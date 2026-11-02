Este sezonul rece potrivit pentru epilarea definitivă cu laser?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Este sezonul rece potrivit pentru epilarea definitivă cu laser?

Când temperaturile scad, iar vacanțele la plajă rămân în urmă, epilarea definitivă poate părea o preocupare pentru vara următoare. Tocmai această perioadă merită însă luată în calcul dacă îți dorești să începi un tratament cu laser. Toamna și iarna îți oferă timp pentru consultație, pentru organizarea ședințelor și pentru urmărirea progresului, fără presiunea unei plecări iminente la mare.

Sezonul rece poate fi un moment practic pentru început. Alegerea datei depinde însă și de starea pielii, de expunerea recentă la soare și de recomandările primite la evaluare. Frigul, în sine, nu face tratamentul mai eficient, iar schimbarea anotimpului nu înlocuiește pregătirea corectă.

De ce merită să începi epilarea definitivă în lunile reci

Un avantaj practic al toamnei și al iernii este că zone precum picioarele, axilele sau linia bikinilor sunt, de obicei, acoperite de haine. Pentru multe persoane, acest lucru face mai ușor de gestionat protejarea pielii în perioada tratamentului.

Protecția solară rămâne necesară și în lunile reci, mai ales pentru zonele expuse. Evitarea bronzării, a solarului și a autobronzantelor, conform indicațiilor specialistului, face parte din pregătirea pentru procedură. Un bronz recent trebuie discutat la consultație, chiar dacă programarea are loc în noiembrie sau decembrie.

Din perspectiva organizării, începutul în sezonul rece îți permite să privești tratamentul ca pe un proces. În loc să cauți o soluție cu puțin timp înaintea concediului, poți stabili din timp ce zone dorești să tratezi, ce buget aloci și cum integrezi programările în agenda ta.

Dacă începi acum, când poți vedea rezultate?

Aceasta este una dintre întrebările importante înaintea primei ședințe. Rezultatele epilării cu laser diferă în funcție de culoarea și grosimea firului de păr, zona tratată, particularitățile pielii și tehnologia utilizată. Unele schimbări pot deveni observabile după primele ședințe, însă progresul trebuie urmărit pe parcursul tratamentului.

Firele de păr se află în etape diferite de creștere, motiv pentru care este necesară o serie de ședințe. Calendarul se stabilește în funcție de zona tratată și de răspunsul individual, iar intervalele recomandate trebuie respectate.

Dacă începi toamna sau la începutul iernii, ai la dispoziție mai multe luni până la vară. Acest interval poate permite parcurgerea unei părți importante a planului recomandat, dar nu reprezintă o garanție că tratamentul va fi încheiat înaintea vacanței. Este mai util să stabilești un obiectiv realist împreună cu specialistul decât să pornești de la o dată fixă la care toate firele ar trebui să dispară.

De exemplu, la consultație poți menționa că ai o vacanță planificată pentru începutul verii. Echipa îți poate explica modul în care programările și recomandările privind expunerea la soare se pot integra în planurile tale.

Cum este adaptat tratamentul la The Clinique

La The Clinique, serviciile de epilare definitivă includ tehnologiile Soprano Titanium, Primelase Excellence, Elysion Pro și Elysion Pro U. Alegerea se face în funcție de caracteristicile pielii și ale firului de păr, zona vizată și obiectivele discutate la consultație.

Existența mai multor opțiuni permite adaptarea protocolului la nevoile fiecărei persoane. Alegerea aparatului și a parametrilor de lucru presupune o evaluare individuală, inclusiv atunci când ai mai urmat ședințe de epilare cu laser în altă parte.

Dacă vrei să începi în sezonul rece, poți descoperi opțiunile de epilare definitiva cu laser la The Clinique și poți programa o consultație inițială gratuită. Aceasta îți oferă ocazia să discuți despre tehnologia potrivită, ritmul programărilor și așteptările pentru lunile următoare.

Consultația este și momentul potrivit pentru a explica ce înseamnă pentru tine un rezultat satisfăcător. Poate urmărești reducerea timpului petrecut cu epilarea, tratarea unei anumite zone sau organizarea unui program înaintea verii. Cu cât obiectivul este mai clar, cu atât discuția despre calendar și costuri poate fi mai concretă.

