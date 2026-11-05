Ghid simplu pentru oamenii ocupați: ce merită rezolvat acum și ce poate aștepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Toți avem o listă de lucruri pe care „trebuie' să le facem și toți știm că probabil nu o vom termina niciodată. Problema nu e că avem prea puțin timp, ci că ne uităm la toate rândurile deodată și nu știm cu care să începem. Așa că le lăsăm pe toate. Mai simplu e să le pui într-o ordine, iar pentru asta nu ai nevoie de o metodă complicată, doar de un criteriu bun.

Începe cu ce are o dată în calendar

Cel mai ușor criteriu este termenul. Dacă un lucru are o dată după care nu mai poate fi făcut, el urcă automat în capul listei: revizia mașinii înainte de prima ninsoare, rezervarea pentru sărbători, actul care trebuie depus până la finalul lunii. Nu sunt mai importante decât restul, dar sunt singurele care se pierd definitiv dacă le ratezi.

În aceeași categorie intră și pregătirile pentru un drum pe care l-ai plănuit deja. O asigurare de calatorie online Eurolife FFH se încheie în câteva minute și poate acoperi, în funcție de pachet, asistența medicală de urgență în caz de accident sau îmbolnăvire, tratamentul dentar de urgență, bagajele ori asistența rutieră. Toate pachetele includ si consultații cu un medic, online sau la telefon, pe toată durata călătoriei. Partea importantă e că, după ce ai plecat în călătorie, nu mai poți face asigurarea de călătorie. De aceea stă lângă bilete și cazare, nu pe lista de „când am timp, cât mai urgent'.

Continuă cu ce nu are termen, dar care îi privește și pe alții

După ce ai bifat tot ce avea o dată, criteriul calendarului nu te mai ajută. Rămâi cu o listă de lucruri care pot sta la nesfârșit, pentru că nimic nu le declanșează. Aici e nevoie de alt filtru, și cel mai cinstit e să te întrebi pe cine mai afectează, în afară de tine. Un dulap neordonat te deranjează doar pe tine. Siguranța financiară a familiei, nu.

Dacă ai un credit pe numele tău sau oameni care se sprijină pe veniturile tale, discuția asta urcă, firesc, pe locul doi. Nu presupune o seară întreagă de calcule: la Eurolife FFH, asigurarea de viata se încheie online, se croiește după ce ai nevoie și se poate face pe un an sau pe termen lung. Unele polițe vin și cu un beneficiu pe care îl folosești imediat, cum e accesul la un medic online sau la telefon, 24/7, inclusiv în weekend. Adică exact în zilele în care, de obicei, nu ai la cine să suni.

Nu amâna ce te lasă complet descoperit

Există însă un caz care nu respectă nici primul criteriu, nici al doilea, și totuși nu suportă amânare: să nu fii asigurat în sistemul public de sănătate. Nu are un termen și nu privește pe nimeni altcineva, dar e singura situație din listă în care o problemă apărută mâine te prinde complet descoperit. Se întâmplă mai des decât credem, în lunile dintre două joburi, după terminarea studiilor sau când lucrezi pe proiecte. O asigurare medicala pentru cei neasigurati CNAS acoperă consultații, analize, spitalizare și intervenții chirurgicale, în unități de stat sau în clinici private, cu costuri pe care le știi de la început. Mergi unde ai încredere, plătești serviciile primite, apoi deschizi un dosar de daună și îți recuperezi banii.

Lasă restul să aștepte, cu conștiința curată

Ce rămâne după aceste trei filtre poate aștepta liniștit: schimbarea canapelei, reorganizarea debaralei, albumul cu poze din vacanța de acum doi ani, cursul de fotografie. Niciunul nu devine mai scump sau mai complicat dacă îl lași pe primăvară, așa că merită o listă separată, pe care o deschizi când ai chef, nu când te simți vinovat.

Pusă în ordinea asta, lista arată altfel: două sau trei lucruri care se rezolvă într-o jumătate de oră, de pe telefon, și o grămadă de altele care nu cer nimic de la tine acum. Poți începe chiar în seara asta, cu primul rând. Restul va fi mult mai ușor de dus.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro