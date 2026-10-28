Longevitatea nu începe cu un supliment: ce contează cu adevărat într-o rutină de healthy aging

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Longevitatea nu începe cu un supliment: ce contează cu adevărat într-o rutină de healthy aging

De la somn și alimentație până la magneziu și suplimentele pentru longevitate, interesul pentru healthy aging ne invită să privim sănătatea dintr-o perspectivă mai amplă. Dar cum separăm obiceiurile cu beneficii demonstrate de promisiunile seducătoare ale industriei anti-aging?

Longevitatea a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din wellness. Vorbim despre vârsta biologică, sănătatea celulară, rutine personalizate și ingrediente care până nu demult apăreau aproape exclusiv în literatura științifică.

Dincolo de entuziasmul firesc, există însă o întrebare esențială: ne dorim doar să trăim mai mult sau să ne păstrăm sănătatea și autonomia cât mai mult timp?

Conceptul de healthspan descrie perioada vieții petrecută într-o stare bună de sănătate și funcționalitate, spre deosebire de lifespan, care se referă la durata totală a vieții. Această diferență schimbă fundamental modul în care ar trebui să privim îmbătrânirea sănătoasă.

Healthy aging începe cu obiceiurile, nu cu tendințele

Organizația Mondială a Sănătății definește îmbătrânirea sănătoasă prin menținerea capacității funcționale care permite bunăstarea pe măsură ce înaintăm în vârstă.

În practică, asta înseamnă să ne putem mișca, adapta și desfășura activitățile importante pentru noi. Iar aici, obiceiurile cotidiene cântăresc mai mult decât orice ritual spectaculos promovat pe rețelele sociale.

Activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, somnul suficient și prevenția medicală formează baza unei strategii realiste de sănătate pe termen lung.

Nu este necesar să transformăm fiecare zi într-un experiment de biohacking. Uneori, cele mai importante schimbări sunt și cele mai puțin spectaculoase: mai multă mișcare, mese variate, un program de somn consecvent și atenție la factorii de risc individuali.

Unde se încadrează suplimentele pentru longevitate?

Pe măsură ce cercetarea metabolismului celular evoluează, tot mai multe ingrediente sunt discutate în contextul îmbătrânirii sănătoase.

Nicotinamide riboside (NR), coenzima Q10, spermidina, resveratrolul sau alfa-cetoglutaratul apar în studii care explorează procese biologice diferite. Interesul științific este real, dar nivelul dovezilor variază considerabil de la un ingredient la altul.

Un rezultat promițător într-un studiu celular sau o modificare a unui biomarker nu demonstrează automat că un supliment prelungește viața ori previne bolile.

De aceea, înainte de a construi o rutină nouă, merită să înțelegem ce conține fiecare produs și ce rezultate au fost demonstrate efectiv la oameni.

Brandul românesc V1 Health propune această abordare bazată pe transparență și diferențierea dintre mecanismele biologice și beneficiile clinice demonstrate. În ghidul său despre suplimente pentru longevitate, sunt explicate ingredientele cercetate în domeniul healthy aging, rolul dozelor declarate și limitele dovezilor existente.

Este o distincție importantă într-o piață în care expresii precum „anti-aging' sau „activarea longevității' pot crea așteptări mai mari decât ceea ce arată, în prezent, studiile.

Magneziul: un mineral esențial, fără promisiuni miraculoase

În timp ce unele ingrediente pentru longevitate se află încă în etape timpurii de cercetare clinică, magneziul are un rol nutrițional bine stabilit.

Acest mineral participă la numeroase procese fiziologice, inclusiv funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, metabolismul energetic și menținerea sănătății osoase.

Magneziul se găsește în alimente precum nucile, semințele, leguminoasele, cerealele integrale și verdețurile. O alimentație variată reprezintă prima sursă de aport, iar suplimentarea poate fi luată în considerare în funcție de necesitățile individuale.

Un detaliu adesea ignorat este diferența dintre formele disponibile pe piață. Citratul, oxidul și bisglicinatul nu au proprietăți identice, iar cantitatea de magneziu elementar declarată pe etichetă contează mai mult decât greutatea totală a compusului.

Pentru cei interesați de aceste diferențe, V1 Health prezintă o comparație documentată între magneziu bisglicinat, citrat și oxid, explicând ce arată studiile despre absorbție, toleranță digestivă și limitele afirmațiilor comerciale.

Este important de reținut că nicio formă nu a fost demonstrată ca fiind cea mai bună pentru toate persoanele și toate obiectivele.

De asemenea, deși magneziul este frecvent asociat cu un somn mai bun, cercetările privind suplimentarea pentru insomnie au furnizat rezultate neuniforme. Un ingredient esențial pentru organism nu devine automat un tratament eficient pentru orice problemă cu care este asociat în marketing.

Cum alegem o rutină fără să acumulăm produse inutile

O abordare echilibrată nu presupune adăugarea continuă de suplimente, ci evaluarea a ceea ce folosim deja.

Înainte de a introduce un produs nou, câteva întrebări pot fi utile:

  • Ce ingredient conține și în ce cantitate?
  • Există studii clinice relevante pentru efectul urmărit?
  • Se suprapune cu vitaminele sau mineralele din alte produse?
  • Este potrivit nevoilor personale și eventualelor tratamente?
  • Poate fi obținut nutrientul respectiv prin alimentație?

Mai multe ingrediente nu înseamnă neapărat rezultate mai bune. De asemenea, combinațiile complexe nu au automat eficacitate demonstrată doar pentru că fiecare componentă a fost studiată individual.

Pentru persoanele care folosesc medicamente, au afecțiuni diagnosticate sau se află în situații speciale, recomandarea medicului ori a farmacistului este esențială înaintea suplimentării.

Longevitatea ca alegere pe termen lung

Poate cea mai interesantă schimbare adusă de discuția despre longevitate este felul în care ne raportăm la propria sănătate.

În loc să căutăm o soluție rapidă împotriva trecerii timpului, putem privi healthy aging ca pe o investiție în obiceiuri sustenabile și decizii informate.

Știința longevității continuă să evolueze, iar unele dintre ingredientele studiate astăzi ar putea deveni relevante pentru intervențiile viitoare. Până atunci, este important să distingem potențialul biologic de beneficiile clinice confirmate.

O rutină bună nu trebuie să fie complicată sau costisitoare. Trebuie să fie potrivită persoanei care o urmează, construită pe informații corecte și suficient de simplă pentru a fi menținută.

În definitiv, obiectivul nu este doar să adăugăm ani vieții, ci să avem grijă de calitatea anilor pe care îi trăim.

Foto: V1Health – v1health.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Încălzire în pardoseală: aceeași suprafață, necesar termic diferit
Advertorial
Încălzire în pardoseală: aceeași suprafață, necesar termic diferit
Peelingul chimic în sezonul rece: ce poate face pentru un ten tern, cu pete pigmentare și textură neuniformă
Advertorial
Peelingul chimic în sezonul rece: ce poate face pentru un ten tern, cu pete pigmentare și textură neuniformă
Westwing: Aubergine & Olive, duo-ul cromatic surpriză al toamnei
Advertorial
Westwing: Aubergine & Olive, duo-ul cromatic surpriză al toamnei
CYBEX PLATINUM S-LINE 
Advertorial
CYBEX PLATINUM S-LINE 
Rochia de banchet care îți seamănă
Advertorial
Rochia de banchet care îți seamănă
Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE
Advertorial
Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE
Publicitate
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
Bianca Iotu dezvăluie de ce râde atât de mult la Insula Iubirii. Ce spune despre reacțiile oamenilor: „Pentru unii e prea mult!”
Bianca Iotu dezvăluie de ce râde atât de mult la Insula Iubirii. Ce spune despre reacțiile oamenilor: „Pentru unii e prea mult!”
Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce a emoționat-o atât de tare când a revăzut imagini de la Asia Express
Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce a emoționat-o atât de tare când a revăzut imagini de la Asia Express
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România
Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România
Advertorial

+ Mai multe
Cizme de zăpadă copii - încălțăminte călduroasă și impermeabilă pentru iarnă
Cizme de zăpadă copii - încălțăminte călduroasă și impermeabilă pentru iarnă
Advertorial

+ Mai multe
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC