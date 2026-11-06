Biz Sustainability Awards 2026: 16 branduri și lideri care schimbă România

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Biz a premiat excelența în cadrul Biz Sustainability Awards, evenimentul care identifică strategiile smart de sustenabilitate și leadership în CSR, de la lideri, companii și ONG-uri care înțeleg cu adevărat ce înseamnă să investească în comunitățile din care fac parte.

Câștigătorii Biz Sustainability Awards 2026:

– Beko România – Biz Sustainability Award: Sustainable Innovation Hero, pentru transformarea tehnologiei într-un motor de eficiență și sustenabilitate, inclusiv prin fabrica Industry 4.0 de la Ulmi, recunoscută de World Economic Forum pentru performanțele sale în materie de sustenabilitate. Premiul a fost ridicat de Anca Morega, PR Lead, Beko East Europe Cluster.

– Bolt – Biz Sustainability Award: Social Impact Hero, pentru promovarea liniei telefonice de sprijin pentru victimele violenței domestice, discriminării și traficului de persoane, împreună cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Premiul a fost ridicat de Maria Cristea, General Manager Bolt Rides România.

– Philip Morris România – Biz Sustainability Award: Social Impact Hero, pentru proiectul „Zero Compromisuri', inițiativă de educare și conștientizare pentru a preveni accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină. Premiul a fost ridicat de Eva Belu, Senior Manager Regulatory Affairs, Philip Morris România.

– Electrolux – Biz Sustainability Award: Community Hero, pentru proiectul „Portret Gastronomic Local', dedicat promovării comunităților locale și patrimoniului gastronomic românesc. Premiul a fost ridicat de Teodora Juravle Mărăcineanu, Marketing Head, Electrolux România.

– Prologic FM – Biz Sustainability Award: Sustainable Business Hero, pentru integrarea eficienței resurselor, tehnologiilor inovatoare și practicilor ESG în serviciile sale. Premiul a fost ridicat de Andreea Matei, Founder & CEO Prologic FM.

– RLG Systems România – Biz Sustainability Award: Circular Economy Hero, pentru contribuția la colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și a bateriilor, precum și la educația ecologică. Premiul a fost ridicat de Adrian Vlase, Director operațional, RLG România.

– CTP România – Sustainable Logistics Excellence Award – 3rd Largest Logistics Building in CEE, pentru depozitul LPP Logistics din CTPark Bucharest West, certificat BREEAM Outstanding cu un scor de 91,40%. Premiul a fost ridicat de Cristina Manea, Business Developer, CTP România.

– Sezamo – Biz Sustainability Award: Sustainable Business Hero, pentru soluțiile inteligente care arată că grija pentru mediu merge mână în mână cu inovația și confortul consumatorilor, precum utilizarea unei flote de peste 150 de autovehicule exclusiv electrice în livrările către clienți. Premiul a fost ridicat de Elena Filip, Fondatoare EF Words Group.

– BYD România – Biz Sustainability Award: Sustainable Mobility Hero, pentru dezvoltarea vehiculelor electrice și plug-in hybrid și pentru extinderea infrastructurii de încărcare ultrarapidă. Premiul a fost ridicat de Viorel Eremia, Regional Sales Manager BYD.

– HOLCIM – Biz Sustainability Award, Sustainable Leadership Hero, pentru eficiența în utilizarea apei și energiei, economia circulară și dezvoltarea de cimenturi și betoane cu amprentă redusă de carbon. Premiul a fost ridicat de Daniela Beles, Environment & Sustainability Performance Manager, Holcim.

– NOVA Power & Gas – Biz Sustainability Award: Sustainable Business Hero, pentru investițiile în energie regenerabilă și stocarea energiei, inclusiv cea mai mare instalație de stocare în baterii din România, la Florești. Premiul a fost ridicat de Cristian Todea, Deputy CEO NOVA Power & Gas.

– Bergenbier – Biz Sustainability Award: Community Hero, pentru campania „Nicio scuză nu trece testul. Fără alcool la volan.', dedicată siguranței în trafic și consumului responsabil. Premiul a fost ridicat de Ștefania Bătrînca, Communications & Corporate Affairs Manager, Bergenbier SA.

– Uğur Yeșil, CEO Doğan Media International – Biz Sustainability Award: Responsible Media Hero, pentru contribuția la dezvoltarea unui ecosistem media responsabil și la promovarea încrederii în relația cu publicul. Premiul a fost ridicat de Radu Andrei Tudor, prezentatorul NEWSTIME, Kanal D2.

– BRD Groupe Société Générale – Biz Sustainability Award: Sustainable Finance Hero, pentru finanțarea economiei verzi și pentru inițiativele de sprijinire a antreprenoriatului feminin, artei, jurnalismului independent și educației. Premiul a fost ridicat de Andrei Dobre, Director, Commercial & Investment Banking, BRD Groupe Société Générale.

– Diana Buzoianu – Biz Sustainability Award: Sustainable Leadership Hero, pentru proiectele care au vizat protejarea pădurilor, dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare, modernizarea sistemelor de apă și consolidarea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice.

– Glovo – Biz Sustainability Award: Community Hero, pentru lansarea The Access Alliance, prin care reunește companii, ONG-uri, organizații sociale și autorități publice într-un parteneriat care conectează surplusul alimentar cu oamenii care au nevoie de sprijin.

Gala Biz Sustainability Awards a încheiat ziua de Sustenabilitate & CSR a festivalului de business al României, Zilele Biz, care a avut drept parteneri BRD Groupe Société Générale, RLG by Reconomy, Provident, Electrolux, Artesana, Environ, Samsung și Prologic Facility Management.

Zilele Biz 2026 a avut mobility partner SIXT – Always Yes, gourmet partners Privileg Catering & Events, Maresi, AQUA Carpatica & Domeniile Sâmburești, health partner Secom și coffee partner 5 to go.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

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