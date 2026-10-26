Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România

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Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România

Achiziția, realizată prin societatea Romanian Content Project, deținută de Clever Media Network și EAD.RO Interactive, vizează portofoliul Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și divizia digitală și deschide o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea Grupului Clever Media pe piața media din România.

Grupul Clever Media, unul dintre principalii jucători din industria media românească, anunță semnarea acordului pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Doğan Media International S.A., companie care deține posturile de televiziune Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și o divizie digitală. Tranzacția este realizată prin societatea Romanian Content Project S.R.L., deținută de Clever Media Network S.R.L. și EAD.RO Interactive S.R.L., în baza acordului de vânzare-cumpărare a acțiunilor (Share Purchase Agreement – SPA) semnat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment, pentru transferul integral al participațiilor deținute de acestea în Doğan Media International S.A. Prin dimensiunea operațiunilor și relevanța brandurilor implicate, tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante achiziții din industria media românească și marchează un moment strategic în evoluția Grupului Clever Media.

Achiziția se înscrie în strategia de dezvoltare și diversificare a Grupului Clever Media, construită în jurul unui ecosistem media integrat, care reunește televiziuni generaliste și tematice, canale sportive, platforme digitale și proiecte editoriale cu audiențe consolidate. Grupul Clever Media și-a dezvoltat în mod constant portofoliul, prin investiții în conținut, tehnologie și distribuție, consolidându-și prezența în domenii precum informarea, divertismentul, sportul, cultura, cinematografia și conținutul tematic. Integrarea viitoare a brandurilor Doğan Media International va crea noi oportunități de dezvoltare și va extinde prezența grupului în televiziune, radio și mediul digital.

Portofoliul actual al Grupului Clever Media cuprinde 18 canale de televiziune, printre care Prima TV, Prima News, cele cinci canale Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel și Nostalgia TV, precum și un ecosistem digital extins, care include platforme precum Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro, PrimaSport.ro și PrimaPlay.ro.

Tranzacția reflectă, totodată, valoarea construită de Doğan Media în România de-a lungul anilor, prin dezvoltarea unor branduri puternice și prin expertiza acumulată în industria audiovizuală. Doğan Media International și-a consolidat poziția între primele grupuri media din România, Kanal D ocupând în mod constant prima poziție în Daytime și a doua poziție în Prime Time, la nivelul audienței naționale. Brandurile sale se adresează unui public de milioane de consumatori, fiind susținute de produse editoriale relevante și de echipe de profesioniști care au contribuit la dezvoltarea pieței media locale.

Pentru Grupul Clever Media, această achiziție reprezintă oportunitatea de a reuni portofolii media complementare, branduri consacrate și experiența unor echipe cu expertiză semnificativă, într-un proiect de dezvoltare pe termen lung. Odată finalizată, tranzacția va crea premisele consolidării unuia dintre cele mai importante ecosisteme media din România, cu o ofertă editorială diversificată și o prezență extinsă în televiziune, radio și digital, capabilă să răspundă evoluției comportamentului de consum și să ofere publicului conținut de calitate, pe multiple platforme, oricând și oriunde.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor prevăzute în documentația contractuală.

Până la finalizarea tranzacției, Doğan Media International va continua să funcționeze în structura actuală, iar operațiunile, echipele și brandurile sale își vor desfășura activitatea în mod obișnuit, fără întreruperi.

Despre Grupul Clever Media

Grupul Clever Media este unul dintre cei mai importanți jucători din industria media din România, cu un portofoliu diversificat de televiziuni, platforme digitale și proiecte editoriale. Prin investiții constante în conținut, tehnologie și distribuție, grupul a dezvoltat un ecosistem media integrat, adresat unor categorii variate de public.

Portofoliul de televiziune al Grupului Clever Media cuprinde 18 canale: PRIMA TV, PRIMA NEWS, PRIMA SPORT 1, PRIMA SPORT 2, PRIMA SPORT 3, PRIMA SPORT 4, PRIMA SPORT 5, PRIMA 4K, AGRO TV, MEDIKA TV, CINEMARATON, CINEMARATON MOLDOVA, CINEMARATON PLUS, PRIMA TV MOLDOVA, PRIMA HISTORY, PRIMA COMEDY, PRIMA WORLD & TRAVEL și NOSTALGIA TV.

Prezența digitală a grupului include 12 website-uri: primanews.ro, primasport.ro, medikatv.ro, agro-tv.ro, profit.ro, cinemaraton.ro, primatv.ro, servuscluj.ro, primaworld.ro, primaplay.ro, life.ro și cotidianul.ro.

Prin complementaritatea brandurilor și diversitatea conținutului, Grupul Clever Media urmărește dezvoltarea continuă a portofoliului său și consolidarea relației cu publicul, partenerii și comunitățile pe care le deservește.

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