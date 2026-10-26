Cum a transformat Emporio Armani eleganța italiană într-un stil ușor de recunoscut

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum a transformat Emporio Armani eleganța italiană într-un stil ușor de recunoscut

Uneori, o pereche de ochelari spune mai multe despre stilul tău decât întreaga ținută. Poate transforma un sacou impecabil într-un look cu atitudine sau poate da un aer sofisticat unei combinații simple. În universul Emporio Armani, astfel de detalii dau personalitate eleganței italiene. Povestea brandului vorbește despre libertatea de a construi un stil care se recunoaște dintr-o privire.

Povestea Emporio Armani: de la eleganța italiană la accesoriile care definesc un look

Când Giorgio Armani a lansat Emporio Armani, în 1981, și-a propus să apropie rafinamentul de viața modernă. Linia păstra ADN-ul casei Armani, dar îl interpreta într-o cheie urbană și versatilă: croieli precise, piese relaxate și combinații dincolo de ocaziile formale.

Vulturul stilizat și echilibrul dintre structură și fluiditate au conturat o identitate vizuală ușor de recunoscut. Alături de îmbrăcăminte, accesoriile și ochelarii Emporio Armani extind această viziune asupra stilului personal. Ideea rămâne aceeași: eleganța se vede în proporții, în detalii și în naturalețea cu care le porți.

Gândește-te la un sacou cu linie masculină, denim drept și o ramă de ochelari care aduce acel twist contemporan. Nu e nevoie de un outfit elaborat pentru a obține o apariție memorabilă. Exact aici se întâlnesc spiritul metropolitan Emporio Armani și acel effortless chic atât de asociat modei italiene.

Ochelarii Emporio Armani: accesoriul care poate schimba întregul look

Ochelarii de vedere sunt astăzi piese de styling în toată regula. Ramele încadrează chipul, pun în valoare trăsăturile și pot schimba expresia unei ținute. La fel, o pereche de ochelari de soare poate completa un look minimalist sau poate deveni accentul său principal.

În colecția de ochelari Emporio Armani de la OPTIblu, modelele de vedere și de soare lasă loc unor interpretări diferite ale eleganței. O ramă cu linii fine poate completa discret o cămașă albă, în timp ce una cu un contur mai pronunțat creează contrast alături de un costum fluid sau de o rochie simplă. Alegerea ține mai puțin de reguli și mai mult de efectul pe care vrei să îl obții.

Pentru o garderobă construită în jurul culorilor neutre, ochelarii pot fi acel element grafic care sparge monotonia. Dacă preferi imprimeurile, bijuteriile statement sau combinațiile îndrăznețe, o ramă discretă poate echilibra ansamblul. Important este ca accesoriul să nu pară ales separat de restul ținutei, ci să facă parte din povestea ei.

Cum alegi ochelarii Emporio Armani care îți definesc stilul personal

Un model de ochelari nu trebuie să fie spectaculos pentru a avea personalitate. Încearcă să îl privești în relație cu piesele pe care le porți cel mai des: sacoul preferat, un top simplu, cerceii pe care îi alegi aproape zilnic. Observă cum arată rama cu părul prins sau desfăcut și dacă te reprezintă atât într-un look de zi, cât și într-unul mai elegant.

Probarea online disponibilă la OPTIblu poate fi un prim pas pentru a explora modelele care au această opțiune. Apoi, în magazin, verifică așezarea ramei, confortul și proporțiile în oglindă, de preferat privind ținuta în ansamblu. Un accesoriu purtat des trebuie să se simtă la fel de bine pe cât arată.

Poate tocmai acesta este secretul stilului Emporio Armani: nu mizează pe formule complicate, ci pe piese bine alese, care îți lasă loc să fii tu. Iar o pereche de ochelari Emporio Armani poate deveni exact acel detaliu recognoscibil care completează garderoba și spune, discret, ceva despre personalitatea ta.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați și un lanț de aproape 100 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
Advertorial
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
She is the moment! She's Next
Advertorial
She is the moment! She's Next
Nuanțe naturale și orizonturi fără limite: o călătorie în culorile toamnei
Advertorial
Nuanțe naturale și orizonturi fără limite: o călătorie în culorile toamnei
Audi prezintă în România cea de-a treia generație Audi Q7 
Advertorial
Audi prezintă în România cea de-a treia generație Audi Q7 
Travel list vara 2027. Trei destinații mediteraneene de descoperit și de rezervat de acum
Advertorial
Travel list vara 2027. Trei destinații mediteraneene de descoperit și de rezervat de acum
ghd prezintă colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun
Advertorial
ghd prezintă colecția Cashmere în ediție limitată de Crăciun
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare
Aerul condiționat în Europa și SUA: Cum diferă obiceiurile de utilizare
Advertorial

+ Mai multe
Jägermeister: o gamă în continuă evoluție și cu aceeași identitate
Jägermeister: o gamă în continuă evoluție și cu aceeași identitate
Advertorial

+ Mai multe
Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux
Din Londra la București: universul Linda Farrow, în prim-plan la o seară dedicată ochelarilor de lux
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC