Travel list vara 2027. Trei destinații mediteraneene de descoperit și de rezervat de acum

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Fiecare vară are destinațiile ei. În 2027, atenția se mută spre locuri mai puțin aglomerate, cu personalitate și autenticitate, o coastă balcanică încă nedescoperită pe deplin și două insule grecești care au păstrat ritmul lent al Mediteranei. Paralela45, cel mai vechi tur-operator din România, le aduce pe toate trei în programul verii 2027, cu zboruri directe din București.

Albania, Riviera pe care toată lumea o descoperă

Ape de un turcoaz aproape ireal, golfuri mici încadrate de măslini, orașe otomane cu case albe urcate pe dealuri și ruinele antice de la Butrint. Albania este una dintre cele mai interesante destinații ale momentului în Europa, iar din 2027 intră pentru prima dată în programul charter Paralela45, cu zbor direct București-Tirana. Sejururile la hoteluri de patru stele încep de la 509 de euro de persoană.

Samos, eleganța liniștită a Egeei

Insula natală a lui Pitagora este una dintre cele mai verzi din Grecia. Pinii coborâți până la apă, satele de munte, portul Pythagoreio cu tavernele lui pe chei și vinul Muscat, produs aici din Antichitate, compun o vacanță pentru cei care preferă rafinamentul simplu. Vacanțele încep de la 422 de euro de persoană.

Lesbos, Grecia autentică

Lesbos este insula poetei Sappho, a peisajelor vulcanice și a pădurii pietrificate de la Sigri. Molyvos, cu casele sale de piatră și castelul bizantin, este unul dintre cele mai frumoase sate din Egeea, iar uzo-ul de aici este considerat printre cele mai bune din Grecia. Prețurile pornesc de la 747 de euro de persoană.

„Am început în turism ca reprezentant în Grecia și de atunci am rămas cu convingerea că cele mai frumoase vacanțe sunt cele în care descoperi ritmul unui loc. Samos și Lesbos au exact acest farmec, iar Albania surprinde pe oricine ajunge acolo pentru prima dată. Ne bucurăm că le putem aduce mai aproape de turiștii români', spune Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45 (Chief Commercial Officer).

Pentru cei care preferă clasicele verii, programul include și Creta (acum și cu zbor direct de la Constanța), Corfu, Rhodos, Palma de Mallorca, Sardinia, Sicilia, Algarve și Madeira.

Drumul până acolo

Vara 2027 este cea mai amplă din istoria Paralela45, cu zboruri charter spre zece țări, construită alături de grupul european Rainbow Tours, din care compania face parte din 2025. Majoritatea zborurilor sunt operate de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu care Paralela45 consolidează un parteneriat strategic și solid. Enter Air zboară exclusiv pentru tur-operatori, de 16 ani, cu o flotă modernă de 40 de avioane Boeing 737, inclusiv aeronave noi, livrate direct din fabrică, și respectă standardele europene EASA. Pentru călători, asta înseamnă cabine confortabile și același standard de servicii la fiecare zbor.

O rezervare la fel de relaxată ca vacanța

O vacanță bine aleasă merită rezervată din timp, iar până pe 31 octombrie Paralela45 face asta mai ușor. Avansul este de doar 10%, iar la sejururi poți alege gratuit unul dintre cele două servicii care îți dau liniște:

flexiGO , pentru libertate: poți anula rezervarea fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, iar banii devin voucher pentru o altă vacanță din același sezon;

, pentru libertate: poți anula rezervarea fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, iar banii devin voucher pentru o altă vacanță din același sezon; freezeGO, pentru predictibilitate: prețul rămâne exact cel de la rezervare până la plecare, indiferent de prețul combustibilului sau de cursul valutar.

La circuite, freezeGO este gratuit pentru tot sezonul. În afara presale-ului, fiecare serviciu costă 39 de euro de persoană.

„O destinație nouă se alege mai ușor când știi că rezervarea e flexibilă. Cu flexiGO și freezeGO poți să îndrăznești ceva nou în vara 2027, fără nicio grijă, știind că prețul și planurile îți rămân sub control', spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Programul complet al verii 2027 este disponibil pe paralela45.ro și în agențiile Paralela45 și partenere din toată țara.

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