SAVE THE DATE: Electric Castle va avea loc între 15 și 18 iulie 2027

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SAVE THE DATE: Electric Castle va avea loc între 15 și 18 iulie 2027

Organizatorii Electric Castle anunță datele în care va avea loc cea de-a 13-a ediție a festivalului: între 15 și 18 iulie, Domeniul Banffy din Bonțida va fi pregătit să primească sutele de mii de festivalieri ce vor să trăiască una dintre cele mai frumoase experiențe muzicale a verii 2027. 

În program: ceva nou – sute de artiști și experiențe, ceva vechi – un castel cu secole de povești ce așteaptă să fie completate, ceva albastru – cerul de iulie cu apusuri spectaculoase ce fac concurență show-urilor de pe mainstage. Și ceva de pus deoparte de pe acum: biletul pentru Electric Castle 2027.  Abonamentele sunt disponibile la prețuri speciale, începând de la 159 Euro + taxe (General Access).  

O așteptare de doar câteva luni ce va trece foarte ușor, retrăind show-urile ce au adus 272.000 de oameni la Electric Castle, în 2026. Începând de astăzi, peste 20 de concerte pot fi urmărite integral pe canalul de Youtube a festivalului: setlist complet pentru Teddy Swims, cu toate hit-urile pe care publicul le-a savurat live, de la „Dreams', la „Mr. Know it All', la fel și superbul concert Archive, de ascultat în orice moment în care emoțiile au nevoie de un fundal muzical. Dub Pistols și Kneecap pot prelua playlist-ul pentru sesiunile de antrenament, iar House of Protection ridică pulsul chiar și priviți de pe canapea. Toate disponibile pentru play/replay/repeat, fără stresul că, în paralel, la o altă scenă, e ceva ce ai fi vrut să nu ratezi.  

Informații despre noua ediție, abonamente și ultimele noutăți pot fi găsite pe www.electriccastle.ro

Foto: Electric Castle

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