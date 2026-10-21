Pregătită pentru toamnă alături de Reserved – noutățile sezonului pentru ea

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Toamna aurie și-a făcut apariția, semn că a venit momentul pentru o reîmprospătare a garderobei. Moda de toamnă, în viziunea Reserved, este o combinație între confort și layering, concepută pentru a se adapta schimbărilor de vreme și planurilor de pe parcursul întregii zile. Piesele de bază în nuanțe neutre, imprimeurile în carouri și florale, texturile călduroase și accentele vibrante permit crearea unor ținute practice, fără a renunța la personalitate. Puloverele moi, cardiganele, jachetele de tranziție, paltoanele și accesoriile călduroase ocupă un loc central în ținutele de zi cu zi ale întregii familii.

În colecția pentru femei, clasicele atemporale se îmbină cu detalii proaspete și moderne. O fustă midi în carouri, asortată cu mocasini clasici, capătă un aer actual datorită șosetelor într-o culoare vibrantă. Pentru cele care preferă, în ținutele de zi cu zi, combinațiile monocrome în nuanțe închise, designerii Reserved propun accesorizarea acestora cu o căciulă albastră – o combinație simplă, dar memorabilă. Pentru zilele mai racoroase, se remarca paltoanele si jachetele cu aspect de blana, completate de accente din blana artificiala. Tricotajele ocupa un loc central, de la cardigane moi – printre care se remarca un model cu motive florale – pana la pulovere din tricot mai gros. Elementele florale se regasesc si in accesorii, sub forma unor detalii 3D aplicate pe cagule, oferind o nota distinctiva tinutelor minimaliste de toamna.

La Reserved, toamna se exprimă în multiple stiluri: de la ținute urbane clasice până la combinații îndrăznețe de culori, imprimeuri și texturi. Aceste piese sunt create pentru plimbări lungi, zile aglomerate petrecute în oraș și momentele în care temperaturile scăzute impun un strat vestimentar în plus.

Colecția este disponibilă în anumite magazine Reserved, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

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