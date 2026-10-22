Jägermeister: o gamă în continuă evoluție și cu aceeași identitate

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Unele băuturi își construiesc identitatea în jurul unei rețete care rămâne recognoscibilă de-a lungul generațiilor, chiar dacă portofoliul producătorului se diversifică. Este și cazul Jagermeister, lichiorul german din plante cunoscut pentru gustul său dulce-amărui, aromele condimentate și sticla verde cu un design distinctiv. De la varianta clasică, realizată după o rețetă cu 56 de ingrediente, gama s-a extins către sortimente cu profiluri aromatice diferite, precum Orange, Scharf și Manifest. Evoluția arată cum un produs cu tradiție poate răspunde unor preferințe diverse, păstrându-și elementele definitorii.

Rețeta originală, punctul de plecare al întregii game

Identitatea lichiorului german este legată de combinația celor 56 de ingrediente botanice, printre care se regăsesc scorțișoara, ghimbirul, cardamomul, anasonul și coaja de portocală. Proporțiile exacte nu sunt făcute publice, însă procesul de producție presupune macerarea ingredientelor în alcool și apă, filtrarea extractelor și maturarea acestora în butoaie de stejar.

În cazul sortimentului clasic Jagermeister, concentrația alcoolică este de 35%, iar profilul aromatic combină note dulci, amărui și condimentate. Tocmai acest echilibru reprezintă reperul față de care pot fi înțelese și celelalte variante ale gamei.

Orange: o interpretare cu accent pe citrice

Diversificarea portofoliului nu presupune neapărat schimbarea completă a caracterului băuturii. Uneori, diferența este dată de evidențierea unei anumite direcții aromatice.

Varianta Orange pune accentul pe notele de portocală, oferind o interpretare mai fructată a categoriei de lichioruri din plante. Cu o concentrație alcoolică de 33%, aceasta se diferențiază de sortimentul original atât prin intensitate, cât și prin profilul gustativ.

Pentru cei familiarizați cu Jagermeister, Orange reprezintă un exemplu al modului în care aromele citrice pot fi aduse în prim-plan, fără ca produsul să se îndepărteze complet de universul aromatic al brandului.

Scharf: o direcție mai condimentată

O altă interpretare este Scharf, sortiment care pune accentul pe caracterul condimentat, în special pe notele de ghimbir. Spre deosebire de Orange, unde componenta fructată este mai evidentă, Scharf urmărește o senzație aromatică mai intensă și mai picantă.

Cu o concentrație alcoolică de 33%, această variantă demonstrează că intensitatea percepută a unei băuturi nu depinde exclusiv de procentul de alcool, ci și de ingredientele care îi construiesc gustul.

Astfel, gama Jagermeister oferă posibilitatea explorării unor profiluri diferite, de la echilibrul dulce-amărui al versiunii clasice până la expresii în care citricele sau condimentele devin dominante.

Manifest: o interpretare mai complexă a lichiorului din plante

Manifest ocupă o poziție distinctă în portofoliu, fiind o variantă cu o concentrație alcoolică de 38% și un profil aromatic mai amplu. Procesul de producție și maturarea contribuie la dezvoltarea unor note care diferențiază acest sortiment de expresia originală.

În loc să înlocuiască rețeta tradițională, Manifest extinde posibilitățile de explorare a categoriei, adresându-se celor interesați de complexitatea aromelor și de particularitățile procesului de fabricație.

Diversitatea sortimentelor poate fi observată și în oferta de Jagermeister la BeiCeVrei, unde sunt prezentate variantele Original, Orange, Scharf și Manifest, disponibile în diferite volume.

Jagermeister

O identitate construită dincolo de rețetă

Evoluția gamei nu poate fi separată de identitatea vizuală a brandului. Sticla verde, forma dreptunghiulară și simbolul cerbului au contribuit la recunoașterea internațională a produsului, devenind elemente asociate imediat cu numele său.

În prezent, Jagermeister nu mai înseamnă un singur profil aromatic, ci o familie de lichioruri care explorează direcții diferite. Originalul rămâne reperul tradițional, Orange evidențiază componenta citrică, Scharf aduce în prim-plan condimentele, iar Manifest propune o expresie mai complexă.

Această diversificare arată că păstrarea identității nu presupune absența schimbării, ci dezvoltarea unor produse noi pornind de la o tradiție deja consolidată.

Foto: www.beicevrei.ro

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