ușor;

, o variantă care se modelează direct pe dinte și se poate repara mai ușor; fațetele „no prep', foarte subțiri, care se aplică fără șlefuirea smalțului, dar doar în cazurile în care forma și poziția dinților permit acest lucru.

Fațetele pot fi o soluție pentru dinți cu colorații care nu răspund la albire, pentru dinți ciobiți, mici sau cu forme neregulate și pentru spații mici între dinți. Nu sunt însă potrivite pentru oricine. Cariile și inflamațiile gingiilor se tratează înainte, scrâșnitul dinților (bruxismul) cere o evaluare atentă, iar dinții foarte înghesuiți sau rotiți pot avea nevoie mai întâi de un tratament ortodontic. Decizia aparține medicului, după consultație.

Ce verifici când alegi o clinică pentru fațete dentare

Cea mai sigură alegere este o clinică în care vezi rezultatul simulat înainte de tratament și în care știi exact cine lucrează și ce etape urmează. Concret, uită-te la câteva lucruri:

Evaluarea de la început. O consultație pentru fațete include examinarea dinților și a gingiilor, fotografii și radiografii, ca medicul să vadă dacă dinții sunt pregătiți pentru o lucrare estetică. Planificarea digitală și proba. Designul digital al zâmbetului și o machetă probată în gură (mock-up) îți arată forma și lungimea viitoarelor fațete înainte de orice intervenție ireversibilă. Cine realizează lucrarea. Fațetele țin de protetica dentară, una dintre specialitățile recunoscute oficial; verifică ce pregătire are medicul care îți face tratamentul. Echipamentele. Scanarea intraorală înlocuiește amprenta clasică, iar imagistica din clinică (radiologie digitală, tomograf) ajută la diagnostic. Transparența costurilor. O clinică serioasă își publică lista de prețuri și îți prezintă, după consultație, o estimare de cost pentru planul tău. Controalele de după. Fațetele au nevoie de verificări periodice, așa că distanța până la clinică și ușurința programării contează.

Cum se fac fațetele dentare la Dentalist

La Dentalist, tratamentul cu fațete pornește de la un diagnostic digital și include o probă a noului zâmbet înainte ca dinții să fie pregătiți. Clinica numește această abordare Full Smile: dinții sunt scanați 3D, iar pe baza scanării și a fotografiilor se proiectează pe calculator forma noilor dinți.

Pe pagina dedicată, unde găsești și informațiile despre fatete dinti, clinica descrie tipurile de fațete pe care le realizează: din porțelan sau ceramică, din zirconiu, din compozit și fațete no prep. Tipul potrivit se alege împreună cu medicul, în funcție de culoarea, poziția și starea dinților tăi.

Etapele, așa cum sunt prezentate de clinică, sunt următoarele:

consultația, cu set de fotografii și radiografii; planul de tratament digital, inclusiv designul zâmbetului; realizarea modelelor și proba zâmbetului (Smile Test Drive), în care vezi pe propriii dinți forma propusă; pregătirea dinților, scanarea și aplicarea fațetelor provizorii; aplicarea fațetelor definitive; controlul, la două-trei săptămâni după aplicare.

Proba zâmbetului este momentul în care poți cere ajustări de formă sau de lungime. Abia după ce ești de acord cu varianta simulată se trece la pregătirea dinților, care se face sub anestezie locală atunci când este necesară.

Cine lucrează la Dentalist și ce echipamente are clinica

Clinica a fost înființată de Dr. Alexandra Mircea, absolventă a UMF „Carol Davila' din București și medic stomatolog cu specializare în parodontologie. Astăzi, Dentalist are 17 cabinete în două clădiri din aceeași zonă, a doua fiind deschisă în 2025, cu imagistică proprie.

În clinică lucrează și medici de ortodonție, endodonție, parodontologie și chirurgie oro-maxilo-facială, așa că eventualele tratamente necesare înainte de fațete se pot face în același loc.

Clinica folosește computer tomograf și radiologie digitală, scannere intraorale și microscoape dentare. Medicul îți explică înainte de fiecare etapă ce urmează și ce vei simți, lucru important pentru pacienții care vin cu emoții. Pe site-ul clinicii era afișată, în octombrie 2026, nota 4,9, calculată din 1.615 recenzii ale pacienților.

Când e nevoie de aliniere ortodontică înainte de fațete

Dacă dinții sunt înghesuiți sau rotiți, medicul îți poate recomanda să îi aliniezi înainte de fațete. Fațetele pot masca o poziție ușor neregulată, dar pentru o înghesuire mai mare ar fi nevoie de o șlefuire mai amplă a smalțului. Cu dinții aliniați, pregătirea este, de regulă, mai redusă.

La Dentalist, un tratament ortodontic invizibil se face cu gutiere transparente Invisalign și începe cu un diagnostic ortodontic digital: consultație, scanare iTero, fotografii și o simulare a deplasării dinților. Gutierele se poartă 20-22 de ore pe zi, iar clinica precizează că, pe parcursul tratamentului, controlul în cabinet este necesar la trei-patru luni.

Nu orice pacient care vrea fațete are nevoie de ortodonție. Medicul îți spune, după evaluare, dacă alinierea îți folosește sau dacă fațetele pot fi aplicate direct.

Cum îngrijești fațetele după aplicare

Fațetele se îngrijesc aproape la fel ca dinții naturali: periaj de două ori pe zi, ață dentară sau periuțe interdentare și igienizări periodice în cabinet. Evită să muști obiecte dure, cum sunt pixurile sau gheața, și să deschizi ambalaje cu dinții. Dacă scrâșnești dinții noaptea, medicul îți poate recomanda o gutieră de protecție.

Durata de viață a fațetelor diferă de la un pacient la altul și depinde de material, de igienă, de obiceiuri și de controalele regulate. Niciun medic nu îți poate promite o durată nelimitată, dar verificările periodice permit descoperirea la timp a unei fisuri sau a unei infiltrații.

Întrebări frecvente despre fațetele dentare

Unde îmi pot pune fațete dentare în nordul Bucureștiului?

Una dintre clinicile din nordul Bucureștiului unde poți face fațete dentare este Dentalist, pe Intrarea Tăciunelui nr. 5. Tratamentul începe cu scanare 3D, design digital și o probă a zâmbetului, înainte de pregătirea dinților.

Cât costă fațetele dentare?

Lista completă de prețuri este publicată pe site-ul clinicii, dentalist.ro. După consultație, medicul îți prezintă o estimare de cost personalizată, în funcție de numărul de fațete și de materialul ales.

Se șlefuiesc dinții pentru fațete?

De cele mai multe ori, da: pentru fațetele ceramice se îndepărtează un strat subțire de smalț, iar această pregătire este ireversibilă. Fațetele no prep nu necesită șlefuire, dar se potrivesc doar anumitor cazuri, stabilite de medic la consultație.

Pot vedea cum va arăta zâmbetul înainte de tratament?

Da. La Dentalist, după designul digital al zâmbetului, se face o probă pe dinții tăi, în care vezi forma propusă și poți cere modificări înainte de orice intervenție definitivă.

Cât rezistă fațetele dentare?

Durata depinde de material, de igiena orală, de obiceiuri precum scrâșnitul dinților și de controalele periodice. Medicul îți explică, pentru cazul tău, ce poți aștepta și cum îți protejezi lucrarea.

Cum fac programarea la Dentalist?

Poți completa formularul de programare pentru consultație de pe dentalist.ro, poți suna la 0764 760 760 sau poți scrie la [email protected].

Primul pas: o consultație pentru fațete

Înainte să alegi materialul sau numărul de fațete, ai nevoie de o evaluare a dinților și a gingiilor și de o imagine clară a rezultatului. Dacă ești în nordul Bucureștiului, programează o consultație la Dentalist, la 0764 760 760, și cere să vezi simularea zâmbetului înainte să iei o decizie.

Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește consultul medical. Informațiile despre servicii și prețuri pot fi actualizate; verifică-le pe dentalist.ro.

Foto: dentalist.ro

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