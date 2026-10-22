Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux

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  . Actualizat 23.10.2026, 10:14,  de  ELLE
Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux

Miercuri, 7 octombrie, Eye Temple a devenit spațiul în care extravaganța brandului Linda Farrow s-a lăsat admirată de iubitorii rafinamentului. Invitatul special, Simon Jablon, fiul fondatoarei și actualul CEO și Creative Director al brandului, a prezentat în exclusivitate în România colecția Precious, cu ochelari din aur masiv și modele cu diamante și rubine. Lansarea în premieră a modelului „Vlad', creat în onoarea lui Vlad Gordan, ambasadorul brandului în România, a adăugat o poveste personală serii dedicate designului britanic.

Linda Farrow păstrează libertatea de expresie a modei în designul ochelarilor. Formele îndrăznețe și materialele prețioase dau ramelor caracterul unor piese statement, alese pentru felul în care definesc un stil. 

În showroomul Eye Temple, această apropiere dintre modă și bijuterie a reunit clienți și invitați din lumea modei și din mediul online. Roxana Voloșeniuc, Raluca Bădulescu, Codin Maticiuc, Otravă (Cristian Șimonca), Alina de la Fabulous Muses, Oana Matache și Monica Munteanu s-au numărat printre cei care au descoperit noile colecții de toamnă-iarnă și modelele Silver & Horn.

Prezența lui Simon Jablon a adus aproape și povestea unei familii care a dat ochelarilor un loc aparte în lumea modei. Fondat la Londra în 1970 de tânăra antreprenoare, Linda Farrow, brandul a revenit după o pauză de douăzeci de ani, în 2003. Simon avea 24 de ani când a redescoperit o colecție de modele originale create de mama sa și a relansat brandul sub numele Linda Farrow Vintage.

Cererea pentru aceste modele l-a determinat pe Simon să relanseze complet brandul și să creeze propriile colecții, continuând viziunea creativă a mamei sale. Astăzi, brandul Linda Farrow este cunoscut pentru colaborările cu designeri internaționali și pentru creațiile purtate de personalități precum Gigi și Bella Hadid, Rihanna, Beyoncé, Kendall Jenner și Lady Gaga. 

Ramele LFL sunt lucrate artizanal în Japonia și mențin un standard înalt de calitate. În plus, ele nu sunt produse mass-market, deoarece Linda și Simon au crezut mereu în piesele care trec testul timpului, întocmai precum bijuteriile.

Colecția Precious, prezentată în exclusivitate în România la Eye Temple

De la modelele vintage care au readus brandul în atenția lumii modei până la creațiile Precious, Linda Farrow a păstrat gustul pentru extravaganță. În această colecție, prezentată la București, aurul masiv și pietrele prețioase – diamantele și rubinele naturale – apropie designul ochelarilor de cel al bijuteriilor, invitând la descoperirea detaliilor fiecărei rame.

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost prezentarea în premieră în România a modelului „Vlad', dedicat lui Vlad Gordan, ambasadorul Linda Farrow în România. Realizat din corn de bivol și argint, modelul face parte din Silver & Horn, colecția ultra-luxury lansată sub egida Black Series, și este disponibil în exclusivitate la Eye Temple. Dedicația a legat prezentarea de emoția ambasadorului de a descoperi, într-o creație Linda Farrow, un omagiu personal.

„Pentru mine, acest eveniment a reprezentat mai mult decât lansarea unei colecții. A fost o celebrare a designului, a meșteșugului și a obiectelor care au o poveste în spatele lor.

Mă bucur că am prezentat, alături de Eye Temple, în premieră în România, colecțiile Precious de la Linda Farrow, create din aur masiv, precum și o piesă unicat. Iar faptul că un model din colecțiile Black Series poartă numele «Vlad» și mi-a fost dedicat personal de Linda Farrow a făcut ca acest moment să aibă o semnificație aparte pentru mine', a declarat Vlad Gordan, ambasadorul Linda Farrow în România.

Vlad a descris Eye Temple ca pe un spațiu „unde rafinamentul și pasiunea pentru design se întâlnesc în mod firesc', legând astfel emoția dedicației de locul în care creația a fost prezentată.

Universul Linda Farrow poate fi descoperit în continuare la Eye Temple, un one-stop-shop optic unic în peisajul bucureștean, unde alegerea unei rame începe cu plăcerea de a-i observa detaliile și de a o proba, fără grabă.

Foto: https://eyetemple.ro/

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