Cum te pregătești pentru prima ședință

Pregătirea începe cu informațiile pe care le oferi la evaluare. Menționează medicamentele și suplimentele utilizate, istoricul reacțiilor cutanate, eventualele afecțiuni și expunerea recentă la soare. Nu întrerupe tratamente prescrise din proprie inițiativă; discută situația cu medicul.

Înaintea epilării cu laser, specialistul îți poate recomanda să eviți metodele care smulg firul din rădăcină, precum ceara sau epilatorul, și să razi zona înaintea programării. Urmează instrucțiunile clinicii privind momentul pregătirii și produsele pe care le poți aplica pe piele.

Pentru o primă vizită utilă, pregătește câteva întrebări: ce presupune tratamentul pentru zona aleasă, cum se urmărește progresul, când se reevaluează planul și cum procedezi dacă intervine o vacanță. Aceste detalii te ajută să iei o decizie informată și să îți organizezi programările.

Cum îngrijești pielea după epilarea cu laser

După procedură, pot apărea temporar roșeață, sensibilitate sau o ușoară umflare în zona tratată. Respectarea indicațiilor de îngrijire și protejarea pielii de soare rămân importante indiferent de anotimp.

Echipa clinicii îți va explica ce produse poți utiliza și ce activități trebuie evitate în perioada imediat următoare. Nu presupune că recomandările unei alte persoane se aplică identic și în cazul tău. Zona tratată, sensibilitatea pielii și reacția după ședință pot influența indicațiile primite.

Dacă observi o reacție care te îngrijorează, contactează clinica pentru recomandări. Este util să comunici și schimbările apărute între programări, inclusiv un bronz nou sau începerea unui tratament medicamentos.

Ce așteptări să ai pe termen lung

Termenul „epilare definitivă' trebuie înțeles în contextul reducerii de durată a pilozității. Părul poate reapărea în timp, iar unele persoane au nevoie de ședințe de întreținere. Răspunsul individual și factorii hormonali pot influența evoluția.

De aceea, rezultatele se evaluează progresiv. Numărul de ședințe recomandat unei alte persoane nu trebuie considerat automat potrivit pentru tine, chiar dacă tratați aceeași zonă.

Sezonul rece poate fi o alegere potrivită dacă vrei să începi epilarea definitiva cu laser și să îți acorzi timp până la vară. La The Clinique, primul pas este evaluarea pielii și a firului de păr, urmată de stabilirea unui plan personalizat. Astfel, poți începe tratamentul cu o imagine mai clară asupra etapelor și a rezultatelor la care te poți aștepta.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum alegi paltoane Sentierri potrivite stilului și garderobei tale
Advertorial
Cum alegi paltoane Sentierri potrivite stilului și garderobei tale
Westwing Checkmate: geometria devine statement în interior
Advertorial
Westwing Checkmate: geometria devine statement în interior
Curățenia la superlativ!
Advertorial
Curățenia la superlativ!
Femeile care schimbă lumea, premiate de revista Biz la Extraordinary Women Gala
Advertorial
Femeile care schimbă lumea, premiate de revista Biz la Extraordinary Women Gala
Ai pielea aspră și plină de mici puncte pe brațe? Ce este keratoza pilară și de ce apare
Advertorial
Ai pielea aspră și plină de mici puncte pe brațe? Ce este keratoza pilară și de ce apare
De ce se  îngălbenesc husele transparente și cum alegi una care rezistă
Advertorial
De ce se  îngălbenesc husele transparente și cum alegi una care rezistă
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Salteaua și alergiile de interior: cum alegi un model mai igienic pentru un somn liniștit
Salteaua și alergiile de interior: cum alegi un model mai igienic pentru un somn liniștit
Advertorial

+ Mai multe
ELLE a încercat… noile lansări Catrice
ELLE a încercat… noile lansări Catrice
Advertorial

+ Mai multe
Colagenul pentru piele: 7 obiceiuri pentru un ten cu aspect mai neted și luminos
Colagenul pentru piele: 7 obiceiuri pentru un ten cu aspect mai neted și luminos
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC