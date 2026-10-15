Paris Fashion Week | Trend Mailer

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Paris Fashon Week a oferit o mulțime de surse de inspirație, unele dintre cele mai remarcabile tendințe ale sezonului făcându-și apariția în întregul oraș. În prim-plan se află o abordare mai delicată și mai romantică a stilului grunge, cu carouri sumbre, texturi pufoase și catifea plușată. Piese precum fusta midi fluidă în carouri de la Bershka purtată pe dedesubtul paltonului îmblănit de la Desigual, sau la rochia din catifea cu imprimeu floral de la Desigual combinată cu geanta de umăr încrețită de la Diesel pentru a aduce un aer modern și relaxat întregului look.

Pentru o declarație de stil mai distractivă, participanții la Paris Fashion Week s-au orientat către roșul-mac ca pată de culoare a sezonului, adăugând o căldură instantanee nuanțelor neutre de toamnă. Combină jacheta subțire de la LA MANIA sau vesta din blană artificială de miel de la Oysho pentru o notă simplă de culoare, sau mizează totul pe blugii tip „barrel' de la Pull&Bear. Nu ești gata să porți roșu complet? Accesoriile precum geanta împletită de la Dragon Diffusion sau cagula Elisell de la Lolly’s Laundry demonstrează că puțin roșu poate schimba complet o ținută.

În mod similar, gulerele și manșetele supradimensionate își lasă amprenta, de la croieli mai fluide și feminine până la piese de croitorie bine definite și structurate. Topul cu mânecă lungă de la Undress Code, cămașa cu dungi și guler încrucișat de la Off-White sau sacoul de la Gestuz sunt piese ușor de integrat în garderoba ta actuală și pot transforma instantaneu un look simplu într-unul sofisticat.

În cele din urmă, nu poți da greș cu ochelarii de soare. Fie că este vorba despre ochelari sculpturali de tip mască, precum cei de la CHPO, sau ochelari cat-eye supradimensionați, precum cei de la Dolce & Gabbana; aceștea sunt detalii finale excelente care pot defini o întreagă ținută. De la straturi gotice și până la accesorii îndrăznețe, acestea sunt cele patru tendințe de la Paris Fashion Week pe care merită să le cunoști.

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