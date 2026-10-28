Westwing: Aubergine & Olive, duo-ul cromatic surpriză al toamnei

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Westwing: Aubergine & Olive, duo-ul cromatic surpriză al toamnei

După ani în care bejul, albul și tonurile neutre au dominat interioarele, culoarea își revendică din nou locul în amenajările contemporane. Iar toamna este momentul perfect pentru această schimbare de registru: lumina devine mai blândă, petrecem mai mult timp acasă, iar nuanțele profunde și calde contribuie firesc la atmosfera unui interior.

În acest sezon, Westwing aduce în prim-plan un duo cromatic pe cât de neașteptat, pe atât de sofisticat: aubergine și olive. Două nuanțe cu personalități diferite, care împreună creează un echilibru surprinzător între eleganță, naturalețe și expresivitate.

Aubergine, o nuanță intensă de violet inspirată de tonurile vinetei, aduce profunzime, eleganță și o notă subtilă de senzualitate. Olive, în schimb, împrumută din paleta naturii calmul și căldura sa discretă. Împreună, cele două construiesc interioare cu personalitate, sofisticate fără să devină pretențioase și confortabile fără să pară previzibile.

Contrastul care creează echilibru

Farmecul acestei combinații stă tocmai în felul în care cele două culori se temperează și se pun reciproc în valoare. Olive estompează intensitatea nuanței aubergine și îi oferă un fundal mai natural, în timp ce aubergine transformă verdele olive dintr-o simplă nuanță inspirată de natură într-o prezență mult mai sofisticată.

Rezultatul este un interior care poate fi în același timp cozy și expresiv, elegant și relaxat – o combinație potrivită mai ales pentru lunile de toamnă, când casa devine din nou unul dintre spațiile în care petrecem cel mai mult timp.

Cele două nuanțe permit, în același timp, numeroase combinații cu elementele deja existente într-un interior. Olive funcționează natural alături de lemn, textile cu texturi organice și tonuri neutre calde, în timp ce aubergine poate fi asociat cu nuanțe de crem, roz, burgundy sau cu accente metalice.

Culoarea, ca o bijuterie pentru interior

Integrarea acestei tendințe nu presupune însă o schimbare completă a decorului. Culoarea poate funcționa într-un interior asemenea unei bijuterii într-o ținută: uneori, un singur element este suficient pentru a schimba întreaga impresie.

Un fotoliu aubergine poate deveni punctul central al livingului, în timp ce o lampă, o vază ceramică sau câteva perne decorative în tonuri olive pot introduce subtil culoarea într-un spațiu dominat de nuanțe neutre. Draperiile, pledurile și textilele sunt, la rândul lor, o modalitate simplă de a experimenta cu acest duo fără a transforma complet amenajarea.

Tocmai această libertate face ca asocierea aubergine & olive să funcționeze atât în interioare minimaliste, cât și în spații eclectice sau amenajări construite în jurul materialelor și texturilor naturale.

De la interioare neutre la spații cu personalitate

Popularitatea tot mai mare a nuanțelor profunde reflectă și o schimbare mai amplă în designul interior. După o perioadă dominată de minimalism și de spații aproape monocromatice, interioarele devin treptat mai personale și mai atmosferice. Culoarea nu mai este doar un accent decorativ, ci o modalitate de a crea o anumită stare și de a exprima individualitatea celor care locuiesc într-un spațiu.

Aubergine și olive surprind perfect această nouă direcție: suficient de îndrăznețe pentru a scoate un interior din zona previzibilului, dar suficient de sofisticate și atemporale pentru a putea rămâne în decor dincolo de un singur sezon.

Descoperă selecția Westwing și mai multă inspirație pentru interioare cu personalitate pe www.westwing.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
CYBEX PLATINUM S-LINE 
Advertorial
CYBEX PLATINUM S-LINE 
Rochia de banchet care îți seamănă
Advertorial
Rochia de banchet care îți seamănă
Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE
Advertorial
Zilele Biz 2026: Vremurile grele construiesc oameni puternici. PRESIUNEA CREEAZĂ DIAMANTE
Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România
Advertorial
Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România
Cizme de zăpadă copii - încălțăminte călduroasă și impermeabilă pentru iarnă
Advertorial
Cizme de zăpadă copii - încălțăminte călduroasă și impermeabilă pentru iarnă
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
Advertorial
Muzică de colecție pentru ascultări lente și albume cu atmosferă
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...”
Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...”
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit revolta concurenților la Asia Express. Cum au folosit jokerul: „Ne-a înghețat”
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit revolta concurenților la Asia Express. Cum au folosit jokerul: „Ne-a înghețat”
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027
Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027
Advertorial

+ Mai multe
Cum a transformat Emporio Armani eleganța italiană într-un stil ușor de recunoscut
Cum a transformat Emporio Armani eleganța italiană într-un stil ușor de recunoscut
Advertorial

+ Mai multe
SILLAGE își deschide porțile în Palatul Ghica, cu o selecție internațională de lenjerie de lux
SILLAGE își deschide porțile în Palatul Ghica, cu o selecție internațională de lenjerie de lux
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC