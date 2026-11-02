Curățenia la superlativ!

Cu o viață atât de aglomerată, curățenia locuinței nu se mai numără, totuși, printre prioritățile mele. Și asta pentru că DREAME X60 Pro Ultra Complete a preluat cu succes o parte considerabilă a acestei munci.

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  . Actualizat 02.11.2026, 11:31,  de  Domnica Margescu
Curățenia la superlativ!

Am o relație destul de simplă cu aspiratoarele robot: îmi plac deoarece îmi dau timp înapoi. Într-o zi aglomerată, nu mai trebuie să planific și orele pe care trebuie să le petrec făcând ordine și curățenie. Astfel, DREAME X60 Pro Ultra Complete a devenit „partenerul' meu cel mai de încredere când vine vorba despre a ține casa impecabilă.

Dintre toate funcțiile noului DREAME X60 Pro Ultra Complete, prima care mi-a atras atenția a fost Dual UltraExtend Arm. Robotul are o perie laterală care se extinde cu până la 12 cm și un mop care poate ajunge cu până la 18 cm dincolo de poziția obișnuită. Pe scurt, încearcă să curețe tocmai marginile pe care ajung să le verific după ce un alt fel de aspirator își termină traseul și mă scutește astfel de stresul de a investiga colțurile și cotloanele fiecărei încăperi.

În plus, DREAME X60 Pro Ultra Complete este atât de atent cu mobilierul meu vechi, de la bunica, încât îl ocolește cu gentilețe, dar reușește să aspire tot ce trebuie, menținându-mi piesele de suflet îngrijite atent. Senzorul de navigație se retrage, iar robotul ajunge la o înălțime de 8,9 cm. Pentru mine, asta înseamnă efectiv mai puține momente în care mut lucruri prin casă, deci mai puțină implicare în întregul proces. Iar dacă traseul dintre camere include praguri, sistemul ProLeap îi permite să treacă peste unele de până la 10 cm (praguri duble, de câte 5 cm fiecare), ceea ce trebuie să mărturisesc că face lucrurile și mai confortabile.

DREAME X60 Pro Ultra Complete are o putere de aspirare foarte mare, iar cele două perii pur și simplu fac minuni. În plus, navigația bazată pe camere și inteligență artificială poate recunoaște peste 320 de tipuri de obiecte, astfel încât robotul să își adapteze traseul în jurul lor, fără să îl găsesc stingher, împiedicat între picioarele scaunelor de la masa de dining.

La final, aspiratorul meu „minune' revine singur la stația PowerDock, care colectează praful, realimentează rezervorul cu apă și spală mopurile cu apă încălzită până la 100°C, apoi le usucă. Ceea ce îmi place cel mai tare este că își face singur treaba chiar până la capăt.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Dreame X60 Pro Ultra Complete este disponibil în România pe site-ul oficial DREAME, iar din octombrie urmează să ajungă și la principalii retaileri.

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