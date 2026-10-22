ghd prezintă colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun

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ghd (good hair day), brandul nr. 1 din Marea Britanie în domeniul coafatului prezintă colecția Cashmere în ediție limitată – creată pentru a transforma fiecare moment de coafare într-o experiență de lux. Este momentul să descoperiți senzația unei „good hair day' cu colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun.

În această perioadă festivă, ghd te invită să-ți răsfeți părul cu luxul colecției Cashmere, disponibilă în ediție limitată. Concepută pentru a arăta la fel de frumos sub bradul de Crăciun pe cât arată și pe măsuța de toaletă, fiecare aparat este învelit într-o nuanță bej de cașmir, completată de accente calde de cupru, prezentat cu grijă în truse și genți de toaletă rezistente la căldură, cu textură moale.

Întreaga colecție a fost dezvăluită în cadrul evenimentului oficial de lansare a brandului ghd în România, găzduit la The Villa, în București. Evenimentul a marcat atât lansarea oficială a mărcii pe piața românească, cât și sosirea celei mai noi colecții a acesteia. Prietenii, colaboratorii, stilistii brandului, alături de invitați s-au reunit pentru o seară specială dedicată întâmpinării brandului ghd în România.

Îmbinând eleganța cu performanța de ultimă generație a mărcii ghd, fiecare aparat e menită să asigure o „good hair day', un lux pe care îl poți simți cu adevărat atunci când îți treci degetele prin păr.

COLECȚIA CASHMERE: WISH LIST

Oferă-i părului tău senzația de cașmir în această perioadă de sărbători, alături de ghd.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION DELUXE GIFT SET

Setul de lux ghd în ediție limitată se află în capul listei de dorințe a tuturor. Acest set include noul uscător de păr ghd Speed ultra-rapid, unde performanța puternică se îmbină cu luxul și greutatea redusă, pentru o uscare rapidă și uniformă de fiecare dată. Setul include, de asemenea, aparatul de coafat ghd Chronos, pentru o coafare de 3 ori mai rapidă și opțiuni nelimitate de coafare. Ambele sunt incluse într-o trusă frumoasă, cu textură moale.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION SPEED ULTRAFAST HAIR DRYER

Conceput pentru a oferi rezultate rapide și uniforme, fără compromisuri, noul ghd Speed este cel mai rapid uscător de păr creat de ghd până acum. Generează un flux de aer de înaltă presiune, asigurând putere și control, răcorind scalpul, permițând coafarea fără a arde părul și fără a provoca daune cauzate de căldură. Realizat în nuanțele delicate de bej cașmir ale colecției, cu accente elegante de cupru, setul include uscătorul de păr ghd Speed în ediție limitată Cashmere, precum și o geantă de toaletă gratuită, tot în ediție limitată.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION DUET BLOWDRY GIFT SET

Duet Blowdry este prima perie-uscător de păr 2 în 1 care transformă fără efort părul ud într-unul cu finisaj luxos, neted și voluminos, fără a-l deteriora din cauza căldurii, oferind un volum de trei ori mai mare, fără frizz și cu 50% mai multă strălucire. Setul include peria-uscător ghd Duet Blowdry Cashmere, în ediție limitată, precum și o perie paddle bursh din aceeași ediție limitată și o trusă de cosmetică, oferite gratuit.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION DUET STYLE GIFT SET

Un adevărat instrument multifuncțional, ghd Duet Style™ este un aparat de coafat cu aer cald 2 în 1 care transformă părul de la ud la coafat, fără a-l deteriora din cauza căldurii. Pentru a face cadoul cu atât mai special, setul include o perie paddle brush de culoare bej cașmir, în ediție limitată.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION CHRONOS™ STYLER

ghd Chronos™ este stylerul perfect pentru a crea rapid o multitudine de coafuri. Cu o viteză de coafare de trei ori mai mare, oferă rezultate HD dintr-o singură trecere, care rezistă 24 de ore. Bucură-te de un mic cadou suplimentar: peria mini paddle brush în nuanța bej cașmir, din ediție limitată, ideală pentru voiaj.

