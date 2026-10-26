Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027

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Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027

Trupa irlandeză care umple arene în toată Europa concertează pentru prima dată în România

 Puține trupe au avut un an ca Fontaines D.C.: „Dopamine Chamber', un album pe care presa îl numește deja o capodoperă, turnee sold out în toată Europa și o piesă alături de Rosalía.

În august 2027, trupa irlandeză ajunge pentru prima dată în România, ca headliner Summer Well. Festivalul se desfășoară între 13 și 15 august 2027, pe Domeniul Știrbey din Buftea. 

Cu „Romance', sound-ul lor s-a deschis spre shoegaze, pop și chiar nu-metal, iar piese precum „Starburster' și „Favourite' au intrat în mainstream. Iar dacă „Starburster' îți sună cunoscut din genericul serialului MobLand, da, tot ei sunt.

Acum, Fontaines D.C. intră într-un nou capitol cu „Dopamine Chamber', al cincilea album al trupei, care a urcat direct în topurile britanice. Lansat pe 16 octombrie 2026, materialul merge mai departe în zona electronică, cu influențe care amintesc de Depeche Mode și The Cure. Rosalía apare ca invitată pe piesa „Where Is Gone?', iar primul single, „Marianne', a intrat în Top 20 în Marea Britanie. Despre album, criticii au fost unanimi:

„O capodoperă de la cea mai bună trupă a generației sale.' (The Independent)

„Fontaines D.C. au crescut într-un mod dramatic și maiestuos, devenind cea mai bună trupă a generației lor.' (The Guardian)

„Un album extraordinar pentru vremuri extraordinare.' (NME)

Succesul se vede și în concerte. În vara lui 2027, Fontaines D.C. vor susține două concerte la Slane Castle, în Irlanda, cu o capacitate de 80.000 de oameni pe seară, devenind a treia trupă irlandeză care urcă în calitate de headliner pe această scenă. Turneul lor mai include două seri în Heaton Park, Manchester, cu 80.000 de oameni pe seară, un concert pe London Stadium, cu o capacitate de 80.000 de locuri, și numeroase date sold out în Europa.

Vara viitoare îi vedem la Summer Well, în România.

Fontaines D.C. continuă seria marilor headlineri Summer Well, după concertul Nick Cave & The Bad Seeds din această vară, despre care a vorbit toată lumea.

Fan Tickets, disponibile acum

Biletele sunt disponibile pe summerwell.ro și la partenerii Entertix, Iabilet și Easytickets. Un număr limitat de Fan Tickets poate fi achiziționat la 455 lei + taxe. După epuizarea acestora, prețul crește la 495 lei + taxe, tot pentru un lot limitat.

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Despre Summer Well

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este un univers cultural construit în jurul muzicii, artei și comunităților creative. Între 13 și 15 august 2027, festivalul revine cu a 16-a ediție pe Domeniul Știrbey din Buftea, locul care îi este casă încă de la prima ediție, pentru un nou weekend de experiențe curatoriate și descoperiri.

Cu un line-up construit în jurul artiștilor relevanți ai momentului, zone de party, instalații de artă, experiențe gastronomice și spații de relaxare, Summer Well continuă să exploreze noi forme de expresie și să aducă împreună artiști și publicuri conectate la cultura contemporană. Ediția din 2027 promite un nou capitol în povestea festivalului, cu Fontaines D.C. ca prim headliner confirmat, pentru primul lor concert în România.

www.summerwell.ro

www.tiktok.com/@summerwellfestival

https://www.instagram.com/summerwellfest

https://www.facebook.com/SummerWellFestival

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