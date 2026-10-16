Le Défilé L’Oréal Paris 2026: cele mai spectaculoase apariții de pe podium

Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis și Nadia Comăneci s-au numărat printre personalitățile care au transformat Le Défilé L'Oréal Paris într-unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din cadrul Paris Fashion Week.

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  de  ELLE
Le Défilé L'Oréal Paris 2026: cele mai spectaculoase apariții de pe podium

Pe 28 septembrie, Place Joffre din Paris, situată între Turnul Eiffel și École Militaire, a găzduit cea de-a noua ediție Le Défilé L’Oréal Paris. Organizat în cadrul Paris Fashion Week, evenimentul a reunit nume importante din modă, cinematografie, muzică și sport. Prezentarea a îmbinat moda și frumusețea cu un mesaj despre încrederea în sine și libertatea de exprimare.

Tema ediției din acest an, „Express Your Worth. Because You’re Worth It”, a pornit de la celebrul slogan al brand-ului și a adus în atenție încrederea în sine, libertatea de exprimare, diversitatea și solidaritatea feminină. Încă de la prima ediție, organizată în 2017, Le Défilé a fost conceput ca mai mult decât o prezentare de modă, reunind femei din generații și domenii diferite și oferind publicului larg acces la un eveniment din cadrul Paris Fashion Week.

Anul acesta, spectacolul a fost transmis în direct pe platformele digitale ale L’Oréal Paris, iar în mai multe orașe din lume au fost organizate evenimente dedicate vizionării sale.

Pe podium au urcat Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Aishwarya Rai, Simone Ashley, Aja Naomi King, Luma Grothe, Marie Bochet și campioana paralimpică Bebe Vio Grandis. Lor li s-a alăturat și Kristen Bell, care a participat pentru prima dată la Le Défilé în calitate de ambasadoare L’Oréal Paris.

Un moment important al serii a fost participarea Nadiei Comăneci, prima ambasadoare româncă L’Oréal Paris care a defilat în cadrul acestui eveniment. Legendara gimnastă a purtat o rochie neagră creată de brand-ul românesc ATU Body Couture, completată de pantofi HARDOT. Prezența sa a marcat o nouă etapă a colaborării cu L’Oréal Paris, începută în 2025 și construită în jurul unor valori precum excelența, autenticitatea și încrederea în propriile forțe.

Machiajul și coafurile au fost la fel de importante ca ținutele prezentate pe podium. Look-urile de make-up au fost realizate sub coordonarea lui Harold James, Global Makeup Artist L’Oréal Paris, în timp ce Stéphane Lancien și echipa sa s-au ocupat de hairstyling.

Harold James și Stéphane Lancien au ales să adapteze machiajul și coafurile în funcție de trăsăturile și stilul fiecărei participante. Machiajele au alternat între look-uri naturale, în care luminozitatea tenului și trăsăturile individuale au rămas în prim-plan, și look-uri mai intense, potrivite atmosferei spectaculoase a prezentării. Aceeași diversitate s-a regăsit și în coafuri, de la părul purtat liber și texturile naturale până la stylinguri sofisticate.

Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell și Viola Davis s-au numărat printre aparițiile care au demonstrat cât de diferit poate fi interpretată eleganța, atât prin alegerile vestimentare, cât și prin machiaj și hairstyling.

Finalul spectacolului a adus una dintre cele mai mari surprize ale serii. Céline Dion a apărut pe podium într-o rochie neagră sculpturală Schiaparelli, din colecția toamnă-iarnă 2026-2027, și a interpretat piesa „I’m Alive”, având Turnul Eiffel drept fundal.

La finalul interpretării, Céline Dion a fost înconjurată de ambasadoarele L’Oréal Paris, care i s-au alăturat pe podium, încheind astfel o seară dedicată încrederii în sine și solidarității dintre femei.

Le Défilé L’Oréal Paris 2026 a demonstrat încă o dată că frumusețea nu are o singură definiție și că stilul, vârsta sau experiențele diferite nu fac decât să o îmbogățească. Iar mesajul serii a fost cât se poate de clar: încrederea în sine nu vine din dorința de a corespunde unor standarde, ci din libertatea de a fi exact cine ești.

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