Mădălina Stana, antreprenoarea care schimbă culorile caselor

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Mădălina Stana este inginer constructor și antreprenoarea care conduce Color Magic, o afacere de familie dedicată vopselelor lavabile colorate și finisajelor premium pentru casă. A preluat-o de la tatăl ei cu un gând care îi ghidează astăzi fiecare decizie: alegerea culorii pentru propria casă ar trebui să fie o plăcere, nu un motiv de îndoială.

Cei mai mulți dintre noi alegem încă lavabila la fel ca acum mulți ani. Mergem într-un magazin de bricolaj, privim un paletar cu câteva zeci de nuanțe și hotărâm pe loc, sub o lumină care nu seamănă cu cea de acasă, sau, suntem copleșiți de multitudinea de culori încât ajungem să cumpărăm un alb simplu. Însă dacă alegem o culoare, de multe ori, culoarea ajunsă pe perete arată altfel decât cea pe care ne-am imaginat-o.

Mădălina și-a propus să schimbe felul în care alegem atât culorile, cât și lavabila pe care o aplicăm pe pereți. Prin Color Magic, vopseaua lavabilă colorată, preparată pe baze profesionale, se comandă online, din toată România, și poate fi testată acasă înainte de decizia finală.

De la afacerea de familie la o întrebare: de ce nu online?

Povestea începe înaintea ei. Tatăl Mădălinei a lansat Color Magic dintr-o convingere simplă: casele din România merită o lavabilă mai bună decât cea care se găsea, de obicei, în comerț.

Mădălina a crescut aproape de această lume a culorilor și a finisajelor și a ales să o cunoască în profunzime. A urmat Universitatea Tehnică de Construcții București și a devenit inginer constructor, într-o profesie în care femeile sunt și astăzi puține. Când a preluat afacerea, a preluat odată cu ea și promisiunea tatălui ei.

A adus însă și propria privire asupra lucrurilor. Vedea cum se schimbă obiceiurile oamenilor din jurul ei: hainele, mobila, cadourile și chiar cumpărăturile de zi cu zi ajungeau acasă printr-o comandă făcută de pe canapea. Vopseaua pentru pereți rămăsese printre puținele lucruri care cereau încă un drum la magazin.

Apoi a citit un articol care i-a rămas în minte. Era povestea unui american care lucrase ca vânzător într-un magazin de vopsele și care și-a pus o întrebare aparent banală: de ce nu ar putea oamenii să comande lavabila online? Din întrebarea aceea a crescut o afacere, iar Mădălina s-a întrebat, la rândul ei, de ce nu s-ar putea și în România.

Avantajele erau ușor de văzut. Acasă, în liniște, cu o cană de cafea alături, poți răsfoi sute de nuanțe și poți alege o vopsea lavabilă în culori moderne, în loc să te limitezi la cele câteva zeci dintr-un paletar de magazin. Poți compara, te poți răzgândi, poți cere părerea cuiva drag.

Era conștientă, totodată, că drumul nu va fi ușor. Mulți români sunt încă rezervați când vine vorba de o culoare aleasă de pe ecranul telefonului, iar Mădălina a luat această reținere în serios de la început. A înțeles că oamenii au nevoie de siguranță, nu doar de o ofertă mai mare de nuanțe.

Poți alege culoarea pereților de pe ecranul telefonului?

Da, se poate, iar pentru o primă selecție este chiar cel mai comod mod de a o face. Trebuie doar să ții cont de câteva limite firești: fiecare ecran are luminozitatea și setările lui, iar aceeași nuanță se vede puțin diferit pe telefon și pe laptop, dimineața și seara. Ca să ai siguranța că nuanța este exact cea pe care ți-o dorești, pasul următor este mostra.

Mădălina cunoștea bine aceste limite din proiectele de renovare la care lucrase, unde o culoare se judecă întotdeauna pe perete, nu pe hârtie. A vrut ca fiecare om să aibă acasă aceeași certitudine pe care o are un specialist pe șantier. Așa a ajuns la mostre: la Color Magic, fiecare culoare de lavabilă poate fi comandată mai întâi într-o cantitate mică, atât cât să o încerci.

O aplici pe o porțiune de perete, lângă fereastră, și o privești câteva zile: dimineața, în lumina albă a zilei, și seara, când aprinzi lampa din colț. Îți treci palma peste suprafața mată și observi cum se potrivește cu perdelele, cu canapeaua, cu lemnul podelei. Culorile sunt preparate prin colorare computerizată, după paletele oficiale ale producătorilor, așa că nuanța din mostră este aceeași cu cea care ajunge, mai târziu, pe toți pereții camerei.

Ce înseamnă o lavabilă de calitate, dincolo de etichetă

Pentru Mădălina, o culoare frumoasă este doar începutul. Ca inginer, privește mai întâi ce se află în spatele ei: din ce este făcută vopseaua, cât rezistă și ce lasă în aerul din casă. De aceea a păstrat neschimbat principiul tatălui ei și lucrează doar cu branduri internaționale, ale căror performanțe sunt atestate prin certificări și standarde.

Prima dintre bazele pe care le-a ales este Sikkens, fără solvenți și cu eticheta EU Ecolabel, potrivită inclusiv pentru camera unui copil. Se încadrează în cea mai înaltă clasă de rezistență la frecare umedă din standardul european, așa că urmele de mâini din hol se șterg fără ca peretele să aibă de suferit.

„Am ales să aducem în România lavabile profesionale, certificate internațional, pentru că fiecare casă merită o vopsea care arată frumos și peste ani, nu doar în prima zi. Îmi doresc ca oamenii să își aleagă culoarea cu bucurie și să știe că, în spatele ei, se află un produs în care pot avea toată încrederea', spune Mădălina Stana, director general Color Magic.

A doua bază este Dulux, a cărei variantă Diamond Matt este 99,9% fără compuși organici volatili și a fost testată până la 10.000 de cicluri de frecare. Față de o lavabilă obișnuită din magazinele de bricolaj, diferența se vede în timp, la pereții care trebuie curățați des.

Sunt branduri mai puțin familiare publicului larg din România. Mădălina are însă încredere că tot mai mulți oameni vor alege lavabila după ce conține și cât rezistă, nu doar după preț.

Specialistă într-un domeniu în care femeile sunt puține

Finisajele și renovările rămân un domeniu în care discuțiile tehnice se poartă, de cele mai multe ori, între bărbați. Mădălina s-a obișnuit cu asta încă din anii de facultate. Chiar și astăzi, i se întâmplă ca un client să ceară „să vorbească cu specialistul', fără să bănuiască faptul că vorbește deja cu el.

La fel se întâmplă uneori și în discuțiile cu constructorii, unde prima impresie este că o femeie nu are cum să cunoască prea multe detalii tehnice. Mădălina răspunde de fiecare dată cu calm și cu argumente. După câteva minute de discuție despre suporturi, amorse, straturi și timpi de uscare, îndoiala dispare, iar conversația continuă de la egal la egal.

„Cred că în orice domeniu este loc pentru cine vine cu pasiune și cu dorința de a face lucrurile bine. Fiecare proiect dus la capăt mi-a dat încrederea să merg mai departe și să visez mai mult pentru Color Magic', spune Mădălina.

Proiectele la care a contribuit sunt foarte diferite între ele. Unul dintre ele este renovarea biroului lui Selly, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România în rândul adolescenților, un proiect în care Mădălina a arătat cât de mult poate schimba culoarea potrivită un spațiu în care se lucrează zi de zi.

Cel mai aproape de sufletul ei rămâne însă Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu' din București, unde secțiile medicale au fost transformate, prin picturi murale, într-o lume de poveste pentru micii pacienți. Color Magic a furnizat vopselele pentru aceste picturi, alese astfel încât să fie sigure pentru copii și ușor de curățat într-un spital. Este genul de proiect care îi amintește de ce contează atât de mult ce se află în spatele unei culori.

Și-a construit locul în acest domeniu prin munca ei, proiect după proiect, cu aceeași atenție la detalii. Astăzi, experiența aceasta o ajută să înțeleagă foarte bine prin ce trece cineva care își renovează casa pentru prima dată și are multe întrebări, dar nu știe cui să le adreseze.

De aici vine și felul în care a gândit relația cu fiecare client. A vrut ca, înainte de comandă, oricine să poată vorbi la telefon, unu la unu, cu un specialist despre spațiul pe care vrea să îl schimbe: cum este peretele, ce finisaj i se potrivește, de câtă vopsea are nevoie. Nimeni nu grăbește decizia.

Pentru Mădălina, reușita unui client, o casă în care se simte bine, cu pereți care arată așa cum și i-a dorit, este și reușita Color Magic.

Ce urmează: o piață care învață să aleagă culoarea online

Comanda online a unei lavabile colorate este încă, pentru mulți români, un gest nou. Obiceiurile se schimbă treptat, iar încrederea se câștigă cu fiecare experiență bună, povestită mai departe unei prietene, unei surori, unei vecine.

Pentru anii următori, Mădălina și-a asumat un rol care trece dincolo de vânzare: vrea să contribuie la educarea publicului din România în alegerea lavabilei. Își dorește ca oamenii să știe ce înseamnă o clasă de rezistență la spălare, de ce contează emisiile unei vopsele într-o cameră de copil și cum se testează corect o culoare înainte de a fi aplicată. Crede că un client informat alege mai bine și se bucură mai mult timp de rezultat.

Mădălina Stana duce mai departe afacerea familiei cu pregătirea unui inginer și cu grija omului care înțelege cât de mult înseamnă o casă pentru cei care locuiesc în ea.

Dacă te așteaptă o renovare sau doar un perete care cere de mult altă culoare, un prim pas firesc este să privești nuanțele pe Colormagic.ro și să comanzi câteva mostre. Restul se decide acasă, în ritmul tău. Iar culoarea pe care o vei vedea pe pereți va fi cea pe care ți-ai dorit-o.

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