Peelingul chimic în sezonul rece: ce poate face pentru un ten tern, cu pete pigmentare și textură neuniformă

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  de  ELLE
Peelingul chimic în sezonul rece: ce poate face pentru un ten tern, cu pete pigmentare și textură neuniformă

Vara lasă urme pe piele chiar și atunci când ai fost atentă cu protecția solară. Spre toamnă, tenul pare mai obosit, petele rămase după concediu nu mai dispar, iar porii și asperitățile se văd mai bine sub machiaj. Crema de noapte și exfolierea de acasă ajută, dar uneori nu ajung până la problema reală.

Toamna și iarna sunt considerate perioadele cele mai potrivite pentru tratamentele exfoliante din cabinet. Motivul este simplu: după ele, pielea are nevoie de câteva săptămâni fără soare puternic, iar între octombrie și martie acest lucru este mult mai ușor de respectat.

Ce face, de fapt, un peeling chimic

Un peeling chimic realizat în cabinetul medicului dermatolog presupune aplicarea pe piele a unei soluții cu acizi, în concentrații controlate. Soluția produce o exfoliere dirijată a straturilor superficiale, deteriorate, iar pielea se reface din straturile mai profunde. Rezultatul este, de obicei, un ten mai neted, mai uniform și mai luminos.

În funcție de problemă și de tipul de ten, medicul poate folosi acid glicolic, salicilic, lactic, mandelic sau tricloracetic, uneori în combinație cu retinoizi. Formula și concentrația nu se aleg după un model general, ci după evaluarea pielii.

Trei probleme pentru care toamna este momentul potrivit

Tenul tern. Celulele moarte care se acumulează la suprafață reflectă mai puțin lumina, iar pielea arată obosită. Exfolierea controlată le îndepărtează și lasă la vedere un strat nou, mai luminos.

Petele pigmentare. Pistruii accentuați de soare, petele lăsate de expunerea solară și urmele rămase după coșuri sau iritații pot fi atenuate printr-o serie de peelinguri. Melasma, petele brune care apar adesea în sarcină sau în timpul tratamentului cu anticoncepționale, poate răspunde și ea la peeling. În acest caz, peelingul este de obicei doar o parte din planul de tratament: melasma are tendința să revină, așa că cere protecție solară constantă și, uneori, ședințe de întreținere.

Textura neuniformă. Porii pot părea mai fini, iar asperitățile, cicatricile superficiale de acnee și ridurile fine din jurul ochilor și al gurii se pot estompa treptat. Unele forme de acnee activă se ameliorează și ele.

Superficial, mediu sau profund: nu toate peelingurile sunt la fel

Diferența dintre ele ține de cât de adânc acționează soluția și, implicit, de cât timp are nevoie pielea ca să se refacă.

Tip de peelingUnde acționeazăCe urmează 
Superficialîn straturile de la suprafață ale pielii, fără să ajungă în dermdescuamare discretă, timp de aproximativ 5–7 zile
Mediuprin toată grosimea epidermului, până în partea superficială a dermuluidescuamare vizibilă în jur de 6 zile; pielea revine la normal în aproximativ două săptămâni
Profundîn derm, la profunzime mai mareexfoliere puternică și recuperare mai lungă; se face doar la recomandarea medicului

Peelingurile superficiale pot fi folosite, în general, la toate tipurile de ten, inclusiv la tenurile mai închise la culoare, cu condiția ca medicul să aleagă atent acidul și concentrația. Se fac, de obicei, într-o serie de ședințe, iar numărul lor și intervalul dintre ele le stabilește medicul, în funcție de reacția pielii.

Peelingul din cabinet nu e același lucru cu acizii din rutina de acasă

Produsele cosmetice cu acizi au concentrații mici și sunt gândite pentru folosire zilnică sau săptămânală. Pot ajuta la întreținerea rezultatului, dacă medicul le recomandă, dar nu au același efect ca o procedură medicală. Peelingul din cabinet folosește concentrații mai mari, aplicate pe o piele curățată și pregătită, cu ochii protejați și cu timpul de contact urmărit de medic.

Tocmai de aceea nu e o idee bună să combini singură mai mulți exfolianți în zilele dinaintea ședinței sau imediat după ea. Medicul îți spune ce produse să oprești și când le poți relua.

Ce nu poate face un peeling chimic

Chiar și în variantele sale mai profunde, peelingul chimic îmbunătățește în primul rând calitatea și aspectul pielii. Nu strânge pielea lăsată, nu corectează ridurile adânci și nu tratează cicatricile hipertrofice, cele groase și reliefate. Pentru aceste probleme, medicul poate recomanda alte proceduri, potrivite fiecărei situații, singure sau în combinație cu peelingul.

Cum arată recuperarea

După un peeling mediu, zilele a treia și a patra sunt, de obicei, cele mai incomode, pentru că atunci descuamarea este cea mai intensă; după unul superficial, descuamarea e mult mai discretă. Nu trage de pielea care se cojește, oricât de tentant ar fi. Spală-ți fața cu apă călduță și un produs blând, apoi aplică o cremă hidratantă. După aproximativ o săptămână, roșeața, umflarea și descuamarea se reduc vizibil.

Protecția solară devine obligatorie în fiecare zi, iar expunerea la soare trebuie evitată timp de cel puțin șase săptămâni. Este cea mai importantă regulă de după tratament: fără ea, petele pot reveni sau se pot accentua.

Când suni medicul după peeling

Roșeața, senzația de piele întinsă și descuamarea sunt normale în primele zile. Ia însă legătura cu medicul dacă durerea se accentuează în loc să scadă, dacă apar vezicule, cruste gălbui sau zone care zemuiesc, dacă ai febră ori o erupție de herpes sau dacă roșeața nu se reduce în intervalul pe care ți l-a explicat medicul. Revino la control și dacă, după vindecare, observi pete mai închise la culoare decât înainte de tratament.

Când e nevoie de mai multă prudență

Spune-i medicului dacă ai tenul închis la culoare, pentru că riscul de pete închise la culoare după inflamație este mai mare. La fel de important este să menționezi dacă ai avut cicatrici anormale, dacă ai alte afecțiuni ale pielii, dacă folosești tratamente care o sensibilizează sau dacă faci des herpes labial. Spune-i medicului și dacă ești însărcinată sau alăptezi, pentru că în aceste perioade unele peelinguri nu se recomandă, iar melasma apărută în sarcină se poate atenua după naștere. Și dacă știi că nu te vei putea feri de soare în săptămânile următoare, de exemplu din cauza unei vacanțe la munte sau la mare, e mai bine să amâni procedura.

Unde îți poți face evaluarea

La Clinica Dermato-Estetică Doctor Leventer din București, parte din Leventer Medical Group, peelingurile chimice sunt realizate de medici dermatologi, după o evaluare a pielii. Tipul de peeling, concentrația și numărul de ședințe se stabilesc în funcție de problema pe care vrei să o tratezi, de tipul de ten și de cât timp de recuperare îți permiți. Uneori, consultația arată că o altă procedură ar da un rezultat mai bun, iar medicul ți-o va recomanda pe aceea.

Clinica Dermato-Estetica Doctor Leventer

Strada Herăstrău 9, 011981 București

Telefon: 0374 415 747

Informațiile din acest articol au caracter general și nu înlocuiesc consultul medical. Indicația pentru peeling și tipul acestuia sunt stabilite numai în urma unei evaluări dermatologice individuale.

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