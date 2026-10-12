Kiko Milano lansează noua campanie globală de brand, cu Madonna în rolul principal

O apariție a două iconuri unite de aceleași rădăcini italiene. Spectacolul abia a început.

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  de  ELLE
Kiko Milano lansează noua campanie globală de brand, cu Madonna în rolul principal

KIKO MILANO, brandul de machiaj numărul 1 din Italia, parte din Fais Group, schimbă regulile jocului în universul frumuseții la nivel global, odată cu lansarea noii sale campanii de brand și anunțarea noului ambasador global al brandului: Madonna, un adevărat simbol al exprimării de sine și al stilului. Lansată într-o manieră cinematografică, „The KIKO Show' invită publicul să pășească într-o nouă eră, pornind de la o singură întrebare provocatoare: „HAVE YOU MET KIKO?'

Realizată de legendarul fotograf Rafael Pavarotti, cu direcția creativă de machiaj semnată de Marcelo Gutierrez, Global Makeup Artistry Creative Director al KIKO MILANO, și având pe fundal un remix în premieră mondială, creat special pentru campanie de renumitul producător muzical Stuart Price, al celui mai recent single al Madonnei, „Bring Your Love', campania este un adevărat spectacol teatral. Aceasta o surprinde pe Madonna evoluând în fața unor pereți LED hipnotizanți și trecând printr-o serie de ipostaze de beauty spectaculoase, într-un univers vizual dinamic, susținut de un mesaj puternic și îndrăzneț despre libertatea de a fi tu însăți.

„Madonna este modelul absolut. Este totul', declară Drew Elliott, Chief Brand Officer KIKO MILANO. „Colaborarea cu Madonna ne-a permis să ducem KIKO MILANO la următorul nivel. Totul este conceput pentru a atrage toate privirile, la fel ca muza noastră și la fel ca produsele în sine. Spectacolul KIKO abia a început, iar noi mai avem multe surprize în pregătire. Secretul a fost dezvăluit.'

Bun venit la The KIKO Show

Bun venit la „The KIKO Show', o poveste despre identitate, îndrăzneală și pasiune. „The KIKO Show' este mai mult decât o campanie. Este o expresie a filosofiei KIKO MILANO: să ofere ce e mai bun dintre cele mai bune. Pornind de la convingerea că femeile inteligente nu plătesc mai mult decât este necesar, campania evidențiază angajamentul brandului de a crea formule dezvoltate în Italia și produse inspirate de cele mai noi tendințe, accesibile tuturor. Machiaj de înaltă performanță, la îndemâna tuturor: calitate superioară, fără costuri suplimentare nejustificate. Campania marchează începutul unei noi ere pentru brand, construită în jurul transformării. Madonna ne face cunoștință cu femeia KIKO printr-o întrebare simplă: HAVE YOU MET KIKO? Pe măsură ce povestea se desfășoară, descoperim cine este KIKO: întruchiparea perfectă a spiritului italian, a ceea ce brandul definește drept „Italianity'. Este jucăuș. Este imposibil de ignorat. Este italian. Este global.

Pe măsură ce povestea prinde contur, siluetele dramatice, învăluite în fum, alternează cu prim-planuri de mare intensitate, celebrând ADN-ul italian bogat pe care Madonna și KIKO MILANO îl au în comun. Ambele sunt îndrăznețe și nu fac compromisuri.

Performanță fără compromisuri

Campania aduce în prim-plan produsele-vedetă KIKO MILANO, concepute pentru a face față oricărei provocări și pentru a străluci în lumina reflectoarelor: Unlimited Double Touch, ruj lichid cu rezistență îndelungată, rezistent la transfer și cu un finisaj intens lucios.

3D Hydra Lip Gloss – gloss captivant, hidratant și luminos. Maxi Mod Mascara – mascara pentru volum maxim și definire de înaltă precizie. High Pigment Eyeshadow – fard de pleoape cu pigment intens, textură cremoasă și ușor de estompat.

Long Lasting Eyeshadow Stick – fard de pleoape tip stick, cu pigment intens și rezistență de până la 24 de ore. Ultimate Pen Eyeliner – tuș lichid pentru linii grafice precise și îndrăznețe.

Creatorii viziunii

Viziunea campaniei a prins viață prin contribuția unei echipe creative de elită: Fotografie: Rafael Pavarotti. Direcție creativă de machiaj: Marcelo Gutierrez, Global Makeup Artistry Creative Director KIKO MILANO. Styling: Sadie Davies, cu piese de arhivă YSL by Tom Ford și articole din arhiva personală a Madonnei, din perioada turneului „Confessions Tour'. Hair styling: Eugene Souleiman. Producție muzicală: Stuart Price, care a realizat un remix exclusiv pentru coloana sonoră KIKO MILANO. Scenografie: Mary Howard.

Ne vedem pe ringul de dans!

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Despre KIKO MILANO

KIKO MILANO a fost fondată în 1997 la Milano și de atunci a revoluționat modul în care produsele cosmetice sunt vândute la nivel global. KIKO identifică tendințele majore de frumusețe ale momentului și le face accesibile tuturor. Combinând calitatea și creativitatea înrădăcinate în ADN-ul său italian, KIKO a cucerit cei mai pretențioși și diverși dependenți de frumusețe cu o gamă nesfârșită de nuanțe, tonuri și texturi pentru a satisface fiecare cerință de machiaj profesional și personalizat.

Brandul are peste 1.200 de magazine și este disponibil în 70 de piețe

FAIS GROUP

Grupul de companii Fais operează de peste 40 de ani în sectorul comerțului cu amănuntul/cu ridicata al îmbrăcămintei, încălțămintei, accesoriilor și magazinelor universale. A dominat piața greacă și și-a extins activitățile în Bulgaria, România și Cipru. Activitățile de afaceri includ distribuirea de mărci sportive, de lux, casual și de stil de viață, aducând consumatorilor cele mai inovatoare tendințe de la cele mai emblematice mărci din întreaga lume. Grupul acoperă toate canalele de distribuție. În comerțul cu ridicata, se concentrează pe parteneriate solide și pe termen lung cu retaileri cheie. În comerțul cu amănuntul, operează atât magazine exclusive, cât și cu mai multe mărci, colțuri în marile magazine universale, puncte de vânzare și magazine online.

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