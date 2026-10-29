Tendințele toamnei: pulovere, paltoane și botine care nu trebuie să lipsească din garderoba

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  de  ELLE
Tendințele toamnei: pulovere, paltoane și botine care nu trebuie să lipsească din garderoba

Toamna este anotimpul perfect pentru ținute suprapuse, texturi plăcute și piese versatile pe care le poți combina cât mai variat. Un pulover cozy, un palton bine ales și o pereche de botine pot deveni rapid baza garderobei de sezon, mai ales când îți dorești haine care arată bine, dar sunt și confortabile.

Pe Answear.ro găsești o varietate de modele și de branduri, astfel încât să poți încerca stiluri diferite și să alegi piesele care se potrivesc cel mai bine garderobei tale. De la pulovere lejere, perfecte pentru zilele răcoroase, până la paltoane elegante și botine care completează orice outfit, câteva alegeri inspirate te pot ajuta să construiești ținute pe care să le porți sezon după sezon.

Puloverele cozy, piesele pe care le porți iar și iar

Puține articole vestimentare sunt la fel de ușor de integrat în garderoba de toamnă precum puloverul. Croielile oversized, puloverele cu guler înalt sau variantele fine, cu o croială clasică, sunt ideale pentru zilele în care îți dorești o ținută în trend, dar confortabilă.

Un pulover moale într-o nuanță neutră, precum bej, gri, crem sau maro, poate fi purtat cu jeanși și botine pentru un look relaxat. Pentru o ținută feminină, încearcă să îl combini cu o fustă midi și cizme sau botine cu toc. Iar dacă îți plac ținutele cu volum, un model oversized arată foarte bine cu o pereche de pantaloni cu o croială dreaptă și un palton structurat.

Un alt avantaj? Puloverele nu sunt rezervate exclusiv zilelor foarte reci. Cele mai subțiri pot fi purtate în diminețile răcoroase de toamnă, la birou sau în weekend, iar cele groase și lungi sunt perfecte când temperaturile scad.

Pe Answear.ro poți descoperi pulovere de la branduri precum Guess, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, BOSS, AllSaints, Pinko sau Answear LAB, cu propuneri pentru stiluri variate, de la casual la elegant. Alege modele care se potrivesc cu haine pe care le ai deja și vei avea mai multe opțiuni de styling.

Paltoanele de toamnă: un singur articol, zeci de combinații

Dacă există o piesă care poate transforma imediat o ținută, aceea este paltonul. O croială bine aleasă îmbracă frumos silueta și oferă un aspect îngrijit chiar și celor mai simple ținute. În plus, un palton de calitate poate fi purtat mai multe sezoane, ceea ce îl transformă într-o investiție inspirată.

Modelele lungi, cu o croială dreaptă sau lejeră, sunt ușor de asortat cu jeanși, pantaloni eleganți și pulovere oversized. Pentru un look office, poți opta pentru un palton clasic, în nuanțe neutre, purtat peste o ținută cu pantaloni și cămașă. Seara, aceeași piesă poate completa o rochie midi sau un outfit monocrom, alături de botine cu toc și o geantă elegantă.

Dacă preferi un stil relaxat, paltoanele cu o croială lejeră sunt ideale pentru ținutele de zi. În schimb, modelele cambrate sau cele cu cordon în talie conturează silueta și adaugă o notă feminină. Nuanțele de camel, negru, gri și ciocolatiu rămân alegeri versatile, însă tonurile de burgundy sau verde închis pot aduce un plus de personalitate garderobei de sezon.

Botinele, must-have-ul care completează orice ținută de toamnă

O garderobă de toamnă nu este completă fără o pereche de botine versatile. Sunt practice, ușor de asortat și potrivite pentru numeroase ocazii, de la o zi aglomerată la birou până la o ieșire în oraș sau la un eveniment.

Pentru ținutele casual, botinele cu talpă joasă sau cu toc mic sunt o alegere comodă. Le poți purta cu jeanși, pantaloni largi și pulovere lejere, dar și cu rochii tricotate și paltoane lungi. Dacă preferi un look mai elegant, modelele cu toc înalt alungesc vizual silueta și se potrivesc foarte bine cu fuste midi, rochii sau pantaloni cu o croială sofisticată.

Botinele negre rămân printre cele mai versatile, însă cele maro, bej sau din piele întoarsă merită de asemenea luate în calcul. 

Trei piese esențiale, nenumărate posibilități de styling

Puloverele, paltoanele și botinele au un lucru important în comun: pot fi combinate cu ușurință și adaptate oricărui stil vestimentar. Un pulover cozy, un palton cu o croială lejeră și o pereche de botine bine alese sunt suficiente pentru a crea numeroase ținute, fără să ai nevoie de o garderobă foarte bogată.

Merită să investești în modele versatile, pe care să le poți purta cât mai multe sezoane. Iar dacă îți dorești să descoperi combinații noi sau să îți actualizezi garderoba cu câteva piese de sezon, Answear.ro reunește o varietate de branduri și stiluri, de la cele clasice la cele actuale.

Toamna aceasta, alege piese care îți oferă libertatea de a experimenta, se potrivesc cu ceea ce ai deja în dulap și te fac să te simți bine în fiecare zi. 

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