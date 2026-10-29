Roborock aduce trei valuri de reduceri de Black Friday la Altex 

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Roborock aduce trei valuri de reduceri de Black Friday la Altex 

Roborock anunță trei valuri de oferte de Black Friday la Altex, în perioada 29 octombrie – 18 noiembrie 2026. Selecția reunește aspiratoare robot pentru aspirarea și spălarea zilnică a podelelor, modele cu stații multifuncționale care automatizează întreținerea de rutină și aspiratoare cu spălare pentru curățarea podelelor și colectarea lichidelor vărsate. Fiecare val pune în prim-plan soluții diferite pentru reducerea efortului zilnic de curățenie.

29 octombrie – 4 noiembrie: Curățenie de zi cu zi cu Q7 TF și F25 RT Gen 2

Primul val îl aduce în prim-plan pe Roborock Q7 TF. Robotul combină puterea de aspirare HyperForce de până la 10.000Pa cu o funcție de spălare cu mopul, pentru a îndepărta praful, firimiturile și urmele ușoare de pe podele. Navigația PreciSense LiDAR cartografiază locuința și planifică traseele de curățare, iar aplicația Roborock le permite utilizatorilor să programeze sesiunile și să personalizeze setările de curățare.

Un sistem dublu anti-încurcare ajută la reducerea acumulării firelor de păr atât pe peria principală, cât și pe cea laterală. Debitul de apă al mopului poate fi reglat pe trei niveluri, în funcție de tipul podelei și de nevoile de curățare.

Pentru lichide vărsate și murdărie mixtă, același val include Roborock F25 RT Gen 2, care aspiră și spală podelele dintr-o singură trecere. Puterea de aspirare de până la 20.000Pa și rola care se rotește la 450 de rotații pe minut îl ajută să colecteze atât resturile uscate, cât și lichidele.

FlatReach 2.0 permite înclinarea aspiratorului la 180° pentru a ajunge sub mobilier, iar sistemul JawScrapers ajută la prevenirea încurcării firelor de păr și a urmelor de apă. După curățare, stația spală rola la temperaturi ridicate și o usucă cu aer cald, simplificând întreținerea între utilizări.

5–11 noiembrie: Întreținere automatizată și curățarea mai ușoară a podelelor

Al doilea val îl include pe Roborock Qrevo Edge 2, care combină puterea de aspirare HyperForce de până la 25.000Pa cu un sistem dublu anti-încurcare. Peria principală DuoDivide reduce încurcarea firelor de păr, iar peria laterală FlexiArm Arc se extinde spre margini și colțuri pentru a ajunge la praful și firele de păr care se pot acumula de-a lungul pereților.

Corpul subțire, cu o înălțime de 7,98cm, și senzorul de navigație retractabil îi permit robotului să curețe sub mobilierul jos, iar tehnologia Reactive AI îl ajută să recunoască și să evite obstacolele. Stația multifuncțională golește automat recipientul de praf, reumple rezervorul de apă al robotului și spală lavetele mopului cu apă încălzită până la 80°C, apoi le usucă cu aer cald.

Inclus tot în acest val, Roborock Q10 PF+ combină puterea de aspirare de până la 10.000Pa, navigația PreciSense LiDAR și evitarea obstacolelor prin ReactiveTech cu o stație de golire automată a prafului. Mopul se ridică automat atunci când sunt detectate covoare, iar sistemul anti-încurcare ajută la reducerea întreținerii periilor.

Pentru curățarea manuală a podelelor, Roborock F25 ACE oferă o putere de aspirare de până la 20.000Pa și deplasare asistată SlideTech 2.0. Roțile motorizate ușurează împingerea, tragerea și schimbarea direcției, în timp ce senzorul DirTect monitorizează nivelul de murdărie, iar dozarea automată a detergentului simplifică pregătirea. Autonomia ajunge până la 60 de minute în modul Eco, iar stația curăță și usucă rola după utilizare.

12–18 noiembrie: Mai multă autonomie în curățenie cu Saros 20 Complete și Qrevo 2 Pro

Ultimul val îl aduce în prim-plan pe Roborock Saros 20 Complete, conceput să se adapteze locuințelor cu diferite tipuri de pardoseli, praguri și covoare. Puterea de aspirare HyperForce de până la 36.000Pa funcționează alături de navigația StarSight 2.0 pentru cartografierea locuinței și recunoașterea obstacolelor. Șasiul AdaptiLift 3.0 își ajustează înălțimea pentru a ajuta robotul să treacă peste praguri și să se deplaseze pe covoare, iar tehnologia FlexiArm extinde acoperirea curățării de-a lungul marginilor încăperii.

RockDock automatizează golirea prafului, reumplerea cu apă și dozarea detergentului, precum și spălarea mopurilor cu apă încălzită până la 100°C și uscarea cu aer cald. Pentru sesiunile dedicate exclusiv aspirării, robotul își poate lăsa lavetele mopului în stație înainte de a curăța covoarele, reducând nevoia de pregătire manuală.

Roborock Qrevo 2 Pro completează ultimul val cu o putere de aspirare HyperForce de până la 25.000Pa, un sistem dublu anti-încurcare și detașarea automată a mopurilor. Conceput pentru curățenia zilnică în locuințe cu pardoseli dure și covoare, poate trece la aspirarea covoarelor fără a deplasa lavetele umede peste acestea. Stația multifuncțională reduce întreținerea de rutină, iar aplicația Roborock le permite utilizatorilor să programeze sesiunile și să personalizeze preferințele de curățare.

Ofertele Roborock de Black Friday vor fi disponibile la Altex în cele trei perioade ale campaniei, între 29 octombrie și 18 noiembrie 2026.

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