HEYDUDE Remi Toastee Clog: confortul care ține pasul cu tine în fiecare zi de toamnă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Toamna aduce un nou ritm, temperaturi mai scăzute și dorința de a ne bucura de cât mai mult confort, fără să facem compromisuri în materie de stil. HEYDUDE răspunde acestei nevoi prin Remi Toastee Clog Suede, un model care îmbină aspectul relaxat al încălțămintei de interior cu versatilitatea unei perechi potrivite pentru activitățile de zi cu zi.

Odată cu venirea toamnei, garderoba se adaptează firesc unui nou sezon. Materialele devin mai plăcute la atingere, siluetele mai relaxate, iar confortul capătă un rol tot mai important în alegerile vestimentare. De la diminețile în care ieșim în grabă din casă până la plimbările de weekend sau escapadele spontane, încălțămintea trebuie să se integreze cu ușurință în programul fiecărei zile.

În acest context, HEYDUDE propune Remi Toastee Clog Suede, un model care aduce estetica cozy dincolo de spațiul de acasă și o transformă într-o alegere de stil pentru întregul sezon. Inspirat de confortul papucilor de interior, dar reinterpretat într-o siluetă contemporană, Remi Toastee îmbină funcționalitatea cu un design casual, ușor de integrat în ținutele de zi cu zi.

Confortul începe cu detaliile

Remi Toastee Clog Suede se remarcă prin partea superioară realizată din piele întoarsă, completată de o căptușeală moale, de tip sherpa, care oferă o senzație plăcută de căldură. Designul cu profil jos și detaliile decorative discrete, inclusiv finisajele din zona călcâiului, îi conferă un aspect relaxat, dar atent construit.

Modelul este prevăzut cu un sistem care permite încălțarea rapidă și ușoară, fiind ideal pentru momentele în care confortul și simplitatea sunt prioritare. Branțul detașabil din spumă HEYCOMF contribuie la amortizarea pașilor, în timp ce talpa exterioară ușoară, cu zone de aderență la vârf și călcâi, oferă stabilitate suplimentară în deplasările cotidiene.

Rezultatul este o pereche de încălțăminte concepută pentru a însoți ritmul natural al zilei, de la activitățile obișnuite până la momentele de relaxare, fără a renunța la confort sau la expresia personală a stilului.

Două nuanțe, aceeași atitudine relaxată

Dincolo de funcționalitate, Remi Toastee Clog Suede se integrează firesc în estetica sezonului, dominată de texturi moi, tonuri calde și combinații vestimentare lejere.

Disponibil în două nuanțe neutre, modelul oferă posibilități variate de styling. Tonul cald, de maro-caramel, completează armonios o garderobă construită în jurul denimului, tricotajelor ample și al pieselor în culori naturale. Varianta în nuanță deschisă, de bej-taupe, propune o interpretare mai delicată, potrivită atât pentru ținutele monocrome, cât și pentru combinațiile cu accente cromatice mai puternice.

Ambele variante păstrează aceeași siluetă recognoscibilă, cu talpă generoasă și finisaje care adaugă personalitate unui design aparent simplu. Purtat cu jeanși relaxați, pantaloni largi, colanți sau piese din tricot, Remi Toastee devine un element firesc al garderobei de toamnă.

Warm Regards: o invitație la un sezon mai relaxat

Noua colecție Remi Toastee este prezentată sub conceptul Warm Regards, o invitație de a redescoperi confortul în micile experiențe ale fiecărei zile. De la o plimbare într-o după-amiază răcoroasă și o escapadă de weekend până la întâlnirile cu prietenii, ideea centrală a campaniei este simplă: confortul nu trebuie rezervat exclusiv momentelor petrecute acasă.

Prin Remi Toastee, HEYDUDE continuă să exploreze legătura dintre stilul relaxat și nevoile unui stil de viață activ, propunând încălțăminte care se adaptează diferitelor contexte și pune accent pe libertatea de mișcare.

Într-un sezon în care micile ritualuri de relaxare devin tot mai importante, Remi Toastee Clog Suede demonstrează că senzația de confort poate face parte din fiecare zi, indiferent de destinație.

Descoperă cele două variante HEYDUDE Remi Toastee Clog Suede și întreaga selecție de modele disponibile pe www.heydude.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro