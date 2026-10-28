Încălzire în pardoseală: aceeași suprafață, necesar termic diferit

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  de  ELLE
Încălzire în pardoseală: aceeași suprafață, necesar termic diferit

Foto: Pexels.com

La început, alegerea pare să țină de suprafață: măsori camerele și cauți un pachet potrivit. Apoi apar întrebările la care nu vei găsi răspuns pe eticheta ambalajelor diverselor componente ale sistemului de încălzire în pardoseală: câte circuite intră într-o cameră, unde stă distribuitorul și ce rămâne de cumpărat pentru montaj?

O listă de componente sau un preț pe metru pătrat pot fi utile ca punct de pornire, dar nu descriu automat lucrarea din casa ta. Forma încăperilor, izolația și finisajul ales schimbă proiectul, iar ordinea lucrărilor contează încă dinainte să fie desfășurată prima țeavă.

Suprafața nu spune singură câte circuite îți trebuie

De exemplu, ai o cameră de 14 m², cu o fereastră mare pe un perete exterior și parchet prevăzut la finisaj. Proiectul trebuie să țină cont de aceste condiții, de zona acoperită permanent de mobilier și de lungimea traseului până la distribuitor. Numărul de circuite și distanța dintre țevi se stabilesc prin calcul, nu prin copierea unei scheme găsite pentru o cameră cu altă formă.

Înainte să alegi un pachet de încălzire în pardoseală, verifică dacă planul de montaj ține cont de:

– pierderile de căldură prin pereți și ferestre;

– suprafața efectiv disponibilă pentru montaj;

– tipul finisajului și compatibilitatea lui cu încălzirea în pardoseală;

– poziția distribuitorului și traseele până la fiecare cameră.

Dacă una dintre camere are o suprafață vitrată mare, doi pereți exteriori și un finisaj diferit de restul locuinței, proiectantul trebuie să o trateze separat, chiar dacă suprafața pare modestă pe plan. Aici se vede diferența dintre un calcul făcut pentru locuința ta și unul pornit de la o valoare generală pe metru pătrat.

Ce înseamnă, de fapt, un sistem complet de încălzire în pardoseală?

Un pachet poate avea toate componentele din lista lui și totuși să nu acopere întreaga lucrare din locuință. Eticheta „complet' descrie pachetul comercial; schema instalației arată dacă piesele se potrivesc între ele și dacă mai ai nevoie de materiale sau lucrări în afara lui.

La un sistem de încălzire în pardoseală cu agent termic apă, lista poate cuprinde țeavă, distribuitor, dulapul acestuia, elemente de fixare și accesorii de racordare. Unele configurații includ și automatizare pentru controlul camerelor. Izolația, șapa, finisajul, manopera sau sursa de căldură sunt lucruri separate. Configurația diferă în funcție de proiect și de echipamentele existente în locuință.

Când compari ofertele, caută denumirea și cantitatea fiecărei componente. Verifică și ce lipsește:

1. țeava și accesoriile de racordare;

2. distribuitorul și dulapul pentru montaj;

3. placa ori sistemul de fixare și materialele de izolare;

4. termostatele, actuatoarele și componentele de comandă, dacă sunt incluse;

5. manopera, șapa și finisajul, precizate separat.

Configurația exactă a pieselor necesare variază de la o instalație la alta. Spre exemplu, modul de comandă este influențat direct de numărul de zone și de echipamentele conexe, astfel încât elemente esențiale într-un proiect pot fi redundante în altul.

Proiectarea corectă pentru un sistem complet de încălzire în pardoseală pornește de la schița spațiului și presupune evaluarea atentă a fiecărei piese. Această abordare îți permite să evaluezi pachetele disponibile (de pildă, pe Romstal.ro) în funcție de conținutul lor real, depășind simpla raportare la suprafața menționată în ofertă.

Întrebările despre cost arată de ce o singură ofertă nu se transformă automat într-un tarif general. Un comentator care spune că montează încălzire în pardoseală de 15 ani a apreciat că prețurile din materialul video erau la limita de jos. Altul a scris că făcuse etapa pentru o locuință de 120 m² cu o lună înaintea comentariului și că valorile prezentate i se potriveau. (@cormoran814 și @icodyro, YouTube, 2025)

Experiențele lor nu se contrazic neapărat: una descrie prețurile drept mici, cealaltă le confirmă pentru un anumit proiect. Pentru tine, întrebarea utilă rămâne ce cuprinde suma și ce va trebui plătit separat.

Montajul sistemului de încălzire în pardoseală începe înainte de poziționarea primei țevi

Pe șantier, ordinea contează. Înainte de montajul sistemului de încălzire în pardoseală, trebuie stabilite poziția distribuitorului, înălțimea straturilor și traseele din fiecare cameră. O suprafață curată, uscată și nivelată este un început mai bun decât încercarea de a compensa denivelările după ce au ajuns materialele.

De aceea, înainte de montaj, discută aceste puncte de bază cu instalatorul:

– înălțimea totală a straturilor și nivelul pragurilor;

– tipul de izolație și compatibilitatea cu suportul existent;

– poziția distribuitorului și identificarea circuitelor;

– protejarea ușilor și a zonelor expuse în timpul lucrărilor;

– proba instalației înainte de turnarea șapei.

După turnare, o schimbare de traseu nu mai este o simplă ajustare.

Finisajul și reglajul se decid înainte de șapă

Țevile pot fi montate corect, iar alegerea finisajului să ridice totuși o problemă. 

Finisajul și suportul de sub el pot influența transferul de căldură. Parchetul, stratul de izolare fonică, adezivul și mocheta trebuie alese ținând cont de recomandările tehnice ale produsului. Dacă materialul cumpărat nu este declarat compatibil, nu presupune că simpla montare peste țevi rezolvă problema.

Și controlul temperaturii merită hotărât înainte să se închidă pardoseala. Termostatele și actuatoarele trebuie să corespundă zonelor și distribuitorului; felul în care instalația răspunde depinde și de reglaj. Încălzirea în pardoseală poate reacționa mai lent la schimbări bruște decât un radiator. De aceea, programul de funcționare se discută înainte de primele zile reci, nu după ce camera pare că se încălzește prea încet.

Înainte să fie acoperite circuitele, păstrează:

– schema cu traseele și camerele deservite;

– fotografii ale țevilor și ale poziției distribuitorului;

– dovada verificării instalației înainte de turnarea șapei;

– instrucțiunile pentru șapă și pentru finisajul ales.

Respectă timpul de uscare indicat pentru materialul folosit și instrucțiunile instalatorului înainte de pornire sau de montarea finisajului. Un număr generic de zile nu ține locul fișei tehnice: compoziția șapei și condițiile de pe șantier pot schimba timpul necesar.

În final, partea care rămâne la vedere după montaj ar trebui să includă planul camerelor, identificarea circuitelor și instrucțiunile de reglaj. Păstrează-le împreună cu documentele lucrării; când schimbi finisajul sau cauți cauza unei probleme, nu vei porni de la presupuneri.

Experiențe din comunitate:

– YouTube, @cormoran814 și @icodyro, „Cât costă instalarea încălzirii în pardoseală la o casă de 140 m²', https://www.youtube.com/watch?v=1ODAGCvd2-k, 2025. 

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