GHD CASHMERE LIMITED EDITION GOLD® STYLER GIFT SET

Stylerul ghd Gold® reprezintă standardul de referință în materie de coafare, oferind un păr mai neted, mai mătăsos și cu un aspect mai sănătos, precum și cu 65% mai multă strălucire. Setul include o perie mini-paddle în ediție limitată, un accesoriu indispensabil pentru geantă, precum și o trusă de toaletă cadou.

Învăluie-ți părul în lux cu colecția ghd de Crăciun!

Fie că vrei să obții un păr perfect uscat sau să ai grijă de sănătatea sa, oferă bucuria unui styling de lux în această perioadă de sărbători cu seturile cadou ghd în ediție limitată, care includ gratuit huse rezistente la căldură și perii.

NEW GHD SCULPT GIFT SET

Noul ghd sculpt™ – aparatul de coafat interactiv revoluționar, conceput pentru a oferi un rezultat perfect, fără a afecta deloc structura naturală a părului. Bazat pe cei 25 de ani de experiență ai ghd în domeniul tehnologiei termice, ghd sculpt™ este cel mai avansat aparat de coafat de la ghd. Acesta oferă cu până la 90% mai multă strălucire, de 2,5 ori mai puțin frizz, o definire superioară a buclelor și o coafare de până la 5 ori mai rapidă, făcând coafarea părului tău o joacă de copii, atât în perioada sărbătorilor, cât și după aceea. Setul cadou include o perie paddle brush gratuită și o husă moale, rezistentă la căldură.

NEW GHD CORE DELUXE GIFT SET

Cu puternicul uscător de păr ghd Helios și premiatul aparat de coafat ghd Chronos, acest set premium oferă rezultate demne de un salon de coafură, în confortul casei tale. ghd Helios este un uscător de păr profesional, ușor, dotat cu tehnologia Aeroprecis™, care oferă cu 30% mai multă strălucire și rezultate netede. În combinație cu aparatul avansat de coafat ghd Chronos, asigură o coafare de 3 ori mai rapidă și un aspect elegant care durează până la 24 de ore. Setul include, de asemenea, o husă moale, rezistentă la căldură.

Alte seturi cadou includ: Noul ghd Glide+ max gift set, Noul ghd Rise gift set, Noul ghd Chronos max styler gift set, ghd chronos gift set, Noul ghd Chronos max wand gift set, ghd Platinum+ smart styler gift set și ghd Gold® advanced styler gift set.

Noua colecție ghd Cashmere în ediție limitată de Crăciun este disponibilă în saloanele de top și pe ghdhair.com.

Despre ghd

ghd, un brand britanic emblematic, acronim pentru „good hair day', este un punct de referință la nivel mondial în sectorul tehnologiei de înfrumusețare și marca numărul unu de plăci de îndreptat părul în Regatul Unit. Prezent în peste 50.000 de saloane din întreaga lume, ghd aduce excelența tehnologică și inovația științifică direct în mâinile stiliștilor și consumatorilor. Combinând știința cu frumusețea și stilul, ghd continuă să revoluționeze lumea coafării cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și al designurilor rafinate. Instrumentele sale de coafare, dezvoltate pentru a oferi rezultate de înaltă performanță, respectând în același timp sănătatea părului, au devenit esențiale în rutina zilnică atât a profesioniștilor, cât și a consumatorilor. Iubite și apreciate de experții din industrie, instrumentele ghd sunt, de asemenea, o prezență cheie în culisele săptămânilor modei, unde contribuie la aducerea la viață a celor mai noi tendințe în materie de coafură, în colaborare cu branduri de modă emblematice precum Missoni, Max Mara, Sportmax, Roberto Cavalli și Victoria Beckham. Recunoscut la nivel global pentru performanța ridicată și rezultatele vizibile, ghd vinde peste 3 milioane de produse anual și a câștigat peste 500 de premii de frumusețe. Toate instrumentele ghd funcționează la o temperatură optimă de coafare de 185 °C, asigurând rezultate de lungă durată fără deteriorarea părului cauzată de căldura excesivă.